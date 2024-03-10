«Факел» забил «Спартаку» с пенальти. Мартинс наступил на ногу Альшину, разворачиваясь с мячом в штрафной

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Ильнур Альшин Евгений Марков видеоповторы Кристофер Мартинс Перейра Артем Любимов Футбол

«Спартак» пропустил от «Факела» с пенальти.

На 34-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра, получив мяч в своей штрафной, далеко его отпустил при развороте и, догоняя, наступил на ногу хавбеку Ильнуру Альшину.

Главный судья Артем Любимов, ознакомившись с видеоповтором, показал Мартинсу Перейре желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.

Нападающий «Факела» Евгений Марков точно пробил в левый от себя угол, открыв счет в матче – 1:0.

«Спартак» – «Факел». 0:1 – Марков открыл счет с пенальти! Онлайн-трансляция

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60 комментариев
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0:0 в Питере случайность. Ребята вообще не тренируются, просто раз в неделю выходят по-катать за з/п
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Игры от Спартака нет от слова совсем.
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Ну всё, началось нытьё, сразу тренера надо снять, потом эти же люди будут кричать что 18 тренеров за 20 лет поменяли, не дают работать)
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Ответ Peter Parker
Комментарий скрыт
Зиньковский не сможет обыграть даже стул)) а медина не убежит и от охранника в детском саду. ты вообще смотришь матч?
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полное убожество, на 5 м отдать не могут, как будь то бухали всю ночь
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Впечатление что ничья в Питере это вершина возможности для Спартака. Заветная цель достигнута, бальзам на душу пролит, на остаток сезона можно и болт забить.
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Не могут играть, переживают за Промеса.
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Интересно, долго еще это рыжее чудо, будет издеваться над Спартаком..
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Прав был Орлов , который сказал , что игра у Спартака наконец-то поставлена . Браво ! Так держать ! Приятно смотреть на такую игру , что Спартак даже из обороны не может выйти . Дай Бог , чтобы Абаскаль остался у руля команды навечно !!!
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Пенальти стопроцентный
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Это позорище какое-то а не спратак такое ощущение что они друг друга в первые видят на поле днища а не игра все таки ЦСКА молодцы продали мусор за большие деньги
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Спартак решил поздравить Зарему.
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Так, воронежский заговор
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Такое впечатление что сливают… Медина дно !!! Люксембург никогда сильным не был !!! Короче г …но игра в первом тайме
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Ответ Emirhan Amirov
Жалко болельщиков Спартака на стадеоне в очередной раз 🤕😱 видить этот пазор 🤮
где вас учат, в какой школе?
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Ответ Spartak ist besser
Комментарий скрыт
Болельщики Спартака это такое интересное явление, что иногда не знаешь пародийный это аккаунт и специально пишет веселую чушь или человек реально так думает. Но удивительно то, что обычно это реальный кб и он реально так думает. Вот как сейчас. Такие дела.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Так, воронежский заговор
А ты думаешь, что не заговор? Он самый. Сам посуди - игрок родом из Петербурга забил пенальти, поставленный судьей родом из Петербурга. Это даже не заговор, а целый ЗАГАВАР!
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
полное убожество, на 5 м отдать не могут, как будь то бухали всю ночь
Как же так?) Неделю назад любители рыжего клоуна писали, что прям видно работу на сборах и как он игру поставил
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Ответ tankist231
Ну всё, началось нытьё, сразу тренера надо снять, потом эти же люди будут кричать что 18 тренеров за 20 лет поменяли, не дают работать)
Он тренирует уже почти 2 года. Логично, что к нему вопросы есть? Игры нет от слова совсем. Ещё пару лет ему дать?
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Ответ Emirhan Amirov
Жалко болельщиков Спартака на стадеоне в очередной раз 🤕😱 видить этот пазор 🤮
Спасибо за сочувствие
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Ответ Emirhan Amirov
Не читай 😡🤬
не пиши, если не можешь
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Ответ Eugene88
Фанайдийщиков не может быть жаль ни при каких обстоятельствах)
Ну да так игроки Спартака и делают 👊. Бьют ниже пояса болел.
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Ответ diversant
где вас учат, в какой школе?
Не читай умник( ца)
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Ответ Emirhan Amirov
Не читай умник( ца)
умник, это оскорбление?🤣
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Ответ Сергей Фетисов
Честно говоря смотреть игру не возможно.Спартак не знает как играть.Факел носится и только грубо играет.Судья много разговаривает.Ну,а Мертенса за то как играет ,надо выводить из состава.
Надо сказать спасибо Абасралю. В такую-то игру не поставить Соболева, это за гранью. А с Мартинсом давно всё ясно, уже не удивляют его фокусы.
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Ответ Сергей Фетисов
За то что Мартинс совершил ,надо выводить из состава.Не сделал выводы и чуть ещё пару раз не привёз.Не видишь выбей мяч.Мартинс звездой себя почувствовал.Да и Спартак весь не знает как играть.Ударов по воротам нет,значит и голов нет.
Тренера в команде нет
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Ответ Spartak ist besser
Надо сказать спасибо Абасралю. В такую-то игру не поставить Соболева, это за гранью. А с Мартинсом давно всё ясно, уже не удивляют его фокусы.
На поле играют игроки...мысли у них нет.Тренер этого им не даст.Ошибок куча.Ударов по воротам нет.смотрю одновременно Ливерпуль -Сити...небо и земля.Ливерпуль уже штуки 3 момента упустил.У Спартака не одного.
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Ответ Иван Правспарт
мартинс Медина Дуарте идите домой. зиля Игнат остальная шпана просыпайтесь Зоба буди народ
Дуарте нормально играет, в отличии от остальных и вашего придурка зобы
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Ответ Пинающий Достоинства
Ну этот гол точно вина Абаскаля, который в футбол не играл?!
Такая игра Спартака - вина Абаскаля.
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Ответ fil_spb
Болельщики Спартака это такое интересное явление, что иногда не знаешь пародийный это аккаунт и специально пишет веселую чушь или человек реально так думает. Но удивительно то, что обычно это реальный кб и он реально так думает. Вот как сейчас. Такие дела.
Это писал явно не болельщик Спартака. Может тролль не из наших, ну или ребенок - абаскалелюб, что однаково, эти бедовые
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