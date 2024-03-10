«Факел» забил «Спартаку» с пенальти. Мартинс наступил на ногу Альшину, разворачиваясь с мячом в штрафной
«Спартак» пропустил от «Факела» с пенальти.
На 34-й минуте матча 20-го тура Мир РПЛ полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра, получив мяч в своей штрафной, далеко его отпустил при развороте и, догоняя, наступил на ногу хавбеку Ильнуру Альшину.
Главный судья Артем Любимов, ознакомившись с видеоповтором, показал Мартинсу Перейре желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.
Нападающий «Факела» Евгений Марков точно пробил в левый от себя угол, открыв счет в матче – 1:0.
«Спартак» – «Факел». 0:1 – Марков открыл счет с пенальти! Онлайн-трансляция