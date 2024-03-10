«Факел» забил «Спартаку» с пенальти. Мартинс наступил на ногу Альшину, разворачиваясь с мячом в штрафной

«Спартак» пропустил от «Факела» с пенальти.

На 34-й минуте матча 20-го тура Мир полузащитник красно-белых , получив мяч в своей штрафной, далеко его отпустил при развороте и, догоняя, наступил на ногу хавбеку .

Главный судья Артем Любимов, ознакомившись с видеоповтором, показал Мартинсу Перейре желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый.

Нападающий «Факела» точно пробил в левый от себя угол, открыв счет в матче – 1:0.

«Спартак» – «Факел». 0:1 – Марков открыл счет с пенальти! Онлайн-трансляция