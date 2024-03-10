Алексей Ягудин о хейте после турнира шоу-программ: «### на этих дебилов»

Алексей Ягудин назвал своих хейтеров дебилами.

Накануне Ягудин во второй раз выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».

«С добрым утром🤪 Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания😂 а в каких там числах «Русский вызов-2025»?» – написал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

«Сейчас тебе, Леша, хейтеры ответят», – написала Ягудину одна из подписчиц.

«### (все равно) на этих дебилов», – ответил фигурист.

Также Ягудин заявил, что Андрей Мозалев «ничего не понимает и не поймет».

Мозалев, которому на «Русском вызове» не досталось наград, предложил изменить судейство на турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно».

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь...» – написал Ягудин в сторис, опубликовав отрывок из своего выступления под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения».