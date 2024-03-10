Алексей Ягудин о хейте после турнира шоу-программ: «### на этих дебилов»
Алексей Ягудин назвал своих хейтеров дебилами.
Накануне Ягудин во второй раз выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».
«С добрым утром🤪 Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания😂 а в каких там числах «Русский вызов-2025»?» – написал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.
«Сейчас тебе, Леша, хейтеры ответят», – написала Ягудину одна из подписчиц.
«### (все равно) на этих дебилов», – ответил фигурист.
Также Ягудин заявил, что Андрей Мозалев «ничего не понимает и не поймет».
Мозалев, которому на «Русском вызове» не досталось наград, предложил изменить судейство на турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно».
«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь...» – написал Ягудин в сторис, опубликовав отрывок из своего выступления под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения».
Какая пустая многозначительность.
И беспросветное хамство.
Зато при деньгах😁
И потом какой хейт?! Это правда в глаза, которые бесстыжие ((.
Типа, наплевать на вас, зрители- лохи. Мы тут без вас бюджетные денюжки попилим.
Просто Черносвитовой не к лицу такое публично озвучивать, ну вот Ягудин как говорящая голова Первого.
ведь и дальше будет комментировать и изливать яд на спортсменов....
А какой стих читал вчера, все показное, самый большой спекулянт на этой теме, решил что ему все дозволено
Да уж, Лёша может всё.