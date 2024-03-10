Алексей Ягудин о хейте после турнира шоу-программ: «### на этих дебилов»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Андрей Мозалев брань Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин назвал своих хейтеров дебилами.

Накануне Ягудин во второй раз выиграл турнир шоу-программ «Русский вызов».

«С добрым утром🤪 Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания😂 а в каких там числах «Русский вызов-2025»?» – написал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002. 

«Сейчас тебе, Леша, хейтеры ответят», – написала Ягудину одна из подписчиц.

«### (все равно) на этих дебилов», – ответил фигурист.

Также Ягудин заявил, что Андрей Мозалев «ничего не понимает и не поймет». 

Мозалев, которому на «Русском вызове» не досталось наград, предложил изменить судейство на турнире: «Как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно».

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь...» – написал Ягудин в сторис, опубликовав отрывок из своего выступления под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения». 

 

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46 комментариев
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Вот это самомнение у Ягудина, слов нет. Все уважение к нему испарилось за один день.
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"Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь..."
Какая пустая многозначительность.
И беспросветное хамство.
Зато при деньгах😁
И потом какой хейт?! Это правда в глаза, которые бесстыжие ((.
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нормально мы его прожарили. От него можно прикуривать))
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Истинное лицо Ягудина ,
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Забухал чтоли леша? Позорник.
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Ответ pavrinas
Вот это самомнение у Ягудина, слов нет. Все уважение к нему испарилось за один день.
Для вас это новость? Он токсичный и в целом не очень умный чел. Насмехался над Ханю, Трусовой, Плющенко, материл подписчиков. А если копнуть глубже, есть и еще менее приятные события в его досье)
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Какое самомнение, не хватит ### на всех кто считает ,что первое место не за вами Алексей, и что же вы так роняете себя ниже плинтуса.
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Лешу понесло) Но есть и приятный момент - раз так остро воспринял произошедшее, значит все понимает, осознает и, самое главное, знает. И продолжает злиться, даже 5 млн не греют)
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Достойный ответ всем нам, за чей счет Леша второй год гуляет после турнира шоу программ))
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Да нет уж, ### на тебя Лешенька..))
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А первый не хочет отреагировать на хамство своего чемпиона? Или ФФКР?
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Нас Первый канал в лице Ягудина с нашим зрительским мнением посылает на ####.

Типа, наплевать на вас, зрители- лохи. Мы тут без вас бюджетные денюжки попилим.

Просто Черносвитовой не к лицу такое публично озвучивать, ну вот Ягудин как говорящая голова Первого.
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Ответ Gemma157
Для вас это новость? Он токсичный и в целом не очень умный чел. Насмехался над Ханю, Трусовой, Плющенко, материл подписчиков. А если копнуть глубже, есть и еще менее приятные события в его досье)
Да нет, не новость. Но сейчас уже пробил дно просто своим поведением)
+10
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Подгорело, Лёша :) Ну за 5 лямов можно и потерпеть :)
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-1
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Ответ vanessa2021
Забухал чтоли леша? Позорник.
Можно подумать он когда - нибудь просыхает?
+6
0
+6
Ответ И это все о нем
Какое самомнение, не хватит ### на всех кто считает ,что первое место не за вами Алексей, и что же вы так роняете себя ниже плинтуса.
В неофициальных рейтингах Ягудина на последнее место ставят.
+7
-1
+6
Ответ vanessa2021
Забухал чтоли леша? Позорник.
Празднует до сих пор
+5
0
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Ягудин считает, что на ФК свет клином сошёлся. Ну ещё неизвестно кто дебил?
+7
-2
+5
Очередная поддержка миллионеров гарантом...
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+4
Пора подписывать петицию и требовать на всех площадках, чтобы этого зарвавшегося клоуна исключили из эфиров Первого канала. Слать на### зрителей - это уже совсем недопустимое поведение. Болел за Ягудина, когда он был спортсменом, но то, как он себя ведёт - это форменное, отмороженное быдло, потерявшее берега от своей безнаказанности
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+4
А что такого в словах Андрея, что могло бы задеть Ягудина? Учится у Транькова?
+4
0
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Лицо первого канала,
ведь и дальше будет комментировать и изливать яд на спортсменов....
А какой стих читал вчера, все показное, самый большой спекулянт на этой теме, решил что ему все дозволено
+4
0
+4
Ягудину больше не наливать.
+5
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+4
Нервы не на месте у Яги.
+6
-2
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Ягудин совсем берега потерял. Зазвездился.
+3
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Деньги не пахнут, да? Ягудин - позорник!
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Попёрло хамство из Лёшика... Наотмечался , видимо.
Да уж, Лёша может всё.
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Андрей абсолютно прав, жюри нужно сформировать хотя бы 50 на 50 деятели культуры/профессионалы ФК, чтобы не только актерское мастерство оценивалось
+3
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Ответ Gemma157
Для вас это новость? Он токсичный и в целом не очень умный чел. Насмехался над Ханю, Трусовой, Плющенко, материл подписчиков. А если копнуть глубже, есть и еще менее приятные события в его досье)
А как он постоянно унижал наших парней? Особенно Коляду и Ковтуна. К Коляде у него была какая-то особая "любовь", опускал ниже плинтуса.
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Я так понимаю, Леша мнение Первого канала озвучил?
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