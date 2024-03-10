Клопп об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «100-процентный пенальти, 100-процентный фол на любом участке поля. Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно»

Юрген Клопп уверен, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ман Сити».

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» , намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» , и тот упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра 28-го тура завершилась вничью – 1:1.

«Это был стопроцентный пенальти. Они найдут объяснение.

Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, вероятно, желтая карточка.

Все люди c iPad, которые находились вокруг меня, воскликнули: «Ого, все очевидно!»

Возможно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так очевидно и однозначно.

Конечно, это пенальти, но нам не дали его исполнить. Ну да ладно, главное для меня – что мы способны играть в такой футбол, как сегодня. Сегодня я увидел много прекрасных вещей», – сказал главный тренер « ».