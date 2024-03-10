Клопп об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «100-процентный пенальти, 100-процентный фол на любом участке поля. Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Пеп Гвардиола Майкл Оливер Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

Юрген Клопп уверен, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ман Сити».

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра 28-го тура АПЛ завершилась вничью – 1:1.

«Это был стопроцентный пенальти. Они найдут объяснение.

Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, вероятно, желтая карточка.

Все люди c iPad, которые находились вокруг меня, воскликнули: «Ого, все очевидно!»

Возможно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так очевидно и однозначно.

Конечно, это пенальти, но нам не дали его исполнить. Ну да ладно, главное для меня – что мы способны играть в такой футбол, как сегодня. Сегодня я увидел много прекрасных вещей», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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110 комментариев
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Да Юрген, нас эта фраза уже третий год бесит)
+217
-14
+203
Не ругайте Оливера, сами попробуйте бегать 90 минут в клоунских ботинках
+112
-5
+107
Ответ Денис Давыдов
Да Юрген, нас эта фраза уже третий год бесит)
Не всё так однозначно. Мы не знаем всей правды.
+73
-7
+66
Ливерпулю объективно очень не везёт с судейством в этом сезоне. Желаю вопреки всему этому стать чемпионами! 🏆
+74
-10
+64
Ответ ОттоДракула
Не всё так однозначно. Мы не знаем всей правды.
Спецоперация по детитулизации Ливерпуля идёт успешно 😄
+61
-9
+52
ВАР придумали, что бы таких случаев не было. Удивительно просто.
+41
-6
+35
Ответ Evgeny Trifonov
Не ругайте Оливера, сами попробуйте бегать 90 минут в клоунских ботинках
Ну если быть до конца честным, то виноват ВАР, ведь этот момент на нем проверяли и сказали, что там все чисто.
+38
-6
+32
115 фин нарушений . не все так однозначно
+38
-7
+31
Ответ corazon blanco
Ну если быть до конца честным, то виноват ВАР, ведь этот момент на нем проверяли и сказали, что там все чисто.
Я не понимаю, в чем проблема подозвать Оливера к монитору, почему главный эпизод матча дают на оценку ассистентам, а не главному? По какому принципу они вообще зовут судью самому посмотреть момент
+28
-5
+23
Ответ Птюч, Ёж.
любопытно почитать бы распечатку переговоров в этом моменте.
Отличная работа, парни. Да, класс, супер... Вот дeрьмo!
+19
-1
+18
Ван Дейка сломали на глазах Оливера!
И то тоже был не пенальти
+13
-2
+11
Очень обидно за Клоппо, в который уже раз его прекрасная команда сталкивается с судейским произволом, очень несправедливо
+15
-4
+11
Ответ Sunlight93
Я не понимаю, в чем проблема подозвать Оливера к монитору, почему главный эпизод матча дают на оценку ассистентам, а не главному? По какому принципу они вообще зовут судью самому посмотреть момент
ВАР смотрит эпизод. Если они сами готовы принять решение — то просто сообщают главному в наушник. Если не готовы — то говорят “иди, сам смотри на мониторе”.

Просто судьи на ВАР завтра летят на оплаченный третьей стороной отдых в 7-звездочный отель в Абу-Даби. ;)
+10
-1
+9
Ответ Птюч, Ёж.
ВАР придумали, что бы таких случаев не было. Удивительно просто.
Провели линии от шипов Доку и увидели, что они не прямо напротив сердца, так что check over.
+10
-1
+9
Так, ладно. Тут, казалось, не всё настолько кромешно, как с ТТХ и Челси в финале КЛ, но давайте просто блиц-опрос:
1. Удар шипами в грудь соперника — фол?
2. Фол в своей штрафной на атакующем игроке — пенальти?
3. Правила позволяют одной из команд выиграть на последней добавленной с пенальти?
4. Правила ограничивают свистков от постановки пенальти в концовке «очень важной игры, очень влияющей на интригу чемпионата»?

Если где-то вы ответили «нет» — тогда всё в порядке, продолжаем.
+8
-1
+7
Я вообще удивляюсь, почему Дарвина не удалили, там Эдерсон когда его по ноге ударил травму получил.
+8
-1
+7
Ответ kaka10
Ливерпулю объективно очень не везёт с судейством в этом сезоне. Желаю вопреки всему этому стать чемпионами! 🏆
Это не первый сезон, где Ливерпулу не везёт на судейство, а мс наоборот
+9
-3
+6
Ответ kaka10
Ливерпулю объективно очень не везёт с судейством в этом сезоне. Желаю вопреки всему этому стать чемпионами! 🏆
Только в этом сезоне?
+8
-2
+6
Если бы все было честно, то отрыв Ливерпуля от преследователей было бы 8-9 очков.
+9
-3
+6
Ответ v.belorussky
"Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно" __ Вообще за этой фразой обычно прячутся несколько иные люди))) Не совсем из мира футбола, я бы так сказал
Ты нам лучше покажи откуда нападение готовилось?
+8
-3
+5
За Ливерпуль в чемпионской гонке! Клопп победит несмотря ни на что
+6
-2
+4
Видимо гвардиола пришёл в лигу с компроматом на судей или руководство лиги, иначе не объяснить такой "фарт" на судейство со времен барсы.
Уже так украли одно чемпионство у Ливерпуля
+5
-1
+4
Ответ gangs
Комментарий скрыт
это ты после матча на Этихаде напиши)
забыл как Брентфорд липовый гол забивал в прошлом сезоне и как удаляли игроков Арсенала в матчах с Сити?
Клопп в футбол сыграл на все 140%
я бы посмотрел на Арсенал с такими проблемами с составом против Сити.
+5
-1
+4
Ливерпуль сыграл мощно! Должны брать АПЛ.
Сити откровенно отскочил.
+7
-3
+4
"Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно"
__

Вообще за этой фразой обычно прячутся несколько иные люди)))
Не совсем из мира футбола, я бы так сказал
+14
-10
+4
Ответ v.belorussky
Комментарий скрыт
Проспись, фермер.
+7
-3
+4
Они скажут, что Мак Аллистер ударил своей грудью ногу Деку и что это фол в атаке
+8
-4
+4
Ответ anshef
Только в этом сезоне?
Выдумать на ВАРе оффсайд с Тоттенхэмом
Не дать пенальти за удар в грудь шипами

Это просто нонсенс. Нет разумных объяснений
+6
-2
+4
Правильно Клопп ипашит судейскую конторку.
+5
-2
+3
Я говорил, что так будет еще до введения ВАР. Можно сделать ВАР, проверяющий судей, можно добавить ВАРВАР, который будет проверять ВАР, и еще пару надстроек сверху, но пока решение на всех уровнях принимают люди, ничего не изменится.
Я даже не про этот конкретный матч, про любой. Никто не хочет брать на себя ответственность и ставить решающий исход матча пенальти на 98-й минуте просто потому, что ссыкотно. Никто не хочет отвечать. А правила можно трактовать по-разному, на что все успешно и ссылаются.
Я абсолютно уверен, что мы не увидим на 100% честного матча, пока его не будет судить ИИ. А он его скорее всего судить не будет никогда, даже если будет такая возможность. Введение ВАР решило пару вопросов, но задало столько же.
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