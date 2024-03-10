Клопп об ударе Доку шипами в грудь Мак Аллистеру: «100-процентный пенальти, 100-процентный фол на любом участке поля. Но они найдут объяснение, cпрячутся за фразой, что все не так однозначно»
Юрген Клопп уверен, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ман Сити».
На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку «Ливерпуля» Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый. Игра 28-го тура АПЛ завершилась вничью – 1:1.
«Это был стопроцентный пенальти. Они найдут объяснение.
Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, вероятно, желтая карточка.
Все люди c iPad, которые находились вокруг меня, воскликнули: «Ого, все очевидно!»
Возможно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так очевидно и однозначно.
Конечно, это пенальти, но нам не дали его исполнить. Ну да ладно, главное для меня – что мы способны играть в такой футбол, как сегодня. Сегодня я увидел много прекрасных вещей», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
И то тоже был не пенальти
Просто судьи на ВАР завтра летят на оплаченный третьей стороной отдых в 7-звездочный отель в Абу-Даби. ;)
1. Удар шипами в грудь соперника — фол?
2. Фол в своей штрафной на атакующем игроке — пенальти?
3. Правила позволяют одной из команд выиграть на последней добавленной с пенальти?
4. Правила ограничивают свистков от постановки пенальти в концовке «очень важной игры, очень влияющей на интригу чемпионата»?
Если где-то вы ответили «нет» — тогда всё в порядке, продолжаем.
Уже так украли одно чемпионство у Ливерпуля
забыл как Брентфорд липовый гол забивал в прошлом сезоне и как удаляли игроков Арсенала в матчах с Сити?
Клопп в футбол сыграл на все 140%
я бы посмотрел на Арсенал с такими проблемами с составом против Сити.
Сити откровенно отскочил.
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Вообще за этой фразой обычно прячутся несколько иные люди)))
Не совсем из мира футбола, я бы так сказал
Не дать пенальти за удар в грудь шипами
Это просто нонсенс. Нет разумных объяснений
Я даже не про этот конкретный матч, про любой. Никто не хочет брать на себя ответственность и ставить решающий исход матча пенальти на 98-й минуте просто потому, что ссыкотно. Никто не хочет отвечать. А правила можно трактовать по-разному, на что все успешно и ссылаются.
Я абсолютно уверен, что мы не увидим на 100% честного матча, пока его не будет судить ИИ. А он его скорее всего судить не будет никогда, даже если будет такая возможность. Введение ВАР решило пару вопросов, но задало столько же.