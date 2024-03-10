Гюлер забил первый гол за «Реал». 19-летний полузащитник перешел в команду летом
Арда Гюлер забил дебютный гол за «Реал».
В матче 28-го тура Ла Лиги «Реал» разгромил «Сельту» (4:0).
Четвертый забитый мяч «сливочных» на счету Арды Гюлера. Это первый гол турецкого полузащитника за «Реал».
19-летний Гюлер перешел в мадридский клуб прошлым летом из «Фенербахче» за 20+10 миллионов евро и тут же получил травму мениска. Осенью турецкий футболист заработал разрыв квадрицепса. Первый матч за мадридцев Гюлер провел в Кубке Испании лишь 6 января.
Но и пас ему Себальос выдал конфетный.
Внезапно.
Но ты же знаешь, что я тут уже редкий гость
Спортс, где моя бронзовая медаль?
А золотую у Коразона отжать нереально)
Да, Легенду спортса нынче не сместить никому)