Гюлер забил первый гол за «Реал». 19-летний полузащитник перешел в команду летом

Теги Реал Мадрид Сельта Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер забил дебютный гол за «Реал».

В матче 28-го тура Ла Лиги «Реал» разгромил «Сельту» (4:0).

Четвертый забитый мяч «сливочных» на счету Арды Гюлера. Это первый гол турецкого полузащитника за «Реал».

19-летний Гюлер перешел в мадридский клуб прошлым летом из «Фенербахче» за 20+10 миллионов евро и тут же получил травму мениска. Осенью турецкий футболист заработал разрыв квадрицепса. Первый матч за мадридцев Гюлер провел в Кубке Испании лишь 6 января.

Статистика игрока в этом сезоне Ла Лигитут.

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40 комментариев
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Ответ meringue
Ну Слава Богу! И видно что напряжение поугасло у них с Анчелотти, а это только на пользу команде. Больше минут молодому и будет с него толк.
Зато напряжение в Каталонии, глянь какой грозовой фронт оттуда пришёл, с дождём из минусов)
+53
-7
+46
Ну Слава Богу! И видно что напряжение поугасло у них с Анчелотти, а это только на пользу команде. Больше минут молодому и будет с него толк.
+46
-5
+41
Молодец Арда, достойно забил
+31
-5
+26
С почином, Арда 🔥
+22
-4
+18
Очень рада за парнишку..начало было тяжелым, да и середина не очень, но надеюсь дальше всё будет только лучше с каждым матчем! ✨
+18
-8
+10
Очень рад за этого молодого парня, с почином! Себальос классную проникающую передачу вырезал,ну и сам Арда здорово убрал вратаря. Вышли ребята и соорудили отличный гол в ворота Сельты. А у Родриго видимо карт-бланш при такой ужасной игре он все равно всегда в стартовом составе.
+12
-4
+8
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А что не так в мадридской эмблемке? оО
+8
-1
+7
С почином маленького турка, хорошо разобрался)
Но и пас ему Себальос выдал конфетный.
+13
-7
+6
Ответ xDe xDe
Зато напряжение в Каталонии, глянь какой грозовой фронт оттуда пришёл, с дождём из минусов)
Наверное всех огнетушителей мира не хватит чтобы потушить их пожар. Ребята ведь надеялись что Реал вот шяс будет дарить им чемпионство, а оно нет.)
+9
-3
+6
Ответ Tristan...
Потому что мадридская...
А мадридская эмблемка - это плохо? Экую ты тут дискриминацию развёл, не надо так)
+4
0
+4
Ответ corazon blanco
Очень рад за этого молодого парня, с почином! Себальос классную проникающую передачу вырезал,ну и сам Арда здорово убрал вратаря. Вышли ребята и соорудили отличный гол в ворота Сельты. А у Родриго видимо карт-бланш при такой ужасной игре он все равно всегда в стартовом составе.
Родриго очень плох в последнее время, ну Анчелотти продолжает ставить его в состав, браима за косяки прямо во время игр отчитывает
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Пф) я не претендую на эту эмблему
Мы с тобой прекрасно знаем, что ты фанат Мадрида :) !
+3
0
+3
Ответ meringue
Наверное всех огнетушителей мира не хватит чтобы потушить их пожар. Ребята ведь надеялись что Реал вот шяс будет дарить им чемпионство, а оно нет.)
Причём пожар перманентный. Если новость о Мадриде и, как говорится, "пост на глазах родился", получилось заглянуть сразу или почти сразу - первые коменты абсолютно всегда тотально заминусованы, что бы в них ни было написано. Постоянно замечаю. Буквально минут через десять всё выправляется. Но, конечно, это просто совпадение)
+4
-1
+3
красавец браво 👏
+5
-2
+3
В Турции национальный праздник.
+3
-1
+2
Ответ xDe xDe
Зато напряжение в Каталонии, глянь какой грозовой фронт оттуда пришёл, с дождём из минусов)
В Каталонии предпочитают обычно золотой дождь
+3
-1
+2
Мужик!!
+3
-2
+1
Кул
+1
0
+1
Ответ ZA.RMA
Он завидует, не обращай внимание)
Да я вообще на это дело раньше внимания не обращал, сейчас глянул - ничоси, я четвертый в рейтинге фанов Мадрида, оказывается)
Внезапно.
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+1
Ответ xDe xDe
А что не так в мадридской эмблемке? оО
Он завидует, не обращай внимание)
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-1
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Гюлера с первым голом! Удачной карьеры!
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0
+1
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
У меня забрали «стикер» ЛаЛиги потому что кто-то обогнал в рейтинге, но зато дали Мадрида)))

Но ты же знаешь, что я тут уже редкий гость
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А где анжела риго?😂😂 что с лицом?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты получил 4 минусы и 35 плюсов Это называется плюсо.во! Успехов в этом нелегком деле
Уважаемый, на тот момент, когда этот комментарий был написан, ВСЕ комментарии были в минусах)
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Правда рад за Гюлера? Что-то мы сомневаемся
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Ответ VuNePonimaete
Правда рад за Гюлера? Что-то мы сомневаемся
А почему нет то?
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Ответ Tristan...
А почему нет то?
Ну как сказать... практически в каждом коменте ненависть ко всему Мадридскому)
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Ответ xDe xDe
Да я вообще на это дело раньше внимания не обращал, сейчас глянул - ничоси, я четвертый в рейтинге фанов Мадрида, оказывается) Внезапно.
Также внезапно это оказалось и для меня, я третий)
Спортс, где моя бронзовая медаль?
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Ответ VuNePonimaete
Также внезапно это оказалось и для меня, я третий) Спортс, где моя бронзовая медаль?
Болеешь за Мадрид и требуешь бронзовую медаль? Как не стыдно)
А золотую у Коразона отжать нереально)
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Ответ xDe xDe
Болеешь за Мадрид и требуешь бронзовую медаль? Как не стыдно) А золотую у Коразона отжать нереально)
Их же в Ла Лиге не выдают, пусть хоть у меня будет)
Да, Легенду спортса нынче не сместить никому)
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