Гюлер забил первый гол за «Реал». 19-летний полузащитник перешел в команду летом

Арда Гюлер забил дебютный гол за «Реал».

В матче 28-го тура Ла Лиги «Реал» разгромил «Сельту» (4:0).

Четвертый забитый мяч «сливочных» на счету Арды Гюлера. Это первый гол турецкого полузащитника за «Реал».

19-летний Гюлер перешел в мадридский клуб прошлым летом из «Фенербахче» за 20+10 миллионов евро и тут же получил травму мениска. Осенью турецкий футболист заработал разрыв квадрицепса. Первый матч за мадридцев Гюлер провел в Кубке Испании лишь 6 января.

Статистика игрока в этом сезоне – тут.