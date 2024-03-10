«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), дважды ведя в счете. Гол Пиняева на 90-й отменили из-за руки, Карпукас и Кордова получили красные
«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «Локомотива» отличились Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков, у «Сочи» забили Артур Юсупов и Марсело Алвес. Гол Сергея Пиняева на 90-й был отменен из-за игры рукой.
Хавбек «Локо» Артем Карпукас был удален на 52-й минуте, нападающий «Сочи» Серхио Кордова получил красную карточку на 75-й: о решении по итогам проверки ВАР объявили по стадиону.
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 2 Жемалетдинов, 1:1 – 4 Юсупов, 2:1 – 42 Глушенков, 2:2 – 51 Алвес.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов (Пиняев, 70), Ньямси, Морозов, Самошников, Тикнизян, Баринов (Миранчук, 84), Жемалетдинов (Митай, 56), Карпукас, Глушенков, Сулейманов (Дзюба, 56).
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Сочи –
Заболотный, Медведев (Заика, 46), Дркушич, Алвес, Макарчук (Бурмистров, 65), Юсупов (Кравцов, 40), Сааведра, Юкич (Гуарирапа, 78), Сутормин (Аттийят-алла, 65), Крамарич, Кордова.
Ну почему нельзя играть так как вы играете в концовках? Эх..