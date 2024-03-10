«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), дважды ведя в счете. Гол Пиняева на 90-й отменили из-за руки, Карпукас и Кордова получили красные

Теги Локомотив премьер-лига Россия Артур Юсупов Рифат Жемалетдинов Серхио Кордова Максим Глушенков Сочи Сергей Пиняев Марсело Алвес онлайны Артем Карпукас Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Локомотива» отличились Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков, у «Сочи» забили Артур Юсупов и Марсело Алвес. Гол Сергея Пиняева на 90-й был отменен из-за игры рукой.

Хавбек «Локо» Артем Карпукас был удален на 52-й минуте, нападающий «Сочи» Серхио Кордова получил красную карточку на 75-й: о решении по итогам проверки ВАР объявили по стадиону.

Локомотив – Сочи 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
10 марта, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Жемалетдинов, 1:1 – Юсупов, 2:1 – 42 Глушенков, 2:2 – 51 Алвес.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов (Пиняев, 70), Ньямси, Морозов, Самошников, Тикнизян, Баринов (Миранчук, 84), Жемалетдинов (Митай, 56), Карпукас, Глушенков, Сулейманов (Дзюба, 56).
СочиЗаболотный, Медведев (Заика, 46), Дркушич, Алвес, Макарчук (Бурмистров, 65), Юсупов (Кравцов, 40), Сааведра, Юкич (Гуарирапа, 78), Сутормин (Аттийят-алла, 65), Крамарич, Кордова.
Предупреждения:
Медведев (20), Карпукас (28), Баринов (47), Сааведра (65), Пиняев (90).
Удаления:
Карпукас (52), Кордова (75).

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86 комментариев
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Ответ Tahir Turk
Спортс. Зачем мне 3 подряд уведомления о желтой карточке Медведева пришло??
Жди теперь приглашение на КДК.
+42
-2
+40
Братцы, у меня такой вопрос : Чем вы занимались на сборах? Ну ладно Динамо, но с Сочи кровь из носу нужно было брать 3 очка. Я ждал уверенную победу, а тут...
Ну почему нельзя играть так как вы играете в концовках? Эх..
+26
0
+26
Очень странная красная карточка…
+14
-2
+12
Удаление Сочи стыд и позор.
+15
-4
+11
Вперёд, Локомотив !
+12
-2
+10
Ответ Сергей Иванов
Братцы, у меня такой вопрос : Чем вы занимались на сборах? Ну ладно Динамо, но с Сочи кровь из носу нужно было брать 3 очка. Я ждал уверенную победу, а тут... Ну почему нельзя играть так как вы играете в концовках? Эх..
Ну кстати Сочи стал очень компактно двигаться при новом тренере, я так вижу по трансляции. Нет, на спорю, Локомотив должен быть брать изи три очка, но Сочи приехали биться-бороться, а что делали Дзюба, Морозов и Лантратов на поле я вообще не понял.
+10
-1
+9
Зачем Локомотиву нужен Дзюба ? Он уже своё отыграл.
+10
-1
+9
Я может что то не понимаю, открытыми шипами в голеностоп, про красную и речи нет, перелом нужен?
+8
-2
+6
Фига техника у Глушенкова. Мяч принял, как будто липучкой к ноге прилепил и жахнул идеально. Вот кому в Испанию надо
+8
-2
+6
Надеюсь Дзюба на скамейке, тогда я думаю все будет ок!
+9
-4
+5
Баринов из первых рядов смотрит гол, Карпукас по мячу попасть не может... пиршество. Локо даже такому Сочи слить сможет (
+6
-1
+5
Нужно побеждать Сочи!
+6
-2
+4
А Галактионов в отставку не хочет случаем уйти?
+8
-4
+4
Странные удаления… локомотив неплохо, но выбесили ребята из атаки. Пиняев немного глуповатые решения принимал. Вместо того чтобы не выключаться из моментов Дзюба, Глушенков махали руками и претензии предъявляли… ну такое себе.
+3
0
+3
Просто решили подравнять. КК не было..)
+6
-3
+3
У Локомотива удалили игрока, играет в меньшинстве. А главный тренер делает замену и выпускает вместо футболиста пешехода. Ну ну, посмотрим, что будет дальше!
+4
-1
+3
Ну отмашки там не было. он сам первым его толкнул, последовал обычный рефлекс( не прям такой страшный , как валялся он) . И все это было видно на повторе, куда смотрел главный на повторе не понятно совсем
+5
-2
+3
Ответ Назар Игорь
Как не тянул Чебан время, всë же потерял Локо 2 очка. Но Спартака отодвинул, и это тоже плюс.
Он больше тянул Сочи к ничьей, чем к победе Локомотива
+4
-2
+2
Жемалетдинов играет лучше нынешнего Миранчука раз в 10
+2
0
+2
Ответ Назар Игорь
Как не тянул Чебан время, всë же потерял Локо 2 очка. Но Спартака отодвинул, и это тоже плюс.
А в чем затягивание времени? Добавил 7 , минуту смотрели ВАР, сыграли 8 минут в итоге.
+3
-1
+2
Локо по сути без форварда остался. Сулейманов хорош, как запасной, а Дзюба совсем тяжеленный вторую игру подряд. Если форму не наберет, то походу Хамулича надо пробовать
+2
0
+2
Обе команды с ничьей! Игра веселая. Судейство полный позор.
+3
-1
+2
Скорее Медведева у Сочи нужно было удалять.Тут скорее желтая, чем красная. Фол Карпукаса также не тянул на вторую желтую.
+4
-2
+2
морозову надо было влупить красную, а не Кордобе.
+3
-1
+2
Ньямси - косяк паровозной селекции. Хватит уже, двух матчей достаточно. Фоссона пора выпускать)) Зря Погостнова паровозники в аренду отдали. А сегодня у паровозов в обороне задница. И это при учете того, что Сочи без нападающего играют. Этот Кордова - палка, внимание отвлекать и дерьмецо мешать. На большое он не способен.
+2
0
+2
Пожалели игрока Сочи, фол вполне на красную тянул.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Раткович
А Галактионов в отставку не хочет случаем уйти?
У него контракт до лета, тут осталось то
+1
0
+1
Ответ Только Локо Только Победа
Надеюсь Дзюба на скамейке, тогда я думаю все будет ок!
Ну как, понравилось без Дзюбы?) Я бы понял, у Локо был выбор между Дзюбой и Холанном. Но между Дзюбой и Сулеймановым, прости господи...))
+3
-2
+1
Ответ Только Локо Только Победа
Надеюсь Дзюба на скамейке, тогда я думаю все будет ок!
Удивительно, но он на скамейке.
+2
-1
+1
Ответ Назар Игорь
За 1,2 млн. € можно и в запасе комфортно сидеть.
Если будет играть также,как с Сочи и Динамо, то контракт и не продлят.
+1
0
+1
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