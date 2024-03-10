«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), дважды ведя в счете. Гол Пиняева на 90-й отменили из-за руки, Карпукас и Кордова получили красные

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 20-го тура Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Локомотива» отличились Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков, у «Сочи» забили Артур Юсупов и Марсело Алвес. Гол Сергея Пиняева на 90-й был отменен из-за игры рукой.

Хавбек «Локо» Артем Карпукас был удален на 52-й минуте, нападающий «Сочи» Серхио Кордова получил красную карточку на 75-й: о решении по итогам проверки ВАР объявили по стадиону.

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