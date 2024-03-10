У Малкина 0 очков и 0 бросков в трех последних матчах. Форвард «Питтсбурга» набрал 48 баллов в 63 играх сезона НХЛ

Евгений Малкин продлил серию без набранных очков до трех матчей.

« » проиграл « » (0:4) в игре регулярного чемпионата .

37-летний нападающий «Пингвинс» не отметился результативными действиями при полезности «0».

Также Евгений Малкин не нанес ни одного броска по воротам при игровом времени 18 минут и 37 секунд (2:47 – в большинстве).

Россиянин провел третий матч подряд без результативных действий, а также без бросков по воротам. «Питтсбург» ранее сыграл против «Бостона» (1:5) и «Вашингтона» (0:6). В матче с «Кэпиталс» Малкин получил «минус 3» за полезность.

В нынешнем сезоне Евгений набрал 48 (18+30) баллов при общей полезности «0» в 63 матчах чемпионата и среднем игровом времени 18:49.