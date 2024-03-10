У Малкина 0 очков и 0 бросков в трех последних матчах. Форвард «Питтсбурга» набрал 48 баллов в 63 играх сезона НХЛ

Теги Питтсбург Эдмонтон Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин продлил серию без набранных очков до трех матчей.

«Питтсбург» проиграл «Эдмонтону» (0:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

37-летний нападающий «Пингвинс» не отметился результативными действиями при полезности «0».

Также Евгений Малкин не нанес ни одного броска по воротам при игровом времени 18 минут и 37 секунд (2:47 – в большинстве).

Россиянин провел третий матч подряд без результативных действий, а также без бросков по воротам. «Питтсбург» ранее сыграл против «Бостона» (1:5) и «Вашингтона» (0:6). В матче с «Кэпиталс» Малкин получил «минус 3» за полезность.

В нынешнем сезоне Евгений набрал 48 (18+30) баллов при общей полезности «0» в 63 матчах чемпионата и среднем игровом времени 18:49.

13 комментариев
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больше всех жаль Эрика Карлссона
играет с плюсовой полезностью, но
зачем перешёл к пенсионерам - непонятно
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Ответ Quiet Space
больше всех жаль Эрика Карлссона играет с плюсовой полезностью, но зачем перешёл к пенсионерам - непонятно
С личкой 11,5 вряд ли было много желающих, ну, или вернее, имеющих возможности) в сан-хосе ему в любом случае вряд ли было бы сильно веселее сейчас)
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Малкин что то про ПО говорил, про борьбу какую то там или мне приснилось? 😂
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Пора завершать
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Не густо Евгений -надо бросать по воротам соперников ,голы забивать или уже успокоились , что плей-офф не видать - вот " сухаря " получили дома !!
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Мёртвый, как и практически все игроки пингвинов.
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А Малкин еще 2 года собирается кататься по катку.
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Ответ hhlg
МАКСИМ ШУМОВ ТЫ КАК ТАМ?!
Зашел, минус поставил и был таков)
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Ответ Vakhore
Пора завершать
А завтра он наберёт три очка в матче например и ты будешь переобуваться.
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Ответ NeSt274
С личкой 11,5 вряд ли было много желающих, ну, или вернее, имеющих возможности) в сан-хосе ему в любом случае вряд ли было бы сильно веселее сейчас)
ну после его великого 100 очкового сезона, с учётом удержания зп, думаю интерес к нему был и от других команд
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Ответ Quiet Space
больше всех жаль Эрика Карлссона играет с плюсовой полезностью, но зачем перешёл к пенсионерам - непонятно
Спасибо барину что за 12 мультов хотя бы в плюс играет. Кстати, он сам не пенс то?
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Ответ Rjcnbr
Спасибо барину что за 12 мультов хотя бы в плюс играет. Кстати, он сам не пенс то?
Он нет, ни по игре,ни по возрасту. Всего на год старше того же Панарина
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