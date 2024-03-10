Промес показал прическу с косичками и поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»

Квинси Промес сменил имидж.

Футболист «Спартака» выложил фото с новой прической: Промесу в барбершопе заплели волосы в маленькие косички.

Хавбек также поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом» в сторис инстаграма: «Давай, «Спартак».

Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. Футболиста задержала полиция в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.

Была также информация, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

Скриншоты: инстаграм Квинси Промеса