Промес показал прическу с косичками и поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Квинси Промес соцсети стиль Футбол

Квинси Промес сменил имидж.

Футболист «Спартака» выложил фото с новой прической: Промесу в барбершопе заплели волосы в маленькие косички.

Хавбек также поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом» в сторис инстаграма: «Давай, «Спартак».

Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. Футболиста задержала полиция в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания. 

Была также информация, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

Скриншоты: инстаграм Квинси Промеса

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64 комментария
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на минуточку, он на контракте и "Спартак" продолжает платить ему огромные деньги за то, что он шляется по ночным клубам в Эмиратах, делает новые прически и выкладывает вот это вот "davai Spartak" в социальных сетях
+72
-11
+61
На зону с новой прической!
+50
-9
+41
Ответ Nastia Sergey
на минуточку, он на контракте и "Спартак" продолжает платить ему огромные деньги за то, что он шляется по ночным клубам в Эмиратах, делает новые прически и выкладывает вот это вот "davai Spartak" в социальных сетях
Да ладно. Это ж их братуха.
+26
-5
+21
Уже думал наголо побрили
+25
-4
+21
Не удивительно, что нидерландские милиционеры спалили нашего недоделанного Эль Чапо.
+12
-3
+9
Ответ Holy Diver
Ну я ж говорил, он троллит просто. Кинул трехтуровых чемпионов и чилит в Эмиратах.
Ну раз ты говорил, значит так оно и есть…
+8
-2
+6
Какие косички, у него стрижка под ноль должна быть, перед этапом :))
+7
-1
+6
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Что плохого в лежании на диване? Попробуй.
+6
0
+6
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
Ну да, команда борется за высокие места и играет в кубке России, но он не парится, сидит в ОАЭ и развлекается.
+6
0
+6
Промес изобрёл новый способ играть за Спартак - поддерживая его прической( или ещё чем либо) из Дубая в инстаграмме.
Какой же он многосторонний !)))
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Ганста)
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Настоящий спартаковский гангстер
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0
+3
Я фигею от такой поддержки.
+4
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Из-за леса, из-за гор показал Промес пробор
+2
0
+2
Ответ Cakefabregas
Судя по риторике многих людей, то уже наш братуха
Ну нет!!!
+5
-3
+2
Ответ Vīŋ4ėŽ
зато история у него побогаче чем у Ротора
За Ротор не играли наркодилеры и бандиты
+3
-1
+2
Было у мамы три сына - двое умных, а третий Промес
+5
-3
+2
Ответ Barvex
Если он объявлен в международный розыск, почему у него не арестованы все счета? Клоунада.
Промеса как раз в розыск и объявили клоуны, которых никто в мире в х не ставит, ну кроме таких же, из ес. Поэтому и "клоунада"
+2
0
+2
Решил сменить внешний вид для маскировки.
+1
0
+1
Наш красавчик!🔥
+3
-2
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Голова у братухи для того, чтобы на ней причёски делать!
+3
-2
+1
Клоун
+3
-2
+1
Клоунада какая
+2
-1
+1
тут в пору уже наголо голову брить)
+3
-2
+1
Ответ Mixos Demid
Да ладно. Это ж их братуха.
Судя по риторике многих людей, то уже наш братуха
+8
-7
+1
Я думал, что такие персонажи бывают только в комедиях
+2
-1
+1
Ответ Nastia Sergey
на минуточку, он на контракте и "Спартак" продолжает платить ему огромные деньги за то, что он шляется по ночным клубам в Эмиратах, делает новые прически и выкладывает вот это вот "davai Spartak" в социальных сетях
Прям как маркизиу в Эрмитаже. Только квинси для российского футбола раз в 10 больше сделал, а зп в три раза меньше чем у маркизиу в политпроекте🤣🤣🤣
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К тюряге готовится, не иначе. Там авторитетные сидельцы по ходу такие носят.
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Ответ Alext
Комментарий удален модератором
Так он за Спартак по дружбе играет, а не за зарплату?
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Ответ Volgogradets
идиот и наркоман
наркодиллер, наркобарыга, наркокладмен, наркоперевозчик, но никак не наркоман
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