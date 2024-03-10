Промес показал прическу с косичками и поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»
Квинси Промес сменил имидж.
Футболист «Спартака» выложил фото с новой прической: Промесу в барбершопе заплели волосы в маленькие косички.
Хавбек также поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом» в сторис инстаграма: «Давай, «Спартак».
Напомним, Промес по‑прежнему находится в ОАЭ, где «Спартак» проводил зимние сборы. Футболиста задержала полиция в аэропорту Дубая. Сообщалось, что Промес покинул место ДТП, что стало поводом для задержания.
Была также информация, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.
Скриншоты: инстаграм Квинси Промеса
Какой же он многосторонний !)))