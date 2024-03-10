Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру на 99-й минуте матча «Ливерпуль» – «Ман Сити». Оливер пенальти не назначил

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Майкл Оливер Алексис Мак Аллистер Жереми Доку Футбол

«Ливерпуль» претендовал на пенальти в конце игры с «Манчестер Сити».

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.

Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Игра 28-го тура АПЛ завершилась вничью – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

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280 комментариев
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Мужики, это не пенальти. Доку просто смачно шипами заехал грудь Мак Алистеру в штрафной площади. А так не пенальти
+251
-20
+231
Буффон был прав
+193
-15
+178
Да чё там, чисто же (с) самый непредвзятый и смелый Майкл в мире
+149
-13
+136
Сегодняшний матч- наглядный показатель того, что Трент сказал правду. Любой титул Ливерпуля в разы дороже купленных чашек голубым мешком
+120
-22
+98
Если это не 100% пенальти, то максимально спорный эпизод и спор явно не в пользу Сити. Далеко не первый раз, когда вот такие очередные решения принимаются так как выгодно горожанам. Но об этом никто естественно не вспомнит, когда Сити в очередной раз возьмёт АПЛ с разницей в 1 очко
+109
-13
+96
Алё,Мансур,ну чё как там с деньгами?
+96
-14
+82
Ответ kaka10
Мужики, это не пенальти. Доку просто смачно шипами заехал грудь Мак Алистеру в штрафной площади. А так не пенальти
Это вообще штрафной в пользу Сити так-то должен быть!)
+59
-3
+56
Ответ Очки Дани Алвеса
Да чё там, чисто же (с) самый непредвзятый и смелый Майкл в мире
Обвинять Оливера в предвзятости просто смешно.
Ему же сказали на ВАР что чисто, вопросы к ВАР
+67
-11
+56
Ответ Sergey
Игра в мяч.
Изучи правила: с этого года уже не важно, мяч или нет — если влетаешь шипами, это карточка и пенальти. Судья помог, у Ливерпуля украли 2 очка.
+53
-2
+51
В матчах Ливерпуля работают другие правила
+56
-6
+50
Почему в важных матчах Ливерпуля всегда клоуны судят ?!!!
+52
-3
+49
Прижали как щенков во втором тайме
+45
-6
+39
Судейский беспредел в Англии продолжается, тут однозначно пенальти и удаление и не имеет значение случайно попал или нет
+41
-5
+36
Ну что это такое, как это объяснить? Игроку Ливерпуля еще бы красную в догон дали, как можно вообще поддерживать этот судейский проект?
+41
-9
+32
Как болельщик Ливерпуля скажу: из-за вот таких моментов Клопп и уходит из Ливерпуля. Он настоящий босс, гений этой игры, которого задолбали эти моменты каждый сезон. Одно и тоже.
Я понимаю, как он может выгореть после этого, когда тебя сливают на глаза у всех, а потом извиняются.
Я увидел один из лучших таймов в исполнении Ливерпуля за долгое время, с учетом всех проблем.
Надеюсь, справедливость восторжествует и мы увидем, как босс уходит с Чемпионским кубком и классическим празднованием с трибунами Энфилда, это будет красивой концовкой истории, Клопп заслужил!
P.S. Арсенал не обижайтесь, буду рад, если Вы станете первыми в следующем сезоне, у Вас классная команда, дайте Клоппу красиво уйти!
YNWA
+37
-6
+31
Из таких вот эпизодов куются победы сити, где то левую пенку дадут, где то в их ворота чистую не дадут, где то руками забьют. В оконцове это забудется, и все будут рукоплескать это позорищу.
+35
-6
+29
Если Сити в конце сезона снова возьмёт АПЛ, то они просто не имеют права оставить без золотой медали Майки Оливера. Этот парень настоящий джокер в рукаве горожан.

Как мог тащил МС в двух ключевых выездах сезона - в октябре на Эмирейтс и сегодня. Да, тогда осенью против Арсенала помощи Майка оказалось недостаточно, но вот сегодня без его поддержки Сити точно бы не досчитался драгоценного очка. Отличная работа, парни 👍🏼
+28
-3
+25
Хуже Оливера.. только 💩
+27
-3
+24
Судья затащил Сити знатно, конечно.
+28
-8
+20
ошиблись - это не впервой в матчах ЛФК. Украденные очки не вернуть(((
+20
-1
+19
Тянут Пепку ничего нового
+20
-2
+18
Рефери дважды простил "Сити".
+19
-1
+18
На ВАРе сидел шейх Мансур
+18
-1
+17
Судьи побоялись поставить пенальти, вот и все
+18
-2
+16
Оливер мог назначить только один пенальти в ворота Сити. Второй был бы назначен, если бы игрока Ливерпуля убили в штрафной площади.
+15
-1
+14
100% уверенность, что будь такой же момент в штрафной ливерпуля - даже вар бы не пришлось смотреть. сразу бы указал на точку. Хорошо хоть с Нуньезом пенальти дали.
+16
-2
+14
Оливер хуже падшей продажной женщины.Верх лицемерия.Буффон не даст соврать.Вот за это Сити и недолюбливают.
+16
-2
+14
Ответ A.B.W.
Ну а то что Доку сначала мяч выбил это не важно ?
Значит сначала надо выбить мяч.. а потом можно «рубить под корешок»..Хорошие у тебя правила))
+16
-2
+14
Ливерпуль с травмами переиграл сити который был в оптимальным составе. Молодцы💪
+15
-2
+13
Оливера на&ер надо лишать лицензии за такую чушь. Чистейший пенальти
+13
-1
+12
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