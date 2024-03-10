Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру на 99-й минуте матча «Ливерпуль» – «Ман Сити». Оливер пенальти не назначил

«Ливерпуль» претендовал на пенальти в конце игры с «Манчестер Сити».

На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» , намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев , и тот упал на газон.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Игра 28-го тура завершилась вничью – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports