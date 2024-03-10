Доку попал шипами в грудь Мак Аллистеру на 99-й минуте матча «Ливерпуль» – «Ман Сити». Оливер пенальти не назначил
«Ливерпуль» претендовал на пенальти в конце игры с «Манчестер Сити».
На 9-й добавленной ко второму тайму минуте вингер «горожан» Жереми Доку, намереваясь выбить мяч из штрафной, шипами попал в грудь хавбеку мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру, и тот упал на газон.
Главный судья Майкл Оливер, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Игра 28-го тура АПЛ завершилась вничью – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Ему же сказали на ВАР что чисто, вопросы к ВАР
Я понимаю, как он может выгореть после этого, когда тебя сливают на глаза у всех, а потом извиняются.
Я увидел один из лучших таймов в исполнении Ливерпуля за долгое время, с учетом всех проблем.
Надеюсь, справедливость восторжествует и мы увидем, как босс уходит с Чемпионским кубком и классическим празднованием с трибунами Энфилда, это будет красивой концовкой истории, Клопп заслужил!
P.S. Арсенал не обижайтесь, буду рад, если Вы станете первыми в следующем сезоне, у Вас классная команда, дайте Клоппу красиво уйти!
YNWA
Как мог тащил МС в двух ключевых выездах сезона - в октябре на Эмирейтс и сегодня. Да, тогда осенью против Арсенала помощи Майка оказалось недостаточно, но вот сегодня без его поддержки Сити точно бы не досчитался драгоценного очка. Отличная работа, парни 👍🏼