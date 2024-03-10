⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Жаклен – 3-й

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Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Мужчины

Гонка преследования

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30.02,0 (1)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,4 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 7,1 (3)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 7,7 (4)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,5 (3)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8 (3)

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.00,7 (3)

8. Эрик Перро (Франция) – 1.03,4 (3)

9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.06,4 (4)

10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.14,8 (5)

 

Результаты обновляются.

Дата проведения
10 марта, 20.50
Полные результаты

Этап 8, Солджер Холлоу, США. Гонка преследования

109 комментариев
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нормально Йося с 17-го места на верх пьедестала запрыгнул
+15
-1
+14
Жаклен конечно артист, эмоции захлестывают.. Но молодец же!
+11
-1
+10
Ответ Виктория Обер
Как так! Как можно! Против Мартена! Как сейчас достойно ведет себя, живет, занимается спортом, и, наверное, своим бизнесом. Тут сразу вспоминаешь жалкую марионетку шипу, трясущийся, но, тем не менее подхватывающий любую монеточку. Какой контраст!
Как то так получилось) вообще изначально симпатизировал Уле и Свендсену. Потом Бьёрндален постарел, а Мартен начал полностью обыгрывать Эмиля, это злило 😁
Но Фуркад велик, это объективно, против него лично ничего не имею)
+6
0
+6
Жаклен хотя бы интригу создал!
+7
-1
+6
Ответ Hardy
...что это не случится
Ого, как много рыжененавистников😁
ну я так же против Мартена болел в свое время
+6
0
+6
ну ладно, Эмиль хоть покрасовался половину гонки впереди в трансляции)
+6
0
+6
Ответ Эдик Горбачёв
Такими темпами рыжий общий зачёт профукает . Да оно и понятно , старшему брату нужнее . За новый дом платить надо ...
Такими темпами (по 12 очков) общий зачет профукивать можно долго. И это вряд ли случится. Для профукивания надо не только низкое место у Йоханнеса, но и у Тарьея высокое. Седьмыми местами тут не обгонишь.
+6
0
+6
Ответ Максим Пестов
Надеемся
...что это не случится
+12
-7
+5
Жаклен так бодро начал, что я даже беспокоиться начал - уж не заболел ли? Нет, оказалось с ним все нормально.
+5
0
+5
Йоха топ конечно, так собраться в самый нужный момент🔥ттт, еще одна стрельба
+6
-1
+5
Ответ Rygeek
Мало того, что у младшего Бе сил было больше, так он еще и на спуске от него укатил за счет более быстрых лыж. Ладно хоть бронзу отстоял.)
Скорее всего, не за счет лыж, а за счет того, что лучше отработал вершину подъема и хорошо растолкался на спуск.
+6
-1
+5
Йося понимает, что до створоа не надо доводить, ну и Жаклен накушавшись
+6
-1
+5
дотерпел таки до призов. Ну молодец, прорвало под конец сезона
+6
-1
+5
С детства - за Жаклена. Ещё дедушка завещал за него болеть.
+7
-2
+5
Ответ Nick Crosier
Комментарий скрыт
толсто
+4
0
+4
Супер гонка в исполнении КОРОЛЯ БИАТЛОНА!!!
+7
-3
+4
Положение в молодежных зачетах (в скобках - с учетом ЧМ).
Мужчины
U-25
1. Джакомель - 483 (556)
2. Перро - 471 (614)
3. Вионац - 288 (310)
U-22
1. Райт - 114 (217)
2. Мандзын - 12 (37)
3. Бадац - 6 (17)
Новичок сезона
1. Ботн - 92
2. Ритмюллер - 68
3. В.Брандт - 26 (51)
+6
-2
+4
Ответ Максим Пестов
Сегодня Йоха стартует в минуте, а Тарий в 20с, уже 40с форы. Скорее всего сегодня ещё сократит. И Тарий и Лагрейд
Нам важнее не разница в секундах, а отставание в местах. Для хорошего отрыва надо в тройку заезжать. Там начинаются хорошие бонусы. 2 место и 10 место - это 44 очка, а 6 и 14 место - уже всего 13.
И еще много очень зависит от окружающих, как они будут ехать. Может быть, что отставание по времени вагон - а в местах всего ничего. Или наоборот - по времени разница небольшая, но куча народа между ними втиснулась.
+3
0
+3
после вчерашнего спринта Иосю не узнать))
+3
0
+3
Ну могëт же
+3
0
+3
После провальной гонки, заметила, Ийооганес бывает во всеоружии. Вообще не удивлюсь, если до пьедестала доберется. Другие как мазать начнут.
+9
-6
+3
Жаклин последний круг не тянет, все силы отдал ранее
+4
-1
+3
Йоханнес машина. Да и брат не отстает.
+4
-1
+3
Огонь гонка была бы, если бы Жаклен выиграл
+5
-2
+3
Американец-то держится, молодец. Всё чаще мелькает на экране.
+2
0
+2
Ответ Голос Губерниева
Никогда не понимал рекламу на Евроспорте. Ладно бы бабло зарабатывали, а постоянно показывать орущих тёток-дядек- это маразм какой-то.
Я тоже, тем более гонка длится от силы минут 25-30, и эта реклама🙈
+2
0
+2
Никогда не понимал рекламу на Евроспорте. Ладно бы бабло зарабатывали, а постоянно показывать орущих тёток-дядек- это маразм какой-то.
+2
0
+2
Ответ Nick Crosier
Комментарий скрыт
хахахахаххахах
+2
0
+2
Ответ Olga.t
*Тарюха, на Тарьё Бё. Раз 10 за гонку повторил.
Конечно Тарюха, это телефон за меня Танюха написал.
+2
0
+2
Ответ <vella>
это если любимец, а если нет, то надоедает)
Согласен) Джокович вот надоел😁
+2
0
+2
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