⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Жаклен – 3-й
Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.
Кубок мира по биатлону-2023/24
8-й этап
Солджер Холлоу, США
Мужчины
Гонка преследования
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30.02,0 (1)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,4 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 7,1 (3)
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 7,7 (4)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,5 (3)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8 (3)
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.00,7 (3)
8. Эрик Перро (Франция) – 1.03,4 (3)
9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.06,4 (4)
10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.14,8 (5)
Результаты обновляются.
- Дата проведения
- 10 марта, 20.50
Но Фуркад велик, это объективно, против него лично ничего не имею)
ну я так же против Мартена болел в свое время
Мужчины
U-25
1. Джакомель - 483 (556)
2. Перро - 471 (614)
3. Вионац - 288 (310)
U-22
1. Райт - 114 (217)
2. Мандзын - 12 (37)
3. Бадац - 6 (17)
Новичок сезона
1. Ботн - 92
2. Ритмюллер - 68
3. В.Брандт - 26 (51)
И еще много очень зависит от окружающих, как они будут ехать. Может быть, что отставание по времени вагон - а в местах всего ничего. Или наоборот - по времени разница небольшая, но куча народа между ними втиснулась.