⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Жаклен – 3-й

Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.

Кубок мира по биатлону-2023/24

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Мужчины

Гонка преследования

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 30.02,0 (1)

2. Тарьей Бо (Норвегия) – 6,4 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 7,1 (3)

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 7,7 (4)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 40,5 (3)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 48,8 (3)

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.00,7 (3)

8. Эрик Перро (Франция) – 1.03,4 (3)

9. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.06,4 (4)

10. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.14,8 (5)

Результаты обновляются.