Ротенберг в штрафбоксе бросил клюшку в борт в матче Медийной Хоккейной Лиги. Во 2-м периоде он ударил клюшкой в лицо соперника

Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на удаление в игре против «Титана».

Главный тренер СКА принял участие в матче . Он сыграл за «Чисто Питер» против «Титана» (1:7).

После удаления Роман Ротенберг выразил недовольство в штрафбоксе, бросив клюшку в борт.

По ходу матча тренер несколько раз нарушил правила. В одном из эпизодов во втором периоде он ударил клюшкой в лицо соперника.