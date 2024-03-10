Ротенберг в штрафбоксе бросил клюшку в борт в матче Медийной Хоккейной Лиги. Во 2-м периоде он ударил клюшкой в лицо соперника

Теги СКА видео КХЛ Роман Ротенберг медиахоккей Медийная Хоккейная Лига Чисто Питер (хоккей) Титан (хоккей) Хоккей

Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на удаление в игре против «Титана».

Главный тренер СКА принял участие в матче Медийной Хоккейной Лиги. Он сыграл за «Чисто Питер» против «Титана» (1:7).

После удаления Роман Ротенберг выразил недовольство в штрафбоксе, бросив клюшку в борт.

По ходу матча тренер СКА несколько раз нарушил правила. В одном из эпизодов во втором периоде он ударил клюшкой в лицо соперника.

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56 комментариев
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Заметьте, он всегда делает ровно то, за что в послематчевых интервью ругает соперников. Грязная игра, психи, убийства игроков и т.д. На воре и шапка горит
+122
-3
+119
клоун позорный
+120
-2
+118
Ответ Dinamik1
Интересно а бумагу в туалете он отрывает?
Зачем туалетная бумага, когда есть язык Назарова?
+115
-3
+112
Интересно а бумагу в туалете он отрывает?
+51
0
+51
назаров, юдин, черкас уже пишут гневные посты в адрес судей!
+41
0
+41
Ответ Мадина Уйгурова
Заметьте, он всегда делает ровно то, за что в послематчевых интервью ругает соперников. Грязная игра, психи, убийства игроков и т.д. На воре и шапка горит
Он же лицемер, всем известно.
+38
0
+38
Хоккеист #1 в стране пхахаха. Даже на уровне колхоза не может себя вести достойно. Олимпийский чемпион . Я думал прибавит ногами и уйдёт. А там и прибавлять нечем и не откуда. Может думал миллионеров на льду не щемят? В бане все равны.
+32
-2
+30
Ответ Tungus85
назаров, юдин, черкас уже пишут гневные посты в адрес судей!
и в адрес девушек, которые рядом с великим сидели в штрафном боксе
+27
0
+27
> Роман Борисович сразу показывает характер
Какой характер? Характер девочки, у которой только пубертат наступил? Это ж истеричка и не мужик.
+20
0
+20
Интересно, если самого йозе марино припечатать к борту например, что потом будет?)))
Там же ветераны ска устанут письма писать во все инстанции)))
+18
0
+18
Ответ Dinamik1
Интересно а бумагу в туалете он отрывает?
Неа... Он ее с кронштейном вырывает и так пользует.
+15
0
+15
Чисто питор
+13
0
+13
Что собственно и требовалось доказать , избалованный инфантил. Потерявший берега от безнаказанности. Зализали одно место и он возомнил себя .
+13
0
+13
Какое же оно жалкое
+11
0
+11
Психопатия
+11
0
+11
Ответ Олег НН
Хоккеист #1 в стране пхахаха. Даже на уровне колхоза не может себя вести достойно. Олимпийский чемпион . Я думал прибавит ногами и уйдёт. А там и прибавлять нечем и не откуда. Может думал миллионеров на льду не щемят? В бане все равны.
Хоккеист №2, до хоккеиста №1 не дорос еще, тот по 11 шайб забрасывает😁
+10
0
+10
Полный неадекват
+9
0
+9
Ответ Tungus85
назаров, юдин, черкас уже пишут гневные посты в адрес судей!
Ждем гневного письма президенту от ветеранов хоккея
+8
0
+8
Ответ Кот болотный
Комментарий скрыт
провинциальные комплексы, но это скорее про питер
+7
0
+7
Нужно убирать грязь из нашего хоккея (с) и начать с Ротенберга
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+7
Когда этого ингерманландца уже кто-то в борт хорошо впечатает или в коробку с двух сторон возьмёт, чтобы в пояснице у него всё захрустело?
+6
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+6
девочка проигрывать не умеет
+6
0
+6
Этого человека и близко к хоккею нельзя допускать, а он еще тренера большой команды из себя изображает.
+6
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+6
хочется вытереть ноги о ромку роттенберга, на большее он не годится
+5
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+5
Народ все видит. Мы за честный хоккей🤣🤣🤣
+4
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+4
Собака ещё других учить что грубить и ломать не надо
+4
0
+4
Насколько же он закомплексован, что выдаёт вот такое. Ладно бы ему было 20 лет. Деньги есть, связи есть, ну поработай ты хотя бы над имиджем, если решил быть медийным. Смехота
+3
0
+3
#######(не традиционной ориентации в грубой форме)
+3
0
+3
какая же мерзость
+4
-1
+3
Видно же что с головой не дружит
+3
0
+3
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