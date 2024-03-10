Ротенберг в штрафбоксе бросил клюшку в борт в матче Медийной Хоккейной Лиги. Во 2-м периоде он ударил клюшкой в лицо соперника
Роман Ротенберг эмоционально отреагировал на удаление в игре против «Титана».
Главный тренер СКА принял участие в матче Медийной Хоккейной Лиги. Он сыграл за «Чисто Питер» против «Титана» (1:7).
После удаления Роман Ротенберг выразил недовольство в штрафбоксе, бросив клюшку в борт.
По ходу матча тренер СКА несколько раз нарушил правила. В одном из эпизодов во втором периоде он ударил клюшкой в лицо соперника.
Какой характер? Характер девочки, у которой только пубертат наступил? Это ж истеричка и не мужик.
Там же ветераны ска устанут письма писать во все инстанции)))