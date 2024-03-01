Лыжи. Кубок мира. Гульберг и Клэбо, Шаппа и Жув, Хагстрем и Халварссон, Таугбель и Эвен Нортуг выступят в финале командного спринта
1 марта мужчины пробегут командный спринт классическим стилем на Кубке мира в Лахти.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
Начало финала – 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Квалификация
1. Пол Гульберг – Йоханнес Клэбо (Норвегия-1) – 5.37,32
2. Жюль Шаппа – Ришар Жув (Франция) – 4,06
3. Юхан Хагстрем – Калле Халварссон (Швеция-1) – 5,70
4. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 9,11
5. Ховард Сулос Таугбель – Эвен Нортуг (Норвегия-2) – 9,48
6. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 9,59
7. Ииво Нисканен – Лаури Вуоринен (Финляндия) – 10,35
8. Беньямин Мозер – Михаэль Фоттингер (Австрия) – 10,38