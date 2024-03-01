Лыжи. Кубок мира. Гульберг и Клэбо, Шаппа и Жув, Хагстрем и Халварссон, Таугбель и Эвен Нортуг выступят в финале командного спринта

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Швейцарии командный спринт Пол Гульберг сборная Франции Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Эвен Нортуг Ииво Нисканен сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Эндрю Янг Рено Же Ришар Жув Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Джеймс Клунье Жюль Шаппа Вильям Поромаа Яник Рибли Валерио Гронд Маркус Грате Элиа Барп Тео Шели Лыжи

1 марта мужчины пробегут командный спринт классическим стилем на Кубке мира в Лахти.

Лыжные гонки 

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Начало финала – 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Квалификация

1. Пол Гульберг – Йоханнес Клэбо (Норвегия-1) – 5.37,32

2. Жюль Шаппа – Ришар Жув (Франция) – 4,06

3. Юхан Хагстрем – Калле Халварссон (Швеция-1) – 5,70

4. Яник Рибли – Валерио Гронд (Швейцария) – 9,11

5. Ховард Сулос Таугбель – Эвен Нортуг (Норвегия-2) – 9,48

6. Элиа Барп – Федерико Пеллегрино (Италия) – 9,59

7. Ииво Нисканен – Лаури Вуоринен (Финляндия) – 10,35

8. Беньямин Мозер – Михаэль Фоттингер (Австрия) – 10,38

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16 комментариев
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Вальнес где?
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У Таугбеля задача напрягать в первую очередь Гульберга и Же на 1ом и 2ом этапе чтобы накормить на 3м и сделать хоть какое то преймущество для Нортуга против Клебо и Жува. Итальянцы в классике не соперники все остальные статисты. Ииво видимо бежит в ранге общественных работ из за воскресного поступка 😀
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Парамоа простудился и улетел домой.
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Ну то, что Грате упадёт на этой трассе можно было ещё до старта сказать 🤣
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Надо было Парантайнена,а не Вуоринена к Ииво в пару поставить,..)
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Отрывов как в женском спринте не будет. Клебушка любит побеждать на финише, в "борьбе".
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Все Франция
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Ответ heivani
Надо было Парантайнена,а не Вуоринена к Ииво в пару поставить,..)
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Наш Большунов здесь бы не затерялся.
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Хаос какой то на сменах
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Опять у Клебанова читерские лыжи...
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Таугбель слабо!
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Ответ Kostyaqwfhjf
Вальнес где?
Вальнес думаю отдыхает так как побежит 20 км.
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Ответ Грюденфельдер
У Таугбеля задача напрягать в первую очередь Гульберга и Же на 1ом и 2ом этапе чтобы накормить на 3м и сделать хоть какое то преймущество для Нортуга против Клебо и Жува. Итальянцы в классике не соперники все остальные статисты. Ииво видимо бежит в ранге общественных работ из за воскресного поступка 😀
Ну он в принципе раньше бегал командник классикой, причем весьма неплохо) вопрос в его форме, Вуоринен то в хорошей форме
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Ответ Грюденфельдер
У Таугбеля задача напрягать в первую очередь Гульберга и Же на 1ом и 2ом этапе чтобы накормить на 3м и сделать хоть какое то преймущество для Нортуга против Клебо и Жува. Итальянцы в классике не соперники все остальные статисты. Ииво видимо бежит в ранге общественных работ из за воскресного поступка 😀
Зря так про итальянцев. Илюша Барп в классике хорош, а Пелле умеет бегать спринт-эстафеты. Уверенные претенденты на подиум.
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Ответ SkierNSK
Ну то, что Грате упадёт на этой трассе можно было ещё до старта сказать 🤣
Как пить дать
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