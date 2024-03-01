«Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом и получить от него компенсацию, если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий («Чемпионат»)
Стало известно, как «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».
По информации «Чемпионата», «Спартак» может расторгнуть соглашение с Промесом в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в его контракте.
Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.
Если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.
Под это соглашение относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также такое нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.
sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1352146.html
– Ваш любимый сериал?
– «Наркос» от Netflix. Это шоу о Пабло Эскобаре, и там куча всяких историй о наркобизнесе, очень интересно.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Актёры, атмосфера, сюжет классно прописан.
Но начал его смотреть по забавной причине: часто на глаза попадался мем, где мужик (он же Пабло Эскобар в сериале) сидит и задумчиво стоит на фоне пустого бассейна. Мне это так надоело, что я решил выяснить откуда этот мем, потом глянул 1 серию и понеслось)
Это притом, что я не шибко люблю сериалы в принципе)
Но, видимо, Спартак тянул до последнего, потому что найти замену Промесу сложно и дорого, а тут - игрок, который точно сам из России уезжать не захочет.
Это что, обвинение от какой-то случайной бабы, на которую он косо посмотрел в баре, которая захотела бабла? Или это НАПАДЕНИЕ С НОЖОМ И ПЕРЕВОЗ НАРКОТЫ?
Я болельщик Спартака с 2003 года, бывал на стадионе, но мне просто противно будет теперь смотреть на матчи клуба, который покрывал откровенную мразь, которая, внезапно, попала в новую неприятную историю. Кто бы мог подумать?
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет.
>покушение на убийство
>провоз полутора тонн кокаина
И ФКСМ готовы ждать 7,5 лет? Однако.
Похоже Антошка должен был забрать товар после матча с Зенитом но не получится теперь 😆
Даже в статье написано "...приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу.."