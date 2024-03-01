«Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом и получить от него компенсацию, если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Стало известно, как «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

По информации «Чемпионата», «Спартак» может расторгнуть соглашение с Промесом в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в его контракте.

Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

Под это соглашение относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также такое нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

Материалы по теме

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интервью Промеса от 2017 года -
sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1352146.html

– Ваш любимый сериал?
– «Наркос» от Netflix. Это шоу о Пабло Эскобаре, и там куча всяких историй о наркобизнесе, очень интересно.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+155
-4
+151
Спартак - позор футбола. Не расторгнуть сразу контракт с таким кадром - это пятно на поколение вперед. Как за такой клуб болеть - не знаю.
+70
-39
+31
Ответ paskal-instrument.ru
Интервью Промеса от 2017 года - sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1352146.html – Ваш любимый сериал? – «Наркос» от Netflix. Это шоу о Пабло Эскобаре, и там куча всяких историй о наркобизнесе, очень интересно. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Но сериал, кстати, реально офигенный 👍
Актёры, атмосфера, сюжет классно прописан.

Но начал его смотреть по забавной причине: часто на глаза попадался мем, где мужик (он же Пабло Эскобар в сериале) сидит и задумчиво стоит на фоне пустого бассейна. Мне это так надоело, что я решил выяснить откуда этот мем, потом глянул 1 серию и понеслось)
Это притом, что я не шибко люблю сериалы в принципе)
+26
-3
+23
Ответ Мой Спартак
Промес - символ Спартака. Не нужно его гнобить, судиться с ним, дисквалифицировать. Сколько радости он принес болельщикам своей игрой.
И сколько ещё мог бы принести, если бы довёз...
+25
-4
+21
Спартак мог бы сделать так. Но ведь не сделают по своей воле. Будут тянуть до конца.
+26
-6
+20
Ответ paskal-instrument.ru
Интервью Промеса от 2017 года - sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1352146.html – Ваш любимый сериал? – «Наркос» от Netflix. Это шоу о Пабло Эскобаре, и там куча всяких историй о наркобизнесе, очень интересно. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
и там же его любимый фильм: Законопослушный гражданин ))
+15
0
+15
Ответ Антоша Спирин
Ну - уйдет лучший игрок лиги - как всегда - русские етить никого не бросают. Спартак от этого станет раза в два хуже. Приветствовать это? Да не знаю. Факелу до фига, ЦСКА вроде хорошо. Я против - играл бы. Классный игрок. И никакие наркотики не возил он. Тупо подставон. А хоть бы и возил - футбол то тут причем? Тут минусуют. Прямо сразу. Эдакие трезвенники. Мля. Вот Зенит прямо против всего. Тошнит от такого отношения. Парень классно играет - чо вам еще надо?
"Подставон"- это когда пару грамм подкидывают в карман. А когда ты везешь полторы тонны, подставоном это явно не называется.
+10
-1
+9
Чтобы они сейчас не сделали душок останется не хилый
+6
0
+6
"Стало известно Чемпионату", ага. Вообще, эта информация была известна ещё когда Спартак Промеса подписывал. Даже вроде была тема, что Спартак мог не выплачивать Аяксу остаток долга по трансферу. Тогдашний спортдир (Попов, вроде) подстраховался на случай обвинительного приговора.

Но, видимо, Спартак тянул до последнего, потому что найти замену Промесу сложно и дорого, а тут - игрок, который точно сам из России уезжать не захочет.
+7
-1
+6
Ответ Виктор Войнов
то есть по любому обвинению надо сразу контракт разрывать?
Я просто в шоке. Ты действительно задаешь этот вопрос?
Это что, обвинение от какой-то случайной бабы, на которую он косо посмотрел в баре, которая захотела бабла? Или это НАПАДЕНИЕ С НОЖОМ И ПЕРЕВОЗ НАРКОТЫ?
Я болельщик Спартака с 2003 года, бывал на стадионе, но мне просто противно будет теперь смотреть на матчи клуба, который покрывал откровенную мразь, которая, внезапно, попала в новую неприятную историю. Кто бы мог подумать?
+6
0
+6
Ответ Montenegro Serbian
Но сериал, кстати, реально офигенный 👍 Актёры, атмосфера, сюжет классно прописан. Но начал его смотреть по забавной причине: часто на глаза попадался мем, где мужик (он же Пабло Эскобар в сериале) сидит и задумчиво стоит на фоне пустого бассейна. Мне это так надоело, что я решил выяснить откуда этот мем, потом глянул 1 серию и понеслось) Это притом, что я не шибко люблю сериалы в принципе)
Квинси слишком впечатлился сериалом.. Будем надеяться, Вы избежите подобной участи)
+4
0
+4
Ответ Мой Спартак
Промес - символ Спартака. Не нужно его гнобить, судиться с ним, дисквалифицировать. Сколько радости он принес болельщикам своей игрой.
Доктор едет-едет сквозь снежную равнину,
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет.
+4
0
+4
Ответ Виктор Войнов
то есть по любому обвинению надо сразу контракт разрывать?
>по любому обвинению
>покушение на убийство
>провоз полутора тонн кокаина
+4
-1
+3
Ответ Честный контроль
"Подставон"- это когда пару грамм подкидывают в карман. А когда ты везешь полторы тонны, подставоном это явно не называется.
Это называется параллельная реальность КБ (Кокаино-Бромантанового) сообщества. Надеюсь, это излечимо.
+4
-2
+2
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Спартак - позор футбола. Не расторгнуть сразу контракт с таким кадром - это пятно на поколение вперед. Как за такой клуб болеть - не знаю.
"Зенит" расторг с Кокориным только после приговора. Стандартная, видимо, формулировка. Потешить детей из комментариев, которые слово "репутация" узнали?
+4
-2
+2
Спартак - позорище
+4
-2
+2
Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию.
И ФКСМ готовы ждать 7,5 лет? Однако.
+2
-1
+1
Ответ Montenegro Serbian
Но сериал, кстати, реально офигенный 👍 Актёры, атмосфера, сюжет классно прописан. Но начал его смотреть по забавной причине: часто на глаза попадался мем, где мужик (он же Пабло Эскобар в сериале) сидит и задумчиво стоит на фоне пустого бассейна. Мне это так надоело, что я решил выяснить откуда этот мем, потом глянул 1 серию и понеслось) Это притом, что я не шибко люблю сериалы в принципе)
я тоже к сериалам раньше со скепсисом относился. А потом становится ясно, что в них зачастую можно и героя лучше раскрыть, и нюансы дополнительные добавить, какие в стандартный фильм не воткнуть по хронометражу.
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
И сколько ещё мог бы принести, если бы довёз...
Сегодня кстати новость была что в порту Питера нашли 11 кг веществ в коробке с бананами https://www.rbc.ru/society/01/03/2024/65e197419a7947fd212f6b9c
Похоже Антошка должен был забрать товар после матча с Зенитом но не получится теперь 😆
+1
0
+1
Ответ Мой Спартак
Гениям многое прощается. И это именно такой случай.
Памятную доску с барельефом пора цеплять на памятник гладиатору: "отдал всего себя, прикрывая отлёт Спартака из песков аравийских".
+1
0
+1
Ответ Мир_КБ_1922
да хорош вам ехидничать.
А чего ещё делать тогда? Погоду обсуждать?
+1
0
+1
Чем ответят мясные ветераны...
+1
-1
0
Газпром во всем виноват
+1
-1
0
Логично. На решение суда в Голландии подана апелляция, а тут все нарушение. Безбашенный совсем
0
0
0
Не оставляйте без присмотра ветеранов клуба. Алкоголь в таком возрасте усугубит проблемы со здоровьем почтенных старцев.
+2
-2
0
Ответ trav
Так приговор суда был несколько месяцев назад. Чего не расторгли?
Приговор в "законную силу" не вступил, апелляция будет.
Даже в статье написано "...приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу.."
0
0
0
Ответ Мир_КБ_1922
будто-то вы у нас правильные все такие стали, фи
Ну, да, ну, да. Все остальные болельщики других клубов прям вот всегда поддерживали торговлю наркотиками и уголовщину ;)) А уж если контрабандист наркотиков - футболист, то прям горой за него вставали, ага )))
0
0
0
Ответ Антоша Спирин
Ну - уйдет лучший игрок лиги - как всегда - русские етить никого не бросают. Спартак от этого станет раза в два хуже. Приветствовать это? Да не знаю. Факелу до фига, ЦСКА вроде хорошо. Я против - играл бы. Классный игрок. И никакие наркотики не возил он. Тупо подставон. А хоть бы и возил - футбол то тут причем? Тут минусуют. Прямо сразу. Эдакие трезвенники. Мля. Вот Зенит прямо против всего. Тошнит от такого отношения. Парень классно играет - чо вам еще надо?
Антоша, я в принципе не против Спартака! но то, чем занимался твой "тëзка" - Антошка (Промес) - это, по факту, убийство людей! можно всячески относиться к делу Промеса... но, наркобарыги никогда не пользовались и не должны пользоваться уважением!!! хотя, да, игрок хороший
0
0
0
Ответ paskal-instrument.ru
Интервью Промеса от 2017 года - sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/1352146.html – Ваш любимый сериал? – «Наркос» от Netflix. Это шоу о Пабло Эскобаре, и там куча всяких историй о наркобизнесе, очень интересно. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Как перестать смеяться с комментариев о Промесе? 😂
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Я разочарован в Спартаке. До уровня либералов докатились. Продали своего.
Чё, как там Гиркин, уже не свой?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий