«Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом и получить от него компенсацию, если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий («Чемпионат»)

Стало известно, как «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции . Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

По информации «Чемпионата», «Спартак» может расторгнуть соглашение с Промесом в одностороннем порядке без выплаты компенсации в случае нарушения нескольких пунктов, прописанных в его контракте.

Под этим подразумевается ряд стандартных нарушений: прогул, нарушение допинговых правил, спортивная дисквалификация. Кроме того, имеется отдельный пункт по поводу возможных нарушений спортсменом законодательства.

Если Промес потеряет право на участие в матчах за «Спартак» в результате его неправомерных действий, то клуб имеет право расторгнуть контракт без последствий, а также получить от него компенсацию.

Под это соглашение относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также такое нарушение, которое делает невозможным для футболиста работать в России.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много