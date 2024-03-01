Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ – в прокуратуре подтвердили. Квинси задержали за «местное нарушение»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Представитель прокуратуры сообщил, что игрок «Спартака» был задержан за «местное нарушение».

Договор об экстрадиции, заключенный в 2021 году между Нидерландами и ОАЭ, позволяет Дубаю экстрадировать Промеса в Нидерланды.

Промес задержан из-за обращения Нидерландов, возможна экстрадиция. Онлайн

Промес задержан полицией ОАЭ. Что происходит

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172 комментария
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Ответ Крэнг
Оправдания кб через 3, 2, 1...
С места ДТП сбежал не в России, а значит в России ничего не нарушал, а значит это заказное политическое дело!!!
+233
-10
+223
фейспалм.
Уехал с места ДТП
😁🤡
что за тип он такой
+160
-4
+156
Эта ситуация отлично показала, что спартаковский фаны, руководство и их легенды полные неадекваты. Все адекватные люди понимают, что укрывать преступника это полный идиотизм, тем более за 1,5 тонны наркотиков
+154
-29
+125
Ответ Max Zhomkov
фейспалм. Уехал с места ДТП 😁🤡 что за тип он такой
Привык жить в России)
+94
-16
+78
Оправдания кб через 3, 2, 1...
+84
-22
+62
Ответ Max Zhomkov
фейспалм. Уехал с места ДТП 😁🤡 что за тип он такой
Не особо умный парниша. Не удивительно, что в Спартаке
+66
-19
+47
Ответ Омичёв
Эта ситуация отлично показала, что спартаковский фаны, руководство и их легенды полные неадекваты. Все адекватные люди понимают, что укрывать преступника это полный идиотизм, тем более за 1,5 тонны наркотиков
Да там не только Спартаковские, а вообще даже депутаты некоторые высказывались в его поддержку. В целом вообще много неадекватных людей к сожалению.
+51
-7
+44
"По неподтвержденным данным, Квинси Промес попал в ДТП, уходя от погони после ограбления банка."
+36
-3
+33
Сейчас кб обьяснят, что пока Промес не дойдет со своими апелляциями до европейского суда по правам человека никто не может называть этого святого человека преступником ))
+35
-3
+32
Ответ Омичёв
Эта ситуация отлично показала, что спартаковский фаны, руководство и их легенды полные неадекваты. Все адекватные люди понимают, что укрывать преступника это полный идиотизм, тем более за 1,5 тонны наркотиков
И ножиком он пырнул кого то
+35
-4
+31
Ответ Злодей Спб
"По неподтвержденным данным, Квинси Промес попал в ДТП, уходя от погони после ограбления банка."
Газпром банка?😅
+28
0
+28
Я предлагаю уже отпустить тему Антохи и сконцентрироваться на поисках руки Газпрома во всей этой истории.
+32
-10
+22
Ну не дурак ли?! У тебя срок не хилый висит, ты в стране которая может экстрадировать, ты должен как мышка себя вести, а ты гоняешь там где-то, еще и с места дтп сбежал🤦
+20
0
+20
Вот дурак то … жил бы и жил)
+15
-1
+14
Следующий трофей в карьере Промеса будет сделан из мякиша
+13
0
+13
Щас небось все ветераны Спартака начнут орать, что это специально сделал запад против российской команды и прочее прочее
+13
0
+13
Кажется, все по делу. Пора!
+16
-3
+13
Ответ Крэнг
Оправдания кб через 3, 2, 1...
А ты не читал соседние ветки? Многоходовка от руководства кб, сами таким макаром слили же.
+15
-4
+11
Экстрадируют в родные края
Промеса , Промеса , Промеса...
+11
-1
+10
Очень яркий пример того, что футбольный талант ещё не значит наличие интеллекта. Как, имея такие проблемы с законом, творить такую дичь??
+8
0
+8
Очень глупый Промес. Как можно быть таким недалёким???
+8
-1
+7
Ответ Александр Бородин
Ну не дурак ли?! У тебя срок не хилый висит, ты в стране которая может экстрадировать, ты должен как мышка себя вести, а ты гоняешь там где-то, еще и с места дтп сбежал🤦
Таа поэтому и сбежал)
+7
0
+7
Для Спартака ситуация вин-вин. С одной стороны избавились от уголовника в составе, а с другой вроде как и не при делах, это арабы выдали
+6
0
+6
Реально отбитый
+7
-1
+6
Ответ Cruel Snake
Экстрадируют в родные края Промеса , Промеса , Промеса...
И куда не взгляни,в эти мартовские дни
под статьями всё ходят они...
+5
0
+5
Ответ Заур Гогуноков
Болею за Спартак с 88 го года. Но, если он ещё ис ДТП уехал, то слов нет
Марка Аврелия встречал?
+6
-1
+5
Ответ Алена Нахо
И ножиком он пырнул кого то
Не кого то , а двоюродного брата …
+5
0
+5
Когда он всё успевает?
+6
-1
+5
Ответ KKA
Вот дурак то … жил бы и жил)
Гнать в шею из Спартака Прмеса
+6
-1
+5
Ответ schwein
Я предлагаю уже отпустить тему Антохи и сконцентрироваться на поисках руки Газпрома во всей этой истории.
Уровня Газпрома уже мало. Впору говорить об антироссийском влиянии в ОАЭ, как в Думе уже было сказано о "политизированных голландских судах". Но сейчас скорее всего промолчат, так как всем в Эмиратах удобнее на сегодняшний день денежки прятать.
+4
0
+4
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