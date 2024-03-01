Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ – в прокуратуре подтвердили. Квинси задержали за «местное нарушение»
Нидерланды обсуждают с ОАЭ экстрадицию Квинси Промеса.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
В пресс-службе прокуратуры Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Представитель прокуратуры сообщил, что игрок «Спартака» был задержан за «местное нарушение».
Договор об экстрадиции, заключенный в 2021 году между Нидерландами и ОАЭ, позволяет Дубаю экстрадировать Промеса в Нидерланды.
Промес задержан из-за обращения Нидерландов, возможна экстрадиция. Онлайн
Уехал с места ДТП
😁🤡
что за тип он такой
Промеса , Промеса , Промеса...
под статьями всё ходят они...