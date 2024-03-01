СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина

СКА начал серию против «Торпедо» с поражения.

Команда Романа Ротенберга стартовала в Кубке Гагарина с поражения на своей арене со счетом 2:5.

Армейцы проиграли 3 из 4 последних матчей в лиге. Ранее они уступили «Северстали» (0:3) и «Куньлуню» (2:3) на финише Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге, на «СКА-Арене», 3 марта.