СКА проиграл 2:5 «Торпедо» на «СКА-Арене» в первом матче серии Кубка Гагарина

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

СКА начал серию против «Торпедо» с поражения.

Команда Романа Ротенберга стартовала в Кубке Гагарина с поражения на своей арене со счетом 2:5.

Армейцы проиграли 3 из 4 последних матчей в лиге. Ранее они уступили «Северстали» (0:3) и «Куньлуню» (2:3) на финише Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вторая игра серии пройдет в Санкт-Петербурге, на «СКА-Арене», 3 марта.

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158 комментариев
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И это видели в живую 23 905! Того стоило
+206
-2
+204
Ну просто Ротен посмотрел 150 матчей плейофф а Ларионов их сыграл
+139
0
+139
Ответ 1905vb
СКА! Раз-два, взяли! Не взяли...
В смысле? Аж пять раз взяли
+127
0
+127
Так, я запутался, Ларионов опять гений или нет ? А Козырев тогда кто ?
Понятно лишь то, что ротен чушпан.
+118
0
+118
СКА! Раз-два, взяли!
Не взяли...
+69
0
+69
Ответ Cruel Snake
И это видели в живую 23 905! Того стоило
Как сеголня позорно коментаторы вылизывали ска, особенно когда был беспонтовый 3 период в их исполнении и коментаторы превздыхали "какая игра"
+66
-3
+63
Ответ Гекдениз Кардениз
Как сеголня позорно коментаторы вылизывали ска, особенно когда был беспонтовый 3 период в их исполнении и коментаторы превздыхали "какая игра"
А как они 5-ю шайбу, заброшенную от своей лицевой, строго так определили, как ненужную) и что теперь ска настроится и всех порвет в след игре. Позорище
+60
-1
+59
Самое крупное поражение в плей-офф на новой арене. Рекорд за рекордом. Пусть Монреаль попробует такое повторить.

А если отбросить шутки, то хочется пожелать г-ну Ротенбергу бить рекорды очень недолго. Четырех матчей вполне хватит.
+58
0
+58
пойду рюмочку опрокину в честь торпедо, порадовали
+55
0
+55
И это чудесное действо видело 23 миллиона 905 тысяч зрителей на трибунах!
+46
0
+46
Какое приятное начало весны👍
+43
0
+43
Прям смотрю на счёт, и пытаюсь вспомнить, как называется хот-дог без булки
+38
0
+38
Подождите, не успеваю переобуться и написать каммент про гений Профессора.
+30
0
+30
Праздник для болельщиков всех клубов!
+28
-1
+27
Ответ Карпов Стас
Молчит пока!
значит проглотил
+26
0
+26
Весь мир за Торпедо в этом противостоянии !!!
+27
-1
+26
Все адекватные болельщики хоккея - сейчас рады
+24
0
+24
Роман Борисыч сегодня будет в огне)
+26
-3
+23
И в регулярке первое место похерено и здесь тоже самое будет! Что же с Ромой будет, страшно за него ...
+20
-1
+19
Ну, где тут петухи, которые Профессору 0:4 писали, и отставку в конце сезона ещё?
+18
-1
+17
Бардаков истеричка! Судьям уважение!
+16
0
+16
Надеюсь СКА продолжит в том же духе.
+14
0
+14
Торпедо💪
+13
0
+13
Вообще не смотрю и не интересуюсь хоккеем, но всегда когда читаю дайджесты в разделе «хоккей» ищу что там у СКА чтобы поржать. Ничего не имею против команды и парней, вызывает рвоту только один персонаж- тренер
+13
0
+13
Ответ onsigne
Так, я запутался, Ларионов опять гений или нет ? А Козырев тогда кто ? Понятно лишь то, что ротен чушпан.
Все хвалят Ларионова , но какой матч сеголня выдал Кульбаков и это при том что осел один из Ска потребовал от своих игроков провоцировать его играть грязно против вратаря , как сказал бы Озеров "такой хоккей нам не нужен"
+12
0
+12
а еще Торпедо поставило рекорд своей посещаемости!)
+12
0
+12
Ска, после 2-го матча плей-офф, в Нижний на оленях поедет. На счастье.
+11
0
+11
Ответ RusVector
И в регулярке первое место похерено и здесь тоже самое будет! Что же с Ромой будет, страшно за него ...
дай Бог!
+11
0
+11
Торпедовцы вдохновились рекордом посещаемости
+11
0
+11
Ура 🙌!!!! да ещё с унижением
+11
0
+11
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