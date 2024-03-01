23 905 зрителей пришли на «СКА-Арену» на игру СКА с «Торпедо» – это рекорд КХЛ в закрытых помещениях
На «СКА-Арене» установлен рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях.
На первую игру СКА с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина пришли 23 905 зрителей.
Предыдущий рекорд тоже был установлен на матче СКА – против «Сочи» (21 481 человек).
Самой посещаемой игрой в истории лиги является встреча СКА с ЦСКА на «Газпром-Арене» в 2018 году. Ее посетили 67 770 болельщиков.
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Уфа поздравляет!!! Круть! 🚀🚀🚀
Лучшие!!!!!
Например, на нашем секторе было около 100 сводных мест, специально считал.
На других секторах тоже были свободные места.
На гостевом было окооо 200 - 300 свободных мест.
Некторые ложи были почти пустые, по 3-4 человека, при количестве мест в ложе около 20. Одна ложа совсем пустая.
При этом сайт СКА перед самым матчем показывал, что все билеты проданы, оставалось только 2 билета и места в ресторане по высокой цене.
Так что думайте сами!