23 905 зрителей пришли на «СКА-Арену» на игру СКА с «Торпедо» – это рекорд КХЛ в закрытых помещениях

Теги СКА Торпедо болельщики КХЛ рекорды Кубок Гагарина СКА-Арена Хоккей

На «СКА-Арене» установлен рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях.

На первую игру СКА с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина пришли 23 905 зрителей.

Предыдущий рекорд тоже был установлен на матче СКА – против «Сочи» (21 481 человек).

Самой посещаемой игрой в истории лиги является встреча СКА с ЦСКА на «Газпром-Арене» в 2018 году. Ее посетили 67 770 болельщиков.

Вместимость «СКА-Арены» выросла еще на 200 человек – до 22 500: «Увидели дополнительный потенциал»

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92 комментария
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Торпедо с победой!!!
Уфа поздравляет!!! Круть! 🚀🚀🚀
+97
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+95
Расширили до 22 500, а тут 23 905. Считали даже тех, кто на улице рядом со дворцом тусовался?)
+97
-6
+91
Только поражение ска может так сплотить всю страну. Просто праздник какой-то , браво, Торпедо
+89
-7
+82
Ответ Игорь Новиков
Расширили до 22 500, а тут 23 905. Считали даже тех, кто на улице рядом со дворцом тусовался?)
Игроков СКА тоже посчитали, они сегодня были зрителями
+76
-2
+74
ждем 146000 болельщиков
+34
-6
+28
23 905 зрителей увидели унижение ска, браво, Торпедо👏
+24
-2
+22
23 тысячи молчаливых горожан
+21
-2
+19
Поздравляю всех любителей хоккея с победой Торпедо!
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0
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Грамотно профессор унизил нерадивого студента на глазах такого количества зрителей
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Самое лучшее в этом рекорде это победа торпедо...еще три такие победы и этот цирк с рекордом наконец-то закончится...
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Ответ Игорь Новиков
Расширили до 22 500, а тут 23 905. Считали даже тех, кто на улице рядом со дворцом тусовался?)
и несколько смен заливщиков и уборщиков
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Результатом более чем удовлетворён!!! Как и вся страна!
+14
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+13
За главного зрителя Миллера очень радостно.
+13
0
+13
С победой Торпедо в таком историческом матче.
+12
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Ответ mihany12
Торпедо с победой!!! Уфа поздравляет!!! Круть! 🚀🚀🚀
Поздравляют все!
+13
-1
+12
Вся страна и даже Питер за торпедо.
+12
0
+12
Спасибо Торпедо!!!!
Лучшие!!!!!
+10
0
+10
Рекордное число зрителей увидели унижение ротенберга и его команды))))) первая игра серии и такое начало. Кто-то явно злится 😂😅 а Торпедо молодцы 👏🏼 ждем 4-0 в серии))
+7
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+7
совсем не чувствуется атмосфера через экран, лучше уж качество чем количество
+6
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+6
Самое посещаемое поражение Ска
+6
0
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А что эти пони вытворяли с Кульбаковым (провоцировали, давили, бросали ..) -молодчик не повёлся, ещё и за своих впрягался!!! Торпедо так держать-дожать этот табун лошадок!!!
+5
0
+5
Был на матче и я вам скажу, что не ьыло такой посещаемости. Было достаточно свободныз мест. Видимо считали по проданным билетам, а не по фактическому количеству зрителей.
Например, на нашем секторе было около 100 сводных мест, специально считал.
На других секторах тоже были свободные места.
На гостевом было окооо 200 - 300 свободных мест.
Некторые ложи были почти пустые, по 3-4 человека, при количестве мест в ложе около 20. Одна ложа совсем пустая.
При этом сайт СКА перед самым матчем показывал, что все билеты проданы, оставалось только 2 билета и места в ресторане по высокой цене.
Так что думайте сами!
+5
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Такого подленького хоккея со стороны рекордсменов я не ожидал. странно, что торпедовцы не дали в пятак тому, кто вратаря провоцировал , когда 4 гол забили, но наказание само пришло, два питерца сами поломались.
+5
-1
+4
Памфилову явно пытаются подсидеть!
+4
0
+4
"Народ все видит"" Вся страна с Торпедо!
+4
0
+4
Как тебе Ротенборги? ТОРПЕДО КРАСАВЫ! От болельщика ТРАКТОРА! Мы творим сенсации!)
+5
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+4
новый рекорд посещаемости поражения СКА!
+3
0
+3
И ни какие рекорды не помогут ! Нижний Новгород, с победой! Требую продолжения банкета!
+3
0
+3
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Уверяю тебя, 99% радующихся результату, не видели матч. И я в их числе)))
+5
-2
+3
Как приятно это видеть
+3
0
+3
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