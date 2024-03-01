23 905 зрителей пришли на «СКА-Арену» на игру СКА с «Торпедо» – это рекорд КХЛ в закрытых помещениях

На «СКА-Арене» установлен рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях.

На первую игру СКА с « » в 1-м раунде Кубка Гагарина пришли 23 905 зрителей.

Предыдущий рекорд тоже был установлен на матче СКА – против «Сочи» (21 481 человек).

Самой посещаемой игрой в истории лиги является встреча СКА с ЦСКА на «Газпром-Арене» в 2018 году. Ее посетили 67 770 болельщиков.

Вместимость «СКА-Арены» выросла еще на 200 человек – до 22 500: «Увидели дополнительный потенциал»

СКА еще раз побил мировой рекорд на «СКА-Арене» – а это вообще правда? Исследование Sports.ru