Матч окончен
«МЮ» вырвал победу у «Пэлас» на выезде – 2:1. Маунт и Зиркзе забили с пасов Бруну
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Жан-Филипп Матета реализовал пенальти на 33-й минуте, но его гол отменили из-за двойного касания Со второй попытки Матета забил по правилам.
Джошуа Зиркзе сравнял на 54-й, Мэйсон Маунт забил на 63-й. Им обоим ассистировал Бруну Фернандеш.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 12:00, Селхерст Парк
Завершен
1 - 2
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
