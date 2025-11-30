«МЮ» вырвал победу у «Пэлас» на выезде – 2:1. Маунт и Зиркзе забили с пасов Бруну

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед » в гостях победил «Кристал Пэлас » (2:1) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жан-Филипп Матета реализовал пенальти на 33-й минуте, но его гол отменили из-за двойного касания Со второй попытки Матета забил по правилам.

Джошуа Зиркзе сравнял на 54-й, Мэйсон Маунт забил на 63-й. Им обоим ассистировал Бруну Фернандеш.

