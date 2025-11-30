117

«МЮ» вырвал победу у «Пэлас» на выезде – 2:1. Маунт и Зиркзе забили с пасов Бруну

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Кристал Пэлас» (2:1) в 13-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Селхерст Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жан-Филипп Матета реализовал пенальти на 33-й минуте, но его гол отменили из-за двойного касания Со второй попытки Матета забил по правилам. 

Джошуа Зиркзе сравнял на 54-й, Мэйсон Маунт забил на 63-й. Им обоим ассистировал Бруну Фернандеш.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 12:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 2
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Лерма
90’
+3’
90’
+1’
Мбемо   Майну
90’
+1’
Диалло   Доргу
Митчелл   Девенни
85’
Камада   Лерма
85’
82’
Шоу   Мартинес
Пино   Уче
78’
Уортон   Хьюз
78’
Гехи
75’
72’
Шоу
63’
  Маунт
54’
Йоро   Мазрауи
54’
  Зиркзе
Нкетиа
53’
2тайм
Перерыв
Сарр   Нкетиа
38’
  Матета
36’
17’
Мбемо
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета
Запасные: Эсс, Лерма, Клайн, Девенни, Уче, Нкетиа, Бенитес, Канво, Хьюз
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Доргу, Маласиа, Мазрауи, Хевен, Мартинес, Майну, Угарте, Shea Lacey, Байындыр
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25296 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
онлайны
logoЖан-Филипп Матета
logoДжошуа Зиркзе
logoМэйсон Маунт
logoБруну Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 0:1 – Баэна забил на 19-й, убежав один на один из центрального круга. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
18 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
29 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
29 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
29 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
30 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
44 минуты назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
58 минут назадLive
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
59 минут назадСпецпроект
Пеп Гвардиола: «Хотим быть как можно ближе к «Арсеналу». Но дело не в соперниках, а в том, как вы играете»
сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
14 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
26 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
«Ювентус» – «Удинезе». Йылдыз и Дэвид играют. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
29 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
34 минуты назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
54 минуты назад
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09
Черчесов считает, что к «Спартаку» готовиться сложнее всего: «На всех позициях игроки высокого уровня, и не знаешь, кто выйдет. Как с одеялом: натянешь на голову – ноги замерзнут. Надеюсь, «Зенит» не обидится»
сегодня, 18:19