Рублева дисквалифицировали с матча с Бубликом в Дубае за брань в сторону судьи

Теги происшествия Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

Андрея Рублева сняли с полуфинала турнира в Дубае против Александр Бублика.

При счете 5:6 в третьем сете Рублев накричал на линейного судью и назвал «дебилом».

После этого другой линейный, который говорит по-русски, передал судье на вышке слова Рублева. Она посовещалась с супервайзером, и Рублева сняли с матча.

Рублев при этом утверждал, что вообще не говорил с судьей по-русски.

А Бублик говорил, что готов продолжать матч.

Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи

132 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дисквалифицирован на матче с Бубликом за брань - это примерно, как изгнан из борделя за разврат
+291
-1
+290
Слышно было что сказал "дебил". Просто не ожидал что линейный по-русски говорит, потом еще оправдывался как нашкодивший мальчик. Заслуженно домой поехал.
+96
-8
+88
Ходил всё матерился, матерился. Потом подошел, в лицо прям судье орать начал. И удивляется еще.
+89
-2
+87
Бублику респект! Как мог поддерживал Андрея.
+73
-5
+68
Ответ dafaka13
Дисквалифицирован на матче с Бубликом за брань - это примерно, как изгнан из борделя за разврат
Уволен из гестапо за жестокость.
+55
-1
+54
В матче с Бубликом за мат наказали не Бублика?
Ну, Андрюха, это умудриться надо!)
+52
-2
+50
Ответ S.Graf
Бублику респект! Как мог поддерживал Андрея.
подсказывал, какие актуальные словечки нужно использовать в спиче?
+38
-4
+34
Ответ Guillermo
Он потом типа такой: я этого не говорил! Но мы то помним..
Да, богом клялся, позорище.
+35
-3
+32
Ответ S.Graf
Бублику респект! Как мог поддерживал Андрея.
Одногруппники с факультета изящной словесности...)
+30
-1
+29
Он потом типа такой: я этого не говорил! Но мы то помним..
+26
-3
+23
Рублев поклялся Богом что не обзывал судью
+22
-2
+20
Орал бы себе Рубль в пустоту, ничего бы ему не было. Но ведь ему надо обязательно в лицо высказать)
+17
0
+17
Ну может хоть это его заставит заняться собственной психикой.
Отличный человек, хороший игрок, а на корте часто крайне неприятно слушать
+19
-5
+14
Перемкнуло совсем что-то
+14
-1
+13
Ответ Guillermo
Он потом типа такой: я этого не говорил! Но мы то помним..
Такая же ситуация в прошлом году была в матче с Ханфманом, хоть там его и не дисквалифицировали, но матерился на весь стадион, а потом клялся и божился, что этого не делал. Выглядело нелепо - накосячил, так хоть признай это.
+11
0
+11
Андрюха, ты чего?
+12
-1
+11
Да просто не поняли его произношения "ХАУ МЭНИ ТАЙМС"
+13
-3
+10
Учитывая что за матч , то грамотно придумали посадить русскоговорящего
+11
-3
+8
Ответ encaro_one
Ну может хоть это его заставит заняться собственной психикой. Отличный человек, хороший игрок, а на корте часто крайне неприятно слушать
Да это уже походу не лечится
Гораздо большего бы добился, займись психикой намного раньше
+9
-1
+8
даже если не говорил слова "дебил" - так агрессивно в лицо орать судье - в любом виде спорта сразу выгонят. Так что все по делу, Рублю че-то надо делать с нервами
+8
0
+8
Ответ totsamiykotoriy
Ходил всё матерился, матерился. Потом подошел, в лицо прям судье орать начал. И удивляется еще.
Я вас скажу почему он удивляется. Это состояние аффекта. Он будет думать что не сказал ничего такого, пока ему запись не покажут. Это его поведение совсем не оправдывает, может даже наоборот, просто это объяснение, почему он начинает оправдываться, как будто ничего не сделал. В теннисе (особенно в детском, где нет видео), неадекватные реакции игроков очень частое явление (в основном после проираного мяча), и потом когда разговариваешь с ними, они делают квадратные глаза - типа, я этого не говорил/я так себя не вёл.
+7
0
+7
Ответ filippa
млжно открыть все буквы? мне прям интересно
--- [Человек с тяжелой степенью слабоумия, первая "Д"], как аут?!

И это всё практически в ухо судье истеричным ором. Как по мне, тянет на дисквал, как ни печально
+7
0
+7
Ответ Jefri AG
Красава линейный. Когда на мои комментарии грубо отвечают, то я тоже всегда с удовольствием нажимаю "Пожаловаться")
Ну, с тобой-то давно все понятно - одного поля ягоды с Салесовым и Йенсом.)
+10
-4
+6
Вообще, Рублева надо к Остапенко на месяц отправить. Та его научит, как просто строить кислое лицо, и говорить: Я договорюсь, ты больше никогда мои матчи судить не будешь)
+6
-1
+5
Судей именно так и инструктируют. Если игрок ругается в пространство, то ему дают code violation только если судья точно знает, что это ругательство. Но если игрок в агрессивной манере что-то говорит в лицо судье, пусть даже на незнакомом языке, то за это дают дефолт.
+5
0
+5
Ща к квинси в одну камеру посадят)
+5
0
+5
Люблю Андрея, но давно напрашивался, возможно поможет это ему
+5
0
+5
Ответ Renki
Одногруппники с факультета изящной словесности...)
Институт благородных парней
+5
0
+5
Опять солгал. Всё правильно сделали
+5
-1
+4
Ответ dafaka13
Дисквалифицирован на матче с Бубликом за брань - это примерно, как изгнан из борделя за разврат
Браво 😂😂😂
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий