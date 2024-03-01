Рублева дисквалифицировали с матча с Бубликом в Дубае за брань в сторону судьи

сняли с полуфинала турнира в Дубае против .

При счете 5:6 в третьем сете Рублев накричал на линейного судью и назвал «дебилом».

После этого другой линейный, который говорит по-русски, передал судье на вышке слова Рублева. Она посовещалась с супервайзером, и Рублева сняли с матча.

Рублев при этом утверждал, что вообще не говорил с судьей по-русски.

А Бублик говорил, что готов продолжать матч.

Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи