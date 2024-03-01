Рублева дисквалифицировали с матча с Бубликом в Дубае за брань в сторону судьи
Андрея Рублева сняли с полуфинала турнира в Дубае против Александр Бублика.
При счете 5:6 в третьем сете Рублев накричал на линейного судью и назвал «дебилом».
После этого другой линейный, который говорит по-русски, передал судье на вышке слова Рублева. Она посовещалась с супервайзером, и Рублева сняли с матча.
Рублев при этом утверждал, что вообще не говорил с судьей по-русски.
А Бублик говорил, что готов продолжать матч.
Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи
Ну, Андрюха, это умудриться надо!)
Отличный человек, хороший игрок, а на корте часто крайне неприятно слушать
Гораздо большего бы добился, займись психикой намного раньше
И это всё практически в ухо судье истеричным ором. Как по мне, тянет на дисквал, как ни печально