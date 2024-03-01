Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Ладу», «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА против «Торпедо»

«Авангард» примет «Ладу» в первом матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня стартуют серии « » – « » и – « ».

Первый раунд

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ