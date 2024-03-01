Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Ладу», «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА против «Торпедо»

Теги Авангард Металлург Мг Лада СКА Амур Торпедо результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» примет «Ладу» в первом матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня стартуют серии «Металлург» – «Амур» и СКА – «Торпедо». 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Авангард – Лада
Дата проведения
1 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Металлург Мг – Амур
Дата проведения
1 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

СКА – Торпедо
Дата проведения
1 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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41 комментарий
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Сегодня двукратный олимпийский чемпион , четырехкратный чемпион Мира , шестикратный чемпион Европы , восьмикратный чемпион страны , трехкратный обладатель Кубка Стэнли , обладатель кубка Канады 81 , член тройного золотого клуба , член Зала славы в Торонто , член зала славы ИИИХФ Игорь Николаевич Ларионов против Романа Ротенберга выпускника Омской школы тренеров , далее взято с сайта СКА : С раннего детства занимается спортом. С 1986 года – дзюдо, хоккеем - с 1991 года. Окончил спортивный колледж по программе подготовки хоккеистов в Финляндии (PHYK). Окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне (EBSL), факультет международного бизнеса, имеет степень бакалавра (2005) и магистра (2007). Кандидат экономических наук (СПбГУ, 2009). Имеет диплом Высшей школы тренеров.

Заместитель генерального директора КХЛ-Маркетинг (2008 – 2011). Вице-президент и Заместитель Председателя Совета директоров СКА (2011 – н.в.). С 2014 г. входит в штаб СКА. С января 2022 г. - главный тренер СКА. Первый вице-президент ФХР (2015 – н.в.).

Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Правда непонятно в качестве кого и по какому виду спорта олимпийский чемпион и призер ЧМ . Ларионов с минимальным бюджетом КХЛ - Ротенберг с неограниченными финансовыми возможностями . будет интересно посмотреть .
+8
-3
+5
Вперёд Магнитка 🥁Вперёд Магнитка 🥁
Вперёд Магнитка 🥁.....Победа будет за нами!
+4
0
+4
Верим в Торпедо!
+5
-2
+3
А ну да. Хоть и Торпедо очень невнятно провело концовку регулярного сезона, все любители хоккея - будут именно за него!
Давайте, покажите свой характер и лучшие качества.
+6
-4
+2
За Авангард!
Вчера три из четырёх, выше по посеву проиграли.
Ни какого недонастроя! Лада очень серьёзный соперник.
Удачи и настрой Авангарду!
+5
-3
+2
За Ладу, Амур и Торпедо сегодня.
+4
-2
+2
шансов очень мало, но мы верим.
вперёд Торпедо НН
+3
-1
+2
За Металлург и Торпедо!!!
+1
0
+1
Ответ КЕША
Сегодня двукратный олимпийский чемпион , четырехкратный чемпион Мира , шестикратный чемпион Европы , восьмикратный чемпион страны , трехкратный обладатель Кубка Стэнли , обладатель кубка Канады 81 , член тройного золотого клуба , член Зала славы в Торонто , член зала славы ИИИХФ Игорь Николаевич Ларионов против Романа Ротенберга выпускника Омской школы тренеров , далее взято с сайта СКА : С раннего детства занимается спортом. С 1986 года – дзюдо, хоккеем - с 1991 года. Окончил спортивный колледж по программе подготовки хоккеистов в Финляндии (PHYK). Окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне (EBSL), факультет международного бизнеса, имеет степень бакалавра (2005) и магистра (2007). Кандидат экономических наук (СПбГУ, 2009). Имеет диплом Высшей школы тренеров. Заместитель генерального директора КХЛ-Маркетинг (2008 – 2011). Вице-президент и Заместитель Председателя Совета директоров СКА (2011 – н.в.). С 2014 г. входит в штаб СКА. С января 2022 г. - главный тренер СКА. Первый вице-президент ФХР (2015 – н.в.). Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Правда непонятно в качестве кого и по какому виду спорта олимпийский чемпион и призер ЧМ . Ларионов с минимальным бюджетом КХЛ - Ротенберг с неограниченными финансовыми возможностями . будет интересно посмотреть .
Особенно вселяет оптимизм , что будет рубка , когда прочитал , что Роман Борисович олимпийский чемпион и трехкратный обладатель бронзовых медалей ЧМ .
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Ответ КЕША
Где Торпедо там победа ! Последний бюджет в лиге против мешка с заниженными контрактами .
Им доплачивают из черной кассы ;)
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Ответ Сергей Мартьянов
С Динамами не понятно , почему они позже всех начинают?
Это кабинетный заговор . Все деньги в Москве - что хотят , то и творят . )))
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🌭🌭🌭
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Как же круто вчера КЕША попускал Димошу! Димоша аж ответить ничего не смог! Опладирую мастеру острого слова!
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За Торпедо! 🌭
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Амуру удачи!!!
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Доброго утра! Вот и начался плей-офф! СКА против Торпедо… На самом теперь вместительном стадионе… Очередной рекорд… Матч с самой честной командой, не выбирающей себе соперников, самый главный матч которой следующий… И такие парни, на поезде приехавшие…Парни! В связи с тем, что все эксперты уже отдали победу в серии СКА, просто сыграйте в ХОККЕЙ! В эту игру не деньги играют, а люди… Порадуйте искренним хоккеем болельщиков! Верим в команду! Всем здоровья!
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Может в ПО,что-то покажем путнее.Шансов мало,но надеюсь.
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Шансы команд нижнего посева видятся в недооценке их соперниками. Вперед Магнитка, никакой расхлябанности
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Где Торпедо там победа ! Последний бюджет в лиге против мешка с заниженными контрактами .
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За Торпедо и Металлург ! Присоединяюсь к коллегам по хоккейному цеху. В случае победы Торпедо сольемся в едином порыве!!! Давай, Игорь Николаевич , дай стране угля .
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А почему оба Динамо друг с другом начинают позже всех?
Ни в четверг, ни сегодня, а только в субботу, когда у восьми команд это будет уже второй матч?!
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За Магнитку!!!!!! Жду уверенной победы и хорошего матча.
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Ответ КЕША
Где Торпедо там победа ! Последний бюджет в лиге против мешка с заниженными контрактами .
Из тех, кто прошел в плей-офф у Торпедо второй бюджет с конца, Северсталь еще беднее, а так 19-ый из 23-ех.
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С Динамами не понятно , почему они позже всех начинают?
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Ответ Caniball
А почему оба Динамо друг с другом начинают позже всех? Ни в четверг, ни сегодня, а только в субботу, когда у восьми команд это будет уже второй матч?!
3-го играет футбольное "Динамо" в 16:30. Не знаю, пытался ли кто-то поменять время начала встречи, но раз в это время футбол, то провести в Петровском парке хоккей в этот день не получится. Поэтому начало серии отложили, из-за этого в один день будет 3 игры, в другой — 5.

Я вот только не понимаю, почему нельзя было завтрашние игры по времени разнести. 4 матча начнутся в 5 вечера. Это увеличит просмотры трансляций?.. Ну выходной же день, разнесите всё с 12 по Москве до 19:30, в чём проблема?..
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Ответ Раменки за Динамо
Если кратко, то пересеклись в календаре игр с футболистами.
Понял. Спасибо
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Ответ Caniball
А почему оба Динамо друг с другом начинают позже всех? Ни в четверг, ни сегодня, а только в субботу, когда у восьми команд это будет уже второй матч?!
Если кратко, то пересеклись в календаре игр с футболистами.
+4
-4
0
Ответ Xell
За Магнитку!!!!!! Жду уверенной победы и хорошего матча.
Жди, только очень жди.
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Ответ Xell
За Магнитку!!!!!! Жду уверенной победы и хорошего матча.
Давай допустим шикарное развитие событий когда Амур выносит ММГ в 4 встречах?))
+5
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За Амур который пройдет Магнитку за 7 игр .
+4
-4
0
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