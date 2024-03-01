Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Ладу», «Металлург» сыграет с «Амуром», СКА против «Торпедо»
«Авангард» примет «Ладу» в первом матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня стартуют серии «Металлург» – «Амур» и СКА – «Торпедо».
Первый раунд
- Дата проведения
- 1 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 1 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 1 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заместитель генерального директора КХЛ-Маркетинг (2008 – 2011). Вице-президент и Заместитель Председателя Совета директоров СКА (2011 – н.в.). С 2014 г. входит в штаб СКА. С января 2022 г. - главный тренер СКА. Первый вице-президент ФХР (2015 – н.в.).
Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2017, 2019). Обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). Обладатель Кубка Континента (2013, 2018, 2023). Обладатель приза «Лучшему руководителю хоккейного клуба КХЛ» (2015, 2017). Правда непонятно в качестве кого и по какому виду спорта олимпийский чемпион и призер ЧМ . Ларионов с минимальным бюджетом КХЛ - Ротенберг с неограниченными финансовыми возможностями . будет интересно посмотреть .
Вперёд Магнитка 🥁.....Победа будет за нами!
Давайте, покажите свой характер и лучшие качества.
Вчера три из четырёх, выше по посеву проиграли.
Ни какого недонастроя! Лада очень серьёзный соперник.
Удачи и настрой Авангарду!
вперёд Торпедо НН
Ни в четверг, ни сегодня, а только в субботу, когда у восьми команд это будет уже второй матч?!
Я вот только не понимаю, почему нельзя было завтрашние игры по времени разнести. 4 матча начнутся в 5 вечера. Это увеличит просмотры трансляций?.. Ну выходной же день, разнесите всё с 12 по Москве до 19:30, в чём проблема?..