Роман Ротенберг: «У «Торпедо» ничего нет, кроме провокаций. СКА надо держать удар и не вестись»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг считает, что «Торпедо» сильно только в провоцировании соперника.

«Понимаем, что нам надо улучшить. Весь сезон работали, чтобы иметь возможность преодолеть такие ситуации.

А грязь, которая происходит… Ну, это хоккей. Значит, надо терпеть, держать удар и наказывать голами за подобные вещи, не вестись на провокации.

Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана. Физически выглядели здорово, по движению все отлично. Реализация моментов – и держать удар, не вестись на провокации.

А больше у соперника ничего и нет, кроме этих провокаций», – сказал главный тренер СКА после поражения со счетом 2:5 на своей арене в первом матче 1-го раунда Кубка Гагарина.

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25 комментариев
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Говорит тренер, который явно дал задание весь матч провоцировать вратаря соперника Кульбакова....
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Рома инх
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как ребенок у которого отобрали мячик)
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Видимо Роман посмотрел другой матч
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Кто-нибудь грязь со стороны Торпедо видел? О чём он...
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Неужели не проверяют у психиатров людей когда на такие должности назначают? Про то как всю игру пытались Кульбакова вывести он не видел?
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Офигеть. Сами весь матч провоцировали игроков Торпедо. Что он несет вообще.
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Как говорится, вижу соринку в чужом и бревно в своём не замечаю ))
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Ужас 😂
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получается Кульбаков провоцировал игроков ска, чтобы они провоцировали Кульбакова, который провоцировал игроков ска, чтобы они провоцировали Кульбакова) все это на самолетных ногах и с новыми рекордами по количеству рекордов. Да и вообще, в системе должна быть системность, и чем системистее эта система, тем больше матчей Роман Борисович посмотрит
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Ответ Ilia Tikhonov
Видимо Роман посмотрел другой матч
У него их больше 800 только в НХЛ. Запутался человек, не судите строго
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Ответ Петрович
Неужели не проверяют у психиатров людей когда на такие должности назначают? Про то как всю игру пытались Кульбакова вывести он не видел?
всем все понятно - нечего проверять
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У ска нет ничего, кроме денег
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Торпедо если что в бело-красненькой форме были, Ром.
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Началось нытье традиционное, хоть бы не видеть и не слышать это во втором раунде плей-офф, в отпуск питерскую балетную команду, заниматься по учебникам и книжки читать
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Слова обиженного мальчика
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Кроме провокаций и ещё 5 шайб в ворота команды Ромы
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Натуральный 🤡
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И 5 шайб в ваши ворота, Йозе
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четка разложил
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Йозе Марино пытается копировать Моуриньо, но выглядит жалко
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За то установили мировой рекорд по количеству зрителей на матчах Кубка Гагарина в противостоянии с Торпедо (НН)!!!
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Кажется, есть команда, за которую можно поболеть в этом плей-офф!
"Торпедо", вперед!!!
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Кругом враги, ротенберг.
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У Торпедо есть тренер и адекватное восприятие. А вот у Ромы только позерство и гонор.
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