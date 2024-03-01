Роман Ротенберг: «У «Торпедо» ничего нет, кроме провокаций. СКА надо держать удар и не вестись»

Роман Ротенберг считает, что «Торпедо» сильно только в провоцировании соперника.

«Понимаем, что нам надо улучшить. Весь сезон работали, чтобы иметь возможность преодолеть такие ситуации.

А грязь, которая происходит… Ну, это хоккей. Значит, надо терпеть, держать удар и наказывать голами за подобные вещи, не вестись на провокации.

Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана. Физически выглядели здорово, по движению все отлично. Реализация моментов – и держать удар, не вестись на провокации.

А больше у соперника ничего и нет, кроме этих провокаций», – сказал главный тренер после поражения со счетом 2:5 на своей арене в первом матче 1-го раунда Кубка Гагарина.