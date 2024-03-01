«Фрайбург» – «Бавария». 1:1 – Тель сравнял счет. Онлайн-трансляция
«Бавария» играет с «Фрайбургом» на выезде в первом матче 24-го тура Бундеслиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Кристиан Гюнтер. На 35-й забил форвард мюнхенцев Матис Тель.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 3».
- Дата проведения
- 1 марта, 22.30, «Европа-Парк-Штадион»
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Фрайбург –
Атуболу, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Гюнтер, Доан, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Шаллаи, Хелер.
Вернуть команду к базовым настройкам уже будет чудом в этом сезоне...
Несмотря на пропущенный,игроки играют с энтузиазмом,чувствуется энергия и желание.
Мюллер это отдельная история,за каждый мяч цепляется,борется и помогает в каждом моменте.
Тель конечно суперскорость,спасибо за гол.
Резюмируя перед 2-м таймом:неужели отставка Тухеля имеет такое влияние на игроков?
Ведь играют значительно лучше,нежели 3 недели назад.
P.S.Сане в запасе это хорошо.И полезно для пижона.