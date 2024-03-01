«Фрайбург» – «Бавария». 1:1 – Тель сравнял счет. Онлайн-трансляция

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Кристиан Гюнтер Матис Тель онлайны Футбол

«Бавария» играет с «Фрайбургом» на выезде в первом матче 24-го тура Бундеслиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев Кристиан Гюнтер. На 35-й забил форвард мюнхенцев Матис Тель.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 3».

Фрайбург – Бавария 1:1 (перерыв)
Дата проведения
1 марта, 22.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Гюнтер, 1:1 – 35 Тель.
ФрайбургАтуболу, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Гюнтер, Доан, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Шаллаи, Хелер.
БаварияНойер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Геррейру, Павлович, Горетцка, Киммих, Мюллер, Мусиала, Кейн, Тель.

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6 комментариев
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Мда, с такой игрой только чудо поможет хотя бы Лацио пройти в ЛЧ и не отлететь с разгромом в 1/4 от любого соперника.
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Надеюсь Байер будет чемпионом 🏆
+1
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"Летучая" Бавария Тухеля!!!
Вернуть команду к базовым настройкам уже будет чудом в этом сезоне...
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Полный ихвильнихт в игре Баварии
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Должен сказать,игра Байерна оставляет хорошее впечатление.
Несмотря на пропущенный,игроки играют с энтузиазмом,чувствуется энергия и желание.
Мюллер это отдельная история,за каждый мяч цепляется,борется и помогает в каждом моменте.
Тель конечно суперскорость,спасибо за гол.
Резюмируя перед 2-м таймом:неужели отставка Тухеля имеет такое влияние на игроков?
Ведь играют значительно лучше,нежели 3 недели назад.
P.S.Сане в запасе это хорошо.И полезно для пижона.
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