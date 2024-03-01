«Фрайбург» – «Бавария». 1:1 – Тель сравнял счет. Онлайн-трансляция

«Бавария» играет с «Фрайбургом» на выезде в первом матче 24-го тура Бундеслиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте счет в матче открыл защитник хозяев . На 35-й забил форвард мюнхенцев Матис Тель.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч! Футбол 3».

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