Билялетдинов о Промесе: «Нужно бороться за парня. Политическая составляющая все равно присутствует. В России он ничего криминального не делал»

Теги Спартак Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Динияр Билялетдинов призвал «Спартак» бороться за Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

«Вопрос в судебных историях. Мне кажется, что тут есть вещи, которые мы, наверное, не должны знать, но политическая составляющая все равно присутствует.

Я был недавно в Эмиратах, когда только эта история начала раскручиваться, я тогда еще сказал, что лучше бы в тот же день, в тот же час в Россию уехать и готовиться там. Но, значит, они были уверены, что ничего не случится.

Раз такая ситуация произошла, то думаю, что есть какие-то условные вещи, которые мы знать точно не будем и не должны. Но это можно назвать, мягко говоря, проколом. «Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит.

В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.

Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ. Онлайн

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139 комментариев
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Пересчет клоунов объявляется открытым…
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Динияр Билялетдинов позор России, теперь официально ☝
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Первый пошёл!
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Какие же они туп ые эти все диньяры, егоры. Завтра педофилы приедут со всего мира-они же у нас ничего плохого не делали.
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Ответ hulk&boloto
Первый пошёл!
Их дофига...Печально, что легенды и ветераны Спартака тоже защищают этого дилера.

Когда Мамаева и Кокорина сажали за драку, тогда многие молча сидели. А сейчас когда за ДТП и контрабанду наркотиков хотят посадить, и тут многие бывшие легенды, игроки и фанаты Спартака его защищают, да и его оправдывают по полной... Отвратительно просто!
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Ну так выйди и борись, если такой умный
напиши на плакате " Свободу наркоторговцу " и вперёд
Я бы посмотрел как далеко бы он ушёл )
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Дурачок
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Так может всех мировых преступников принимать будем? В России то они ничего не делали! 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤡
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Ответ nurlan-zenit
Пересчет клоунов объявляется открытым…
Клуб такой.
Отсидевший кайфарик? Давайте.
Дисквалификация за кокс? Отличный игрок!
Бандит-наркодилер? Свой пацан!
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что это за бред вообще такой.
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Молчал бы, дурень, ты оправдываешь торговца смертью.
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Какой позор... Говорит он, а стыдно почему-то мне
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Ответ seppblatter@mail.ru
Какие же они туп ые эти все диньяры, егоры. Завтра педофилы приедут со всего мира-они же у нас ничего плохого не делали.
Так подобные уже возвращаются в статусе героев.
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+21
Единственное, как можно эти высказывания прокомментировать - у Данияра отсутствует значительная часть мозга.
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Динияр никогда умом не отличался, но в последние годы стал ещё и клиническим турбопатриотом.
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+17
Возможно, для болельщиков спартака покажусь резким, но этого человека надо судить. Наркотики губят жизнь, значит и эти люди губят жизни.
+18
-4
+14
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+12
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+11
Идиоты. Зачем за него бороться? это я говорю как болельщик Спартака. Ну он редкостный кусок ******, ты летишь в ОАЭ зная что тебя объявили виновным в таком деле и могут отправить сидеть и ты еще там умудряешься попасть в аварию и уехать с места аварии думая что в 2024г. никто не заметит, ну он тупица ганста недоделанный…
Понятно что сейчас везде политика и идет война с западом ну они же не настолько идиоты чтобы ему тонны кокаина приписывать за просто так если он умудрился в ОАЭ на ровном месте вляпаться когда должен сидеть дома и не вылазить, так зачем за него стоять?
+14
-3
+11
«В России он ничего криминального не делал».

Потрясающая логика.
Расстреливать школьников в детском лагере в Скандинавии? Ничего страшного, приезжайте к нам, у нас вы ничего криминального не делали.

Серийные настльники психопаты в каких-нибудь штатах в США? Милости просим, добрые люди, здесь вас никто не осудит, тут вы ничего криминального не сделали.

Наклепали взрывчатку и разорвали и пустили по ветру с жертвами какой-нибудь объект во Франции? Ну и что. Давайте в гости. У нас вы ничего криминального (пока) не делали.

Занимались продажей людей, или крали детей для целей черного рынка органов в Центральной Америке? Не беда. Ведь у нас, здесь, вы ничего криминального не делали.

Осуждены за трафик наркотиков в крупных размерах? Прие… А, ну да! За вас нужно бороться. В России ведь вы (еще) ничего криминального не сделали.

WTF?!
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Это волшебное слово "политика". А ведь есть ещё "заговор". А потом ещё и "русофобы".
А теперь по существу: какая политика по отношению к гражданину Нидерландов? При том, дело велось, когда он не был в России. Наоборот, Промес сбежал из-за этого в Спартак. Какая политика? В чем она заключается?
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Можешь к посольству Нидерландов выйти, в одиночный пикет, или еще пару ветеранов Спартака прихвати, что за осужденного по наркотикам выступают, борец )
А то, что статьи о наркотикам и против личности, но тем не менее, хороший футболист и нужен команде, вообще за гранью. Билялетдинов - ку-ку.
+9
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+9
Какое же позорище,тьфу
+11
-2
+9
Ответ Отец Абду
Их дофига...Печально, что легенды и ветераны Спартака тоже защищают этого дилера. Когда Мамаева и Кокорина сажали за драку, тогда многие молча сидели. А сейчас когда за ДТП и контрабанду наркотиков хотят посадить, и тут многие бывшие легенды, игроки и фанаты Спартака его защищают, да и его оправдывают по полной... Отвратительно просто!
Печально, что это вообще не удивительно
+9
0
+9
Ответ justbored
Комментарий скрыт
За другое - это за какое? Есть мнение, а есть бред. Если тебе кто-то начнёт затирать, что каннибализм - это хорошо, ты воспримешь это как "другое мнение", или как бред сумасшедшего?
+8
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Офигеть. Всё говорит прям по шпаргалке из комментов на Спортс.ру🤯
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С утра прочитал новость, где молодую девушку задержали в аэропорту с 2 граммами наркотиками, а тут человек столько всего натворил , но некоторые люди упорно обвиняют запад и говорят он ничего плохого не сделал. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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+7
А вы говорите, что без мозгов жить трудно. Динияру уже почти сорок - и он прекрасно себя чувствует!
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то есть, если человек педофилит где то в другой стране,то тут ему должны быть рады,ведь он у нас ничего не сделал. что за бред то? преступник и есть преступник,в какой бы стране он бы не находился.
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Иди, борись. Только языком чесать же будешь
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"Да что ты черт возьми такое несешь"
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