Билялетдинов о Промесе: «Нужно бороться за парня. Политическая составляющая все равно присутствует. В России он ничего криминального не делал»
Динияр Билялетдинов призвал «Спартак» бороться за Квинси Промеса.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.
«Вопрос в судебных историях. Мне кажется, что тут есть вещи, которые мы, наверное, не должны знать, но политическая составляющая все равно присутствует.
Я был недавно в Эмиратах, когда только эта история начала раскручиваться, я тогда еще сказал, что лучше бы в тот же день, в тот же час в Россию уехать и готовиться там. Но, значит, они были уверены, что ничего не случится.
Раз такая ситуация произошла, то думаю, что есть какие-то условные вещи, которые мы знать точно не будем и не должны. Но это можно назвать, мягко говоря, проколом. «Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит.
В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», – заявил бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Когда Мамаева и Кокорина сажали за драку, тогда многие молча сидели. А сейчас когда за ДТП и контрабанду наркотиков хотят посадить, и тут многие бывшие легенды, игроки и фанаты Спартака его защищают, да и его оправдывают по полной... Отвратительно просто!
напиши на плакате " Свободу наркоторговцу " и вперёд
Я бы посмотрел как далеко бы он ушёл )
Отсидевший кайфарик? Давайте.
Дисквалификация за кокс? Отличный игрок!
Бандит-наркодилер? Свой пацан!
Понятно что сейчас везде политика и идет война с западом ну они же не настолько идиоты чтобы ему тонны кокаина приписывать за просто так если он умудрился в ОАЭ на ровном месте вляпаться когда должен сидеть дома и не вылазить, так зачем за него стоять?
Потрясающая логика.
Расстреливать школьников в детском лагере в Скандинавии? Ничего страшного, приезжайте к нам, у нас вы ничего криминального не делали.
Серийные настльники психопаты в каких-нибудь штатах в США? Милости просим, добрые люди, здесь вас никто не осудит, тут вы ничего криминального не сделали.
Наклепали взрывчатку и разорвали и пустили по ветру с жертвами какой-нибудь объект во Франции? Ну и что. Давайте в гости. У нас вы ничего криминального (пока) не делали.
Занимались продажей людей, или крали детей для целей черного рынка органов в Центральной Америке? Не беда. Ведь у нас, здесь, вы ничего криминального не делали.
Осуждены за трафик наркотиков в крупных размерах? Прие… А, ну да! За вас нужно бороться. В России ведь вы (еще) ничего криминального не сделали.
WTF?!
А теперь по существу: какая политика по отношению к гражданину Нидерландов? При том, дело велось, когда он не был в России. Наоборот, Промес сбежал из-за этого в Спартак. Какая политика? В чем она заключается?
А то, что статьи о наркотикам и против личности, но тем не менее, хороший футболист и нужен команде, вообще за гранью. Билялетдинов - ку-ку.