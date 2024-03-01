Глава ОКР Станислав Поздняков награжден орденом Александра Невского

Теги Владимир Путин Станислав Поздняков ОКР Игорь Левитин Фехтование

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил орден Александра Невского.

Награду вручил помощник президента РФ Игорь Левитин в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Ранее указ о награждении Позднякова за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу подписал Владимир Путин.

«Дорогие друзья, для меня большая честь находиться в стенах Кремля и получить награду за свои скромные заслуги. Но это общая награда всей нашей большой спортивной семьи.

Особенно ценно, что ее вручили во времена беспрецедентного давления на российский спорт. Уверен, посредством физической культуры и спорта наша страна будет еще более сплоченной и великой», – сказал Поздняков.

Позднякову 50 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию и возглавляет ОКР с 2018 года.

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45 комментариев
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Ишь, медаль!.. Большая честь!..
У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине - и то их шесть!..
(с) Филатов, про Федота-стрельца...
+24
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Ну кто бы сомневался. Человек на абсолютно ненужной и неактуальной должности получает какие-то награды. За самый длинный язык небось.
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Про одно он точно не соврал: заслуги на этой должности у него действительно скромные.
+16
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Награжден, вероятно, за бескомпромиссное отстаивание позиции неучастия в Олимпиаде. Что для главы Олимпийского комитета вроде бы должно выглядеть абсурдом. Но не в нашем мире следования во всем мнению начальства.
+14
0
+14
Александр мог бы и сам из Калифорнии приехать вручить орден, чем Левитина напрягать
+13
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+13
Кто не работает, тот ест. Учись, студент! (с)
+8
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+8
Ответ marcusdi
Александр мог бы и сам из Калифорнии приехать вручить орден, чем Левитина напрягать
Да, орден именно этого Невского и заслужил Поздняков
Круче только Ольги Бузовой третьей степени
+8
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+7
А за шо медаль? Огласите список дел по спасению нашего спорта.
+7
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+7
Это за победу над немцем Бахом?
хотя стоп, обождите ....
+7
0
+7
уот так уот
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+6
Тут бы выговор ,по хорошему , надо влепить.. С занесением в личное дело .За лишение нашей команды золотых медалей. Но, у нас за это награждают.
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Я думаю новгородский князь Александр Невский был бы немало удивлен узнав, что ныне существуют такие люди как фехтовальщики, во что они превратили старые добрые мечи, и что некоторых из них награждают орденом его имени)
+4
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Обесценили орден.
+4
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Васильич даже сам вручать не стал) не по рангу)
+3
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Как там было у классиков: "Ты, Тихон, считай, что уже с медалью".
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за что? Ни Валиеву, ни сестер Авериных не защитил.
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Этот орден так обесценился , как и впрочем и все ордена. Что смело можно считать , что орден к честь актера Невского ( Курицина)
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Прочитала про орден Александра Невского. Им награждаются только военные.
Тут ошибки нет?
+4
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Не достоин такого ордена.
+2
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+2
Ха-ха-ха! За 2 года ничего не деланья ?
+2
0
+2
Весь обвешанный, как елка,
На спине — и то их шесть! (С)
+3
-1
+2
Всё-таки Александр Невский великий актёр, в его честь ордена называют
Уот так уот, скейтеры
+3
-1
+2
Учения по олимпиадозамещению... Хороший орден заменяет олимпийскую серебрянную медаль...
+1
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Ответ juki_puki
уот так уот
абсолютли
+1
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Скоро губера догонит.
+1
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,,За чё ,я ещё ниче не сделала,, (КВН,Картункова)
+1
0
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Вот так вот
+1
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То есть все годы, когда Россия выступала на МС без флага и гимна он был за, а сейчас против.
Орден заслужил за выслугу лет или за другое?
+1
0
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Ответ Утренняя Аврора
Тут бы выговор ,по хорошему , надо влепить.. С занесением в личное дело .За лишение нашей команды золотых медалей. Но, у нас за это награждают.
всё идёт по плану...
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Вот так вот
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