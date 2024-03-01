Глава ОКР Станислав Поздняков награжден орденом Александра Невского

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил орден Александра Невского.

Награду вручил помощник президента РФ Игорь Левитин в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Ранее указ о награждении Позднякова за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу подписал Владимир Путин.

«Дорогие друзья, для меня большая честь находиться в стенах Кремля и получить награду за свои скромные заслуги. Но это общая награда всей нашей большой спортивной семьи.

Особенно ценно, что ее вручили во времена беспрецедентного давления на российский спорт. Уверен, посредством физической культуры и спорта наша страна будет еще более сплоченной и великой», – сказал Поздняков.

Позднякову 50 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию и возглавляет ОКР с 2018 года.