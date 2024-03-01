«Спартак» вправе потребовать от Промеса более 10 млн евро при определенных условиях расторжения контракта («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com деньги Футбол

«Спартак» может получить миллионы евро от Промеса при расторжении контракта.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

Появилась информация, что «Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом и получить от него компенсацию, если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий.

Как сообщает «Чемпионат», если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам Квинси прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то игрок будет обязан выплатить «Спартаку» свыше 10 млн евро.

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103 комментария
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Сколько это в граммах? - спросил Промес.
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Ответ Владимир Владимирович
Да хватит уже всякую дичь вбрасывать, лишь бы новость опубликовать.
Почему чушь? Если таким образом подстраховались, то это хорошо.
Если его действительно арестовали за сокрытие ДТП, то клуб полностью прав
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Ну через 6 лет заходите )
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Ответ Влад Данилкин
Не удивлюсь если после матча с Зенитом чудесным образом все разрешится и Квинси вернется в Москву
Я тоже думаю, что это заговор. Кокаин, нож и возможно жену Промесу подкинули, а его самого подкинули в автомобиль на ДТП. МИЛЛЕР!!! ТЫ ЗАПЛАТИШЬ!!!
+30
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+23
Ответ rusichi
Выпустили Промеса) Прилетит и будет играть!
Сядет на вертолете на крышу Крестовского, потом придется Слуцкого звать, чтобы как кошку доставал.
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Ответ rusichi
Выпустили Промеса) Прилетит и будет играть!
Дунул уже?
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+17
Да хватит уже всякую дичь вбрасывать, лишь бы новость опубликовать.
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+16
Прошла любовь, завяли помидоры.
+16
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+13
Ответ кашкаКа
Сколько это в граммах? - спросил Промес.
И скинул координаты 😂
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Ответ Elf Dying
Почему чушь? Если таким образом подстраховались, то это хорошо. Если его действительно арестовали за сокрытие ДТП, то клуб полностью прав
сокрытие дэтэпэ! какой ужас! ни то что конртрабанда наркотиков
+13
-4
+9
"После возвращения в Россию".
Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки.
Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. (Окуджава.)
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Сколько часов прошло от "это наш парень, надо его спасать", до "Спартак потребует от Промеса компенсацию"? Как быстро переобуваются=-)
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Как он там в своем рэпе читал? Не играй с ниггером с русскими деньгами? Кажется сам доиграла и бабки придется возвращать 😁🤡
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Если он коксом эти 10 млн вернет спартачку норм??
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Ответ Kuryanin
Рановато ему седеть.
Поседеешь с таким то графиком жизни. Выйдет сейчас и жену шейха за ягодичку ущипнет.с везением промеса это вполне реально.
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0
+3
Товар пропал, клубу должен остался. Хотел быть гангста-рэпером, а будет нищим заключённым.
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как только Промес толкнет новую партию обязательно расплатится со Спартаком.
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Квинся в афиге сейчас, наверное. В день после оглашения приговора приехал на товарняк Спартака со здоровенными чемоданами - думал в аэропорт сразу отвезут, в Москву .
А его играть заставили и весь оставшийся сбор ))
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Только кокосом смогут получить
+3
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Ответ Owen_the_Simple
Я тоже думаю, что это заговор. Кокаин, нож и возможно жену Промесу подкинули, а его самого подкинули в автомобиль на ДТП. МИЛЛЕР!!! ТЫ ЗАПЛАТИШЬ!!!
1 марта - сезон в Тушино открылся.
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Ответ кашкаКа
Сколько это в граммах? - спросил Промес.
Ну он с дядей вложил двести тысяч евро, а хотели заработать шесть миллионов евро.:))))))))
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Ответ руслан рарк
сокрытие дэтэпэ! какой ужас! ни то что конртрабанда наркотиков
опять ты читаешь и понимаешь так, как тебе хочется.
статья в Нидерландах никак не мешала Промесу играть и приносить пользу Спартаку.
а вот статья в ОАЭ, где он так глупо подставился, вероятнее всего очень сильно помешает.
Дело даже не в токсичности случая Промеса, а в том, что он не сможет исполнять контракт по своей вине. бизнес, ничего личного
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Ну вы его на новое преступление толкаете. Судя по всему он пойдет грабить банк теперь. Поножовщина, наркота, ДТП и как финал грабеж🤷
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Да он на поставках больше поднимет. Будет как Пабло.Тюрьму свою построит с кентами седеть,девочек приглашать,рэп читать.
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"После возвращения в Россию". Он уже не вернется, скорее всего.
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Если изначально они поступили по отношению к Промесу так, как поступили, а затем по сути кинут его этим штрафом, то это будет не красиво, хотя нужно делать поправку на клуб, там другие нормы морали
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Это как "нам вернут наши замороженные резервы ещё и с процентами".
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Кретины
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Выпустили Промеса)
Прилетит и будет играть!
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Спартак вы же за него горой были,а теперь требуете компенсацию,позоритесь на всю страну
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