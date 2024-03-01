«Спартак» вправе потребовать от Промеса более 10 млн евро при определенных условиях расторжения контракта («Чемпионат»)

«Спартак» может получить миллионы евро от Промеса при расторжении контракта.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции . Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

Появилась информация, что «Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом и получить от него компенсацию, если Квинси потеряет право играть за клуб из-за неправомерных действий.

Как сообщает «Чемпионат», если клуб расторгнет контракт с Промесом на основании дисциплинарных взысканий или если сам Квинси прибегнет к такой опции без уважительной причины, либо не приступит к работе в назначенный по договору день, то игрок будет обязан выплатить «Спартаку» свыше 10 млн евро.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

Промеса выпустили на свободу, но запретили выезд из ОАЭ. Онлайн