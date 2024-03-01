Олег Матыцин: «Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных»

Олег Матыцин рассказал о ценностях, которые должен прививать спорт.

«Элитный спорт всегда должен быть частью общей модели спорта, общей системы. Раньше говорили «от массовости к мастерству, от значка ГТО к олимпийской медали» – вот это должны быть не простые слова.

Должны быть равные конкурентные условия для того, чтобы войти в сборную. И тогда звание чемпиона России станет знаковым. И соответствующий уровень сопровождения в социальных сетях, на телевидении, радио для понимания того, что это люди, которые своим трудом заслужили право быть на вершине спорта.

В то же время это требует и от них воспитания, культуры, это должны быть ролевые модели, которые гордятся не только своими достижениями, а понимают, за счет чего они этого добились – благодаря тренерскому труду, родителям, региону, спортивной школе.

То есть спортивный результат должен быть квинтэссенцией совместной общей командной работы. И тогда это будет формировать культуру общества, и ребенок, который в спорт приходит, гордится этим и стремится быть не только победителем, но и членом одной большой спортивной команды, где есть традиции, культура, достижения. Это требует значительных усилий.

Да, в течение какого-то времени этому уделялось недостаточно внимания. По большому счету спорт – это в хорошем смысле слова идеология здорового общества, уважения к традициям, готовности защитить честь своего коллектива, если надо, то и в боевых условиях. И здесь тоже нечего миндальничать, об этом надо открыто говорить.

Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы своей страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных», – сказал министр спорта РФ Матыцин.