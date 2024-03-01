Олег Матыцин: «Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о ценностях, которые должен прививать спорт.

«Элитный спорт всегда должен быть частью общей модели спорта, общей системы. Раньше говорили «от массовости к мастерству, от значка ГТО к олимпийской медали» – вот это должны быть не простые слова.

Должны быть равные конкурентные условия для того, чтобы войти в сборную. И тогда звание чемпиона России станет знаковым. И соответствующий уровень сопровождения в социальных сетях, на телевидении, радио для понимания того, что это люди, которые своим трудом заслужили право быть на вершине спорта.

В то же время это требует и от них воспитания, культуры, это должны быть ролевые модели, которые гордятся не только своими достижениями, а понимают, за счет чего они этого добились – благодаря тренерскому труду, родителям, региону, спортивной школе.

То есть спортивный результат должен быть квинтэссенцией совместной общей командной работы. И тогда это будет формировать культуру общества, и ребенок, который в спорт приходит, гордится этим и стремится быть не только победителем, но и членом одной большой спортивной команды, где есть традиции, культура, достижения. Это требует значительных усилий.

Да, в течение какого-то времени этому уделялось недостаточно внимания. По большому счету спорт – это в хорошем смысле слова идеология здорового общества, уважения к традициям, готовности защитить честь своего коллектива, если надо, то и в боевых условиях. И здесь тоже нечего миндальничать, об этом надо открыто говорить.

Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы своей страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных», – сказал министр спорта РФ Матыцин.

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24 комментария
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Прямо таки мода на воинственную риторику у окружения величайшего. Все машут кулачками, но на передовую почему-то не стремятся.
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Как вы задолбали.
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Тяжело когда кругом враги.
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Минспорта у нас становится силовым ведомством наряду с МО, МВД, ФСБ и т.д.
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Ответ Назар Игорь
Прямо таки мода на воинственную риторику у окружения величайшего. Все машут кулачками, но на передовую почему-то не стремятся.
При этом сам величайший вроде как настойчиво стремится к мирному урегулированию. Весь этот милитаризм задолбал
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Я уже это слышал в СССР, никогда не думал, что к этому вернутся, да еще в такой извращенной форме.
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Спорт не делает человека здоровым, а как раз только гробит его здоровье!

Неплохо он набросил про защиту не только на спортивных площадках, я бы на месте спортиков призадумался, если там ещё осталось чем, потому что можно в любой момент оказаться в спортивной роте где-нибудь под Запорожьем. Понятно, что сейчас их не погонят, ведь сперва нужно проголосовать за правильного кандидата на выборах, а также провести цирк под названием Игры БРИКС, ШОС и ЖЭКа, но вот через какое-то время эти "номинальные" офицеры могут пригодиться и в окопе, тем более там как раз вроде нехватка младшего офицерского состава, что звёзды на погоны вешают чуть ли не рядовым с сержантами. А чем они хуже тех же мобилизованных, у которых тоже не было нормальной подготовки?

Как в анекдоте с отцом и сыном, которые ехали в концлагерь, потому что отец политикой не интересовался. Эти тоже себя лишний раз не утруждают размышлениями.
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Ответ GibsonFlyingV
При этом сам величайший вроде как настойчиво стремится к мирному урегулированию. Весь этот милитаризм задолбал
Только почему-то слова расходятся с делами. На словах мир, на деле эскалация военных действий.
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Спорт разрушает человека.
Физкультура другое дело.
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Ну а что, врёт что ли человек? Посмотрите сколько воинственных спортсменов в Думе сидит. Но я бы всё же начал с товарищей вроде Широкова - ему на передовую надо в обязательном порядке.
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словесный понос
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Ответ Антон Фалафель
Лучше тренироваться и умереть здоровым на сво, чем загнуться от водки.
и немедленно выпил!(с)
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Не всегда интересы "вашей" страны вызывают интересы нашего народа.
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Хм. Страдалица от Запада и по совместительству народная героиня Валиева на передовую собралась?
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Точно ...особенно сейчас это видно.Сколько сменило гражданство и ещё собирается.
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Занимайтесь спортом, и вашим именем назовут школу. Правда, есть небольшой нюанс...
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"...и не спортивных площадках"
Это каких - детских площадках? строительных площадках? танцевальных площадок уже нет)
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Олег, кто ты, Олег? (с) На Олимпиаду едем, Олег?)
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"а если понадобится, то и не на спортивных"
- кому понадобится?
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Как же вы надоели с этой милитари-риторикой. Тошнит от нее просто уже. Спорт как физкультура должен просто развивать человека и делать его физически здоровым, а не пушечным мясом, которое потом на войну погонят. Сам-то ты туда не стремишься, Черкизон.
А спорт профессиональный это уже средство заработать отличные деньги и победить, разумеется
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То- то пачками меняют спортивное и не только гражданство, наверно чтобы защищать родину не только на спортивных площадках. Например как исинбаева
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Ответ Dizzod
Тяжело когда кругом враги.
Теперь всë изменится, враги внимательно послушали обращение президента и сразу станут друзьями.
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Ответ Назар Игорь
Только почему-то слова расходятся с делами. На словах мир, на деле эскалация военных действий.
Вспомнилось, как в августе 22-го он в чуть ли не в прямом эфире заявил "все хватит, давайте договариваться". В интервью с Такером он не намеками, а прямо сказал что "если они сядут, то обо всем договорятся". Очевидно, что некие перемены произошли и запущены некие процессы, полетели "мирные голуби" из разных стран. Дальше для всех сторон ситуация будет только хуже. Надеюсь, что все закончится.
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