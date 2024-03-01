Олег Матыцин: «Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных»
Олег Матыцин рассказал о ценностях, которые должен прививать спорт.
«Элитный спорт всегда должен быть частью общей модели спорта, общей системы. Раньше говорили «от массовости к мастерству, от значка ГТО к олимпийской медали» – вот это должны быть не простые слова.
Должны быть равные конкурентные условия для того, чтобы войти в сборную. И тогда звание чемпиона России станет знаковым. И соответствующий уровень сопровождения в социальных сетях, на телевидении, радио для понимания того, что это люди, которые своим трудом заслужили право быть на вершине спорта.
В то же время это требует и от них воспитания, культуры, это должны быть ролевые модели, которые гордятся не только своими достижениями, а понимают, за счет чего они этого добились – благодаря тренерскому труду, родителям, региону, спортивной школе.
То есть спортивный результат должен быть квинтэссенцией совместной общей командной работы. И тогда это будет формировать культуру общества, и ребенок, который в спорт приходит, гордится этим и стремится быть не только победителем, но и членом одной большой спортивной команды, где есть традиции, культура, достижения. Это требует значительных усилий.
Да, в течение какого-то времени этому уделялось недостаточно внимания. По большому счету спорт – это в хорошем смысле слова идеология здорового общества, уважения к традициям, готовности защитить честь своего коллектива, если надо, то и в боевых условиях. И здесь тоже нечего миндальничать, об этом надо открыто говорить.
Спорт воспитывает здорового человека, готового в любых условиях защищать интересы своей страны на спортивных площадках, а если понадобится, то и не на спортивных», – сказал министр спорта РФ Матыцин.
Неплохо он набросил про защиту не только на спортивных площадках, я бы на месте спортиков призадумался, если там ещё осталось чем, потому что можно в любой момент оказаться в спортивной роте где-нибудь под Запорожьем. Понятно, что сейчас их не погонят, ведь сперва нужно проголосовать за правильного кандидата на выборах, а также провести цирк под названием Игры БРИКС, ШОС и ЖЭКа, но вот через какое-то время эти "номинальные" офицеры могут пригодиться и в окопе, тем более там как раз вроде нехватка младшего офицерского состава, что звёзды на погоны вешают чуть ли не рядовым с сержантами. А чем они хуже тех же мобилизованных, у которых тоже не было нормальной подготовки?
Как в анекдоте с отцом и сыном, которые ехали в концлагерь, потому что отец политикой не интересовался. Эти тоже себя лишний раз не утруждают размышлениями.
Физкультура другое дело.
Это каких - детских площадках? строительных площадках? танцевальных площадок уже нет)
- кому понадобится?
А спорт профессиональный это уже средство заработать отличные деньги и победить, разумеется