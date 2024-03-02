Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 55 шайб
Александр Овечкин забил 839-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Филадельфией» (5:2).
38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, рекордсмен – Уэйн Гретцки с 894 шайбами.
В 56 играх текущего сезона на счету Овечкина 44 (17+27) очка.
Скреби, Ови, скреби!
1. Александр Овечкин 145
2. Уэйн Гретцки 144
3. Горди Хоу 141
4. Марио Лемье 138
5. Яромир Ягр 137
6. Фил Эспозито 136
7. Джером Игинла 135
8. Марсель Дионн 129
8. Майкл Гартнер 129