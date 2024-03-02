Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 55 шайб

Александр Овечкин забил 839-й гол в НХЛ.

Капитан « » отличился в матче с «Филадельфией» (5:2).

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, рекордсмен – с 894 шайбами.

В 56 играх текущего сезона на счету 44 (17+27) очка.