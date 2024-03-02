Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 55 шайб

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забил 839-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Филадельфией» (5:2).

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, рекордсмен – Уэйн Гретцки с 894 шайбами.

В 56 играх текущего сезона на счету Овечкина 44 (17+27) очка.

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15 комментариев
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Курочка по зёрнышку, а Ови по голишке)
Скреби, Ови, скреби!
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-1
+17
Танцую с бубном - вызываю Духа! Важная шайба, с прямым конкурентом играют за ПО
+12
-1
+11
Казалось бы, обычный гол, у него их сотни, но команда горит 2-0, настроение не очень, а играть надо, очки нужны как воздух.. Пара движений, бросок, и вот уже начало камбэка положено. А дальше - дело техники. С таким капитаном можно творить большие дела.
+7
0
+7
Теперь это новый рекорд по забитым шайбам в марте в РС:
1. Александр Овечкин 145
2. Уэйн Гретцки 144
3. Горди Хоу 141
4. Марио Лемье 138
5. Яромир Ягр 137
6. Фил Эспозито 136
7. Джером Игинла 135
8. Марсель Дионн 129
8. Майкл Гартнер 129
+6
0
+6
Офис работает. Нормально.
+2
0
+2
Ответ Вадим Скорин
Теперь это новый рекорд по забитым шайбам в марте в РС: 1. Александр Овечкин 145 2. Уэйн Гретцки 144 3. Горди Хоу 141 4. Марио Лемье 138 5. Яромир Ягр 137 6. Фил Эспозито 136 7. Джером Игинла 135 8. Марсель Дионн 129 8. Майкл Гартнер 129
А март только начался.
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Андрюха, ждем стату))
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Шайбы шайбу) хотелось бы дубль, ждём в пустые) или хоть какие)))
+2
-1
+1
Сколько он уже таких забил со вбрасывания? Дух, пощитай!
+2
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Ответ Запад-Восток
А март только начался.
Совершенно правильно, он и в апреле всего на две шайбы отстаёт от первого места. Весна пришла.
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Вопреки всем. Физрукам на лавке, тупым генмэнам, судейским комнатам отменяющим хорошие шайбы... Красавец!
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Идет по графику 24 гола за сезон.
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Надеюсь начало новой серии, подлиннее той, что в феврале была
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как останется 49 так все хейтеры сразу поймут что до грецки рукой подать и заткнутся
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