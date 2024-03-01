Захаров о деле Валиевой: «Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? CAS – нормальный суд, я в это верю»

Руслан Захаров поделился мнением о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Твоя правда по отношению к ситуации с коллегой по олимпийской сборной ?

– Очевидно, она одна из лучших фигуристок мира. Ее программы – шикарны.

Но. Когда ты ступаешь на тропу большого спорта, нужно играть по правилам. Их там миллион. И никого не волнует, согласен ты с ними или нет. Если принципиально против – можно уйти в шоу. Не сделал этого – будь добр, соблюдай. А если что-то нарушил, либо докажи свою правоту, либо прими наказание. Третьего варианта не дано.

Нет ни одного спортсмена, которому разрешено принимать допинг. Ты скажешь про терапевтические исключения (ТИ), но это – все те же правила игры, просто нужно прочитать мелкий шрифт. Могут они не нравиться? Конечно! Меня вот бесит система ADAMS. Но я всю жизнь указываю свое местоположение. Если совсем прижмет – выйду из игры.

Золотая медаль – это не одни лишь соревнования. Нужно собрать много пазлов, и соблюдение антидопинговых правил – один из них. Вот в Пекине был еще и ковидный регламент. Нарушишь – все, до свидания. У нас одна биатлонистка не смогла заполнить анкету, помнишь? Все! Дурацкие правила? Дурацкие. Но кто виноват? Она!

– То есть ты не веришь, что дело Валиевой – это заговор против российского спорта?

– Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват. И было немало случаев, когда атлетов, в чьих пробах находили запрещенные препараты, оправдывали.

Но нужна правильно выстроенная защита. Иногда версии звучат как фантастика, но все равно – работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это. Сколько было случаев, когда решения выносились и в пользу российских спортсменов.

– Тебе скажут, что в правилах игры полно лазеек: норвежцы – астматики, американцы по уши в терапевтических исключениях, а вот нас постоянно зажимают.

– А я отвечу, что моем окружение есть спортсмены, которые имеют ТИ. Оформили! Все абсолютно реально. Кстати, мы говорили с одним из них, мне было интересно. «Да ни хрена мои результаты от этого лучше не стали».

Может, кому-то ТИ помогают, я не знаю за всех. Но это все тоже в рамках правил игры в спорт. Тут как в ПДД: официальное ограничение скорости 90 км/ч, но еще 20 км – серая зона, за которую не наказывают, – рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?