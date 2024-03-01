Захаров о деле Валиевой: «Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? CAS – нормальный суд, я в это верю»

Теги допинг сборная России (коньки) CAS Руслан Захаров Камила Валиева Коньки/шорт-трек

Руслан Захаров поделился мнением о допинговом деле Камилы Валиевой.

– Твоя правда по отношению к ситуации с коллегой по олимпийской сборной Камилой Валиевой?

– Очевидно, она одна из лучших фигуристок мира. Ее программы – шикарны. 

Но. Когда ты ступаешь на тропу большого спорта, нужно играть по правилам. Их там миллион. И никого не волнует, согласен ты с ними или нет. Если принципиально против – можно уйти в шоу. Не сделал этого – будь добр, соблюдай. А если что-то нарушил, либо докажи свою правоту, либо прими наказание. Третьего варианта не дано.

Нет ни одного спортсмена, которому разрешено принимать допинг. Ты скажешь про терапевтические исключения (ТИ), но это – все те же правила игры, просто нужно прочитать мелкий шрифт. Могут они не нравиться? Конечно! Меня вот бесит система ADAMS. Но я всю жизнь указываю свое местоположение. Если совсем прижмет – выйду из игры.

Золотая медаль – это не одни лишь соревнования. Нужно собрать много пазлов, и соблюдение антидопинговых правил – один из них. Вот в Пекине был еще и ковидный регламент. Нарушишь – все, до свидания. У нас одна биатлонистка не смогла заполнить анкету, помнишь? Все! Дурацкие правила? Дурацкие. Но кто виноват? Она!

– То есть ты не веришь, что дело Валиевой – это заговор против российского спорта?

– Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват. И было немало случаев, когда атлетов, в чьих пробах находили запрещенные препараты, оправдывали. 

Но нужна правильно выстроенная защита. Иногда версии звучат как фантастика, но все равно – работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это. Сколько было случаев, когда решения выносились и в пользу российских спортсменов.

– Тебе скажут, что в правилах игры полно лазеек: норвежцы – астматики, американцы по уши в терапевтических исключениях, а вот нас постоянно зажимают.

– А я отвечу, что моем окружение есть спортсмены, которые имеют ТИ. Оформили! Все абсолютно реально. Кстати, мы говорили с одним из них, мне было интересно. «Да ни хрена мои результаты от этого лучше не стали». 

Может, кому-то ТИ помогают, я не знаю за всех. Но это все тоже в рамках правил игры в спорт. Тут как в ПДД: официальное ограничение скорости 90 км/ч, но еще 20 км – серая зона, за которую не наказывают, – рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

Он готов ехать на Игры без флага и не верит в заговор против Валиевой. Кто такой смелый в нашем спорте?

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92 комментария
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захаров здорового человека
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Первый спортсмен, который не стал подчиняться всеобщему мнению и имеет своё? Вау
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Захаров сегодня рубит правду матку
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Вау! адекватное мнение 👏🏻👏🏻👏🏻
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Все по фактам разложил, на удивление адекватный спортсмен
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Хоть один адекватный человек в этой толпе конспирологов
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Ущипните меня! Адекватный !!!
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Аплодирую!
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Таких не берут в депутаты.
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Захаров и Захарова - одна буква, а какая разница.
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Ответ lepestok
Комментарий скрыт
А наши не могли заменить Валиеву на любую другую с известными пробами?
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Наконец-то адекватный комментарий!!!!
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1й! Браво.
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Ой, Руслан ступил на скользкую дорожку адекватности и своего собственного мнения. Сейчас такие в России не в почете
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Надеюсь это адекватное интервью на отразится на его карьере . А то у нас испокон веков -кто против линии партии -белая ворона
Рад что пока не все стадо среди спортсменов
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На редкость адекватная позиция, уважение.
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Ответ Olga Tchistyakov
Кто же отрицает,что нашли,а вот как этот бесполезный для фигурного катания препарат,в микроскопической дозировке попал в организм спортсменки, почему то никто не хочет выяснять.Ещё раз объясняю БЕСПОЛЕЗНЫЙ!
Он запрещён - его не должно быть в организме спортсмена ни в какой дозе. Остальное - разговоры для бедных.
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Молодец. Сказал все, как есть.
Сейчас, естественно, проснется к вечеру бомонд и расскажет, какой он нехороший - не поверил, значит, что космическим девочкам не нужен допинг.

А по факту - чистая правда. Либо играй по правилам, либо не обижайся, что словили на читерстве.
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Руслан, если читаете это, жму Вам руку
+14
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Адекватный парень 👍
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-3
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Ответ Наталья Карлова
нормальный суд... работают даже фантастические версии... то есть версия была не очень фантастическая) у защиты фантазии не хватило)
каждую фантазию надо подкреплять доказательствами, а у Валиеевой только дед,который не дед.
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И тут он прав
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Сначала прочитал Захарова и знатно прифигел😐
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Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.... Захаров мужчина
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Наконец-то хоть кто-то это сказал. Нашли допинг - все, до свидания. Не принимал - доказывай.

Это не мутные сочинские дела с солями и царапинами, где люди сдавали пробы, и потом их непонятно за что дисквалифицировали.
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Красава!
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с правдой всегда так - главное начать говорить)
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Аплодирую ему стоя. Расстелил чётенько
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Нет, ну если бы не было найдено 60 разрешенных препаратов, я бы сказала, что подбросили питерско-шведские враги. :)) Но так как там такой бульон в пробе был, да и к тому же у Валиевой были зафиксированы изменения, связанные с сердцем, лично у меня никаких криминальных историй с появлением "левой" допинг-пробы не остается.
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Они что у вас,газет не читают?©
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