Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию: Загитова, Щербакова и Туктамышева выберут команды

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Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Жеребьевка пройдет на катке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.

Капитанами команд станут Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Сразу после церемонии на катке пройдет встреча с участниками Кубка Первого канала-2024.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1 марта

Жеребьевка

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Танцы на льду

  • Александра Степанова – Иван Букин
  • Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
  • Ирина Хавронина – Девид Нарижный
  • Екатерина Миронова – Евгений Устенко
  • Софья Шевченко – Андрей Ежлов
  • Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Мужчины

  • Евгений Семененко
  • Владислав Дикиджи
  • Дмитрий Алиев
  • Роман Савосин
  • Марк Кондратюк
  • Даниил Самсонов
  • Петр Гуменник
  • Матвей Ветлугин
  • Александр Самарин
  • Арсений Федотов
  • Лев Лазарев
  • Иван Рамзенков

Пары

  • Анастасия Мишина – Александр Галлямов
  • Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
  • Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
  • Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
  • Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
  • Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Женщины

  • Аделия Петросян
  • Ксения Синицына
  • Анна Фролова
  • Вероника Яметова
  • Алина Горбачева
  • Дарья Садкова
  • Софья Муравьева
  • Ксения Гущина
  • Мария Агаева
  • Маргарита Базылюк
  • Алиса Двоеглазова
  • Лидия Плескачева

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию

 

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64 комментария
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Жеребьевка на открытом катке на побережье Невы в студеный день - это жесть! Неужели нельзя было провести ее в СК "Юбилейный". Презентации команд там же будут готовить?
+13
-3
+10
Вот интересно. Жеребьёвка. А Миронова-Устенко в интервью сказали, что будут катать произвольную программу. То есть как бы команд ещё нет, а кто в короткой выступит, а кто в произвольной спортсмены уже знают.
+11
-1
+10
Ответ Светлана Романова
В команде Туктамышевой не должно быть фигуристов из ТШТ.Она их не заслужила.
И что она им плохого сделала??
+11
-3
+8
Ответ Jessi
Муру засунут к Лизе 100 процентов
Даже непонятно, в чей адрес укол. Лиза плохой капитан или Мура слабая фигуристка 🤔
+8
-1
+7
Ну что ж, последний значимый спортивный турнир в этом сезоне. Всем удачи, все любимцы разлетятся по разным командам, так что болеть буду за спортсменов.
+8
-1
+7
Ответ Светлана Романова
В команде Туктамышевой не должно быть фигуристов из ТШТ.Она их не заслужила.
Жаль, что не набирается полный состав команды из Питера. Было бы интересно.
+5
0
+5
Как будет проходить жеребьёвка? Опять будет цирк: Дима, иди к нам, а ты, Соня к нам?.. Я считаю, что надо тянуть из лототрона. А, там- уж как повезет.
+3
0
+3
Ответ Александр Кудрявцев
Будем за Туктамышева
Будем болеть за любимых спортсменов ,там куда они попадут.
+4
-1
+3
Туктамышевой достанется самая донская команда, скриньте)
+6
-4
+2
Ответ Oleandra
ей там самое место.. хотелось бы, чтоб хрустальных юниоров ей не подсунули.
Вы прям как о своих внуках рассуждаете) Это не местечковый турнир,где твои -мои.Как надо,так и поделят.
+4
-2
+2
Ответ missis-Zima
Ну не знаю.Если бы не история с допингом,Камила была бы тоже капитаном и ОЧ.А место 1 одно.Кто тогда в приоритете?)
А в принципе не все ли равно кто будет первым на очередных "веселых стартах"?Главное чтобы без травм и без токсичных претензий обошлось как в случае с Медведевой.
+5
-3
+2
Ответ Karamazoff
Сихарулидзе задавайте вопросы.
Зачем трогать вообще Романа,его не Сих-дзе притащил в эту ветку.
+2
0
+2
Ответ Karamazoff
Комментарий скрыт
зачем так?(
+2
0
+2
Ответ Светлана Романова
Очень непорядочно себя вела при отборе на ОИ.Объявила благодарность болельщикам,которые хейтили ЧМ 2021 Аню Щербакову.
Причём эти комментарии собирали плюсы на спортсе
+7
-5
+2
Надо же, какая у некоторых тонкая душевная организация, чуть что, сразу на кнопку жмут. Зато на всех ветках с хейтом в первых рядах.
+3
-1
+2
Я за Алину. Другие капитаны выбраны тоже удачно. У каждой своя сильная лидерская энергетика.
+5
-3
+2
Ответ Железная Леди
Юниоры только из ТШТ ?
Нет, ещё девочка Пановой и мальчик Давыденко.
+1
0
+1
Ответ Александр Кудрявцев
Загитова что вернулась
Как Щербакова и Туктамышева
+2
-1
+1
Ответ Н.Евдокимова
Списки уже есть, спортсмены всё знают, это просто шоу.
Развод по итальянски? Просто разводят нас, да?
+2
-1
+1
Ответ missis-Zima
Ну конечно,"честно" поделили юниорок.Как будто их в группе или на соревнованиях,не делят на пониже-повыше.Хромых никогда фаворитом не была.
Может и делят но вслух не говорят.Хромых была квадисткой.Другое дело что у Майя была не очень стабильной,но когда она катала чисто ее хорошо оценивали.У Лизы был триксель.
+1
0
+1
Ответ Oleandra
ну вот именно.. поделят, как им надо.. предполагаю, что за кулисами даже "драка" будет по поводу распределения.. и ещё предполагаю, что первый канал Тукту щедро одарит, чтоб она победила.
Не волнуйтесь,все распределили уже и знают,кто какую программу катать будет.И делили не капитаны,а люди повыше )
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+1
Ответ Н.Евдокимова
Списки уже есть, спортсмены всё знают, это просто шоу.
И победители уже назначены?😁😁😁😁
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Ответ Утренняя Аврора
Мне кажется надо было организаторам сделать несколько корзин с примерно одинаковыми спортсменами.Пусть бы капитаны тянули лоты. Например , в одной корзине Мишины, Козловские, Янченко. А там, как повезет. У кого рука везучая.
В первом сезоне так и хотели, но только незадолго до начала засняли как Медведева в этих шарах копается и метки ставит)
+1
0
+1
Ответ Н.Евдокимова
Вот интересно. Жеребьёвка. А Миронова-Устенко в интервью сказали, что будут катать произвольную программу. То есть как бы команд ещё нет, а кто в короткой выступит, а кто в произвольной спортсмены уже знают.
А как это зависит от того, в какой команде они будут? Значит, готовили именно произвольную на этот турнир. Тот же Самарин явно будет в короткой, учитывая его кондиции, за кого бы он там ни катал. А Базылюк с ее убойным набором, очевидно, поставят в произвольную.
+1
0
+1
уже списки команд выложили на просторах интернета, какая жеребьёвка, не смешите
+2
-1
+1
Ответ Ольга Долгова
Жеребьевка на открытом катке на побережье Невы в студеный день - это жесть! Неужели нельзя было провести ее в СК "Юбилейный". Презентации команд там же будут готовить?
у нас плюс 3, не переживайте, и это не на Неве, а на побережье Финского залива, уверена будет красиво и интересно
+1
0
+1
Ответ Ольга Долгова
Жеребьевка на открытом катке на побережье Невы в студеный день - это жесть! Неужели нельзя было провести ее в СК "Юбилейный". Презентации команд там же будут готовить?
Какой студеный день ?)в Питере плюсовая температура )
+1
0
+1
Ответ Железная Леди
А куда же их девать? кажется других нет.
ну как это нет.. а Лазарев с Плескачёвой и Развозжаев?
0
0
0
Ответ Ольга Долгова
Жеребьевка на открытом катке на побережье Невы в студеный день - это жесть! Неужели нельзя было провести ее в СК "Юбилейный". Презентации команд там же будут готовить?
Какой еще студеный?🤣 У нас +2 градуса сегодня
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0
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Ответ missis-Zima
Не волнуйтесь,все распределили уже и знают,кто какую программу катать будет.И делили не капитаны,а люди повыше )
естественно.
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