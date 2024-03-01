Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию: Загитова, Щербакова и Туктамышева выберут команды

Сегодня пройдет жеребьевка Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Жеребьевка пройдет на катке Севкабель Порт в Санкт-Петербурге.

Капитанами команд станут Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Сразу после церемонии на катке пройдет встреча с участниками Кубка Первого канала-2024.

пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта.

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

1 марта

Жеребьевка

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Танцы на льду

Александра Степанова – Иван Букин

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Ирина Хавронина – Девид Нарижный

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Мужчины

Евгений Семененко

Владислав Дикиджи

Дмитрий Алиев

Роман Савосин

Марк Кондратюк

Даниил Самсонов

Петр Гуменник

Матвей Ветлугин

Александр Самарин

Арсений Федотов

Лев Лазарев

Иван Рамзенков

Пары

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Женщины

Аделия Петросян

Ксения Синицына

Анна Фролова

Вероника Яметова

Алина Горбачева

Дарья Садкова

Софья Муравьева

Ксения Гущина

Мария Агаева

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Лидия Плескачева

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию