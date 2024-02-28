Пента-трик Холанда и 4 ассиста де Брюйне, Мбаппе на ужине у Макрона, матч «Реала» перенесут из-за Тейлор Свифт, капитаны на Кубке Первого канала и другие новости

1. «Манчестер Сити» разгромил «Лутон» в Кубке Англии – 6:2! Холанд сделал пента-трик, де Брюйне отдал Эрлингу 4 голевые передачи. Другие результаты дня можно найти здесь.

2. НХЛ. «Вашингтон» был разгромлен «Детройтом» (3:8), у Овечкина всего лишь «минус 2» и эффектная голевая передача на Лапьера в активе (правда, уже 4-й подряд матч без голов). «Флорида» победила «Баффало» (3:2), Бобровский одержал 389-ю победу в лиге и догнал Гашека. «Тампа» проиграла «Филадельфии» (2:6), Кучеров сделал передачу, Василевский пропустил 4 шайбы. Все результаты дня – здесь.

3. НБА. «Бостон» обыграл «Филадельфию», «Милуоки» разгромил «Шарлотт» и другие результаты.

4. Матч «Реала» в последнем туре Ла Лиги перенесут из-за концертов Тейлор Свифт. Певица выступит на «Бернабеу» 29 и 30 мая.

5. Мбаппе встретился с Макроном и эмиром Катара на званом ужине в Елисейском дворце. Главы государств не убеждали форварда остаться в «ПСЖ». Тем временем «Реал» якобы согласился подписать 17-летнего брата Килиана Этана вместе с ним.

6. Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

7. Адвокат Квинси Промеса подал апелляцию в прокуратуру Амстердама по делу о контрабанде наркотиков.

8. VK ведет переговоры о покупке digital-прав на показ Олимпиады-2024. Первый канал Игры не покажет, «Матч ТВ» ждет решения Минспорта и ОКР.

9. Американским фигуристам могут вручить золотые медали Игр-2022 на Олимпиаде в Париже.

10. Суд обязал Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене 25% дохода ежемесячно в качестве алиментов на дочь. С вратаря «Краснодара» взыскали долг за 2 года.

11. Гимнастка Ангелина Мельникова пожаловалась на питание на тренировочной базе: «Приходится выживать на овощах». Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ответила: «Сбои иногда случаются в любом деле, и они устраняются. Но никто не бежит сразу писать, что все плохо».

12. В полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проиграл «Мальорке» после серии пенальти. Российский полузащитник был заменен на 63-й минуте, у него 14 матчей подряд нет результативных действий.

13. СКА превышает потолок зарплат на следующий сезон на 300 млн рублей. Гальченюк станет самым высокооплачиваемым игроком – 100 млн в год.

14. Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в инстаграме. Больше лишь у Криштиану Роналду – 622 млн.

15. Тренер «Селтика» Брендан Роджерс назвал журналистку «хорошей девочкой» во время флэш-интервью. Организация феминисток Шотландии призвала тренера извиниться: «Мы думали, динозавры вымерли». Сама журналистка заявила, что не обиделась.

16. «Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба после приговора по делу об изнасиловании, сообщает Diario Sport.

17. Журналистка обвинила маскота «Интернасьонала» в домогательствах: он обнимал женщину и имитировал поцелуй. Клуб отстранил сотрудника, полиция начала расследование.

18. Камила Валиева вошла в состав жюри в игре КВН. Также фигуристка снялась в репортаже японского канала NHK.

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