Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Эльвира Оберг – 17-й, Жанмонно – 25-й, Брезаз-Буше – 29-й, Симон – 32-й

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1 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет женская индивидуальная гонка.

Гонка должна была пройти 29 февраля, но была перенесена из-за погодных условий.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Дата проведения
29 февраля, 16.15
Онлайн гонки

Этап 7, Осло-Холменколлен, Норвегия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Байба Бендика
2  Лиза Виттоцци
3  Суви Минккинен
4  Кристина Дмитренко
5  Юни Арнеклейв
6  София Шнайдер
7  Ингрид Ланмарк Тандревольд
8  Анастасия Толмачева
9  Ида Лиен
10  Ванесса Фойгт
11  Анна Гандлер
12  Маркета Давидова
13  Лотте Лие
14  Муна Брурссон
15  Алина Стремоус
16  Туули Томингас
17  Эльвира Оберг
18  Эми Басерга
19  Анна Магнуссон
20  Ребекка Пасслер
21  Лидия Жураускайте
22  Лена Хекки-Гросс
23  Анамария Лампич
24  Дидра Ирвин
25  Лу Жанмонно
26  Лиза Тереза Хаузер
27  Янина Хеттих-Вальц
28  Самуэла Комола
29  Жюстин Брезаз-Буше
30  Йоанна Якела
31  Анна Кривонос
32  Жюлия Симон
33  Анна Мака
34  Микела Каррара
35  Софи Шово
36  Регина Эрмитс (Ойя)
37  Тамара Штайнер
38 Анна-Карин Хейденберг
39  Тереза Воборникова
40  Селина Гротиан
41  Аита Гаспарин
42  Эмили Калкенберг
43  Анастасия Меркушина
44  Полона Клеменчич
45  Анна Юппе
46  Жива Клеменчич
47  Наталия Сидорович (Томашевска)
48  Екатерина Аввакумова
49  Алена Макарова (Иванова)
50  Ирина Петренко (Варвинец)
51  Галина Вишневская
52  Санита Булина
53  Укалек Астри Слеттемарк
54  Марен Киркеэйде
55  Елена Чиркова
56  Зузана Ременова
57  Джессика Йислова
58  Даниэла Кадева
59  Йоханна Пуфф
60  Наталья Кочергина
61  Стина Нильссон
62  Жилонн Гигонна
63  Аника Козица
64  Ханна Аухенталлер
65  Хлоя Левинс
66  Элиза Гаспарин
67  Го Ын Чжон
68  Мардж Фрид
69  Сюзан Кюэльм
70  Ив Бувар
71  Камила Жук
72  Леа Ротшопф
73  Юдита Траубайте
74  Леа Майер
75  Мария Здравкова
76  Беатриче Трабукки
77  Йоханна Талихярм
78  Йоханна Скоттхайм
79  Чхои Юна
80  Анния Кейта Сабуле
81  Жанна Ришар
82  Мария Ременова
83  Тара Герати-Моутс
84  Люция Харватова
85  Андрея Мездря
86  Юлия Джима
87  Полина Егорова
88  Алла Гиленко
24 комментария
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Просмотрев список, уже на автомате отметил, что Пройсс, видимо, опять болеет. На этапы надо брать 7-х, всё-равно она всегда болеет, так хоть кто-то бы бежал вместо пустого места.
+10
0
+10
За Жюлию и Жюстин. Вперед Франция! 😎
+9
-2
+7
тут то ИГ то не куцаная, а полноценная будет надеюсь?
+7
0
+7
Да здравствует любимый этап Кубка Мира!)
+9
-2
+7
стина нильсон бежит ого, и наконец киркейдэ
+5
0
+5
Ответ Голос Губерниева
Просмотрев список, уже на автомате отметил, что Пройсс, видимо, опять болеет. На этапы надо брать 7-х, всё-равно она всегда болеет, так хоть кто-то бы бежал вместо пустого места.
Точно. Пройсс странный предмет, вроде есть в сборной, а вроде ее и нет)
+6
-1
+5
Ответ Голос Губерниева
Просмотрев список, уже на автомате отметил, что Пройсс, видимо, опять болеет. На этапы надо брать 7-х, всё-равно она всегда болеет, так хоть кто-то бы бежал вместо пустого места.
Да это ладно. А вот Норвегия на домашнем этапе пятерых только выставляет это вообще что?
+5
0
+5
Ответ yasvetik
Точно. Пройсс странный предмет, вроде есть в сборной, а вроде ее и нет)
Вообще, конечно, если думает о здоровье, ей бы уже на покой пора, если не хочет окончательно в инвалида превратиться. Но дело её, безусловно.
+4
0
+4
Ответ Голос Губерниева
Просмотрев список, уже на автомате отметил, что Пройсс, видимо, опять болеет. На этапы надо брать 7-х, всё-равно она всегда болеет, так хоть кто-то бы бежал вместо пустого места.
Её с нашим Серохвостовым надо в пару, кто кого переболеет))
+4
0
+4
Ответ Голос Губерниева
Тоже кто-то заболел, а замене ехать далеко?))
Кноттен пропускает весь этап
+3
0
+3
Ответ Ринат Акылтасов
Кноттен пропускает весь этап
Понятно. Уж могли бы выдернуть кого-нибудь из КИБУ.
+3
0
+3
Ответ Элси Ринген
Да это ладно. А вот Норвегия на домашнем этапе пятерых только выставляет это вообще что?
Тоже кто-то заболел, а замене ехать далеко?))
+2
0
+2
Ответ Elenavasilevna
Её с нашим Серохвостовым надо в пару, кто кого переболеет))
Она и так уже в паре с Шемппом, который хрустальный всю карьеру был, не считая операции на сердце (полагаю, потому и был, что это последствия)
+3
-1
+2
За Пуффика и Стину. Вперед Дойчланд!
+3
-1
+2
Вроде перенесли гонку?
+1
0
+1
Ну вот же незадача. Сижу, жду. Что там с погодой?
0
0
0
Похоже на завтра гонку перенесли.
Посмотрели биатлон тля.
0
0
0
Ответ Elenavasilevna
Её с нашим Серохвостовым надо в пару, кто кого переболеет))
Что, тоже настолько всё плохо?)
0
0
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Ответ RouGE
Она и так уже в паре с Шемппом, который хрустальный всю карьеру был, не считая операции на сердце (полагаю, потому и был, что это последствия)
Ну не знаю, я бы не стал..😁
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Ответ Cube Litening C:68X
Ну не знаю, я бы не стал..😁
А?
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Ответ mars
Вроде перенесли гонку?
Да.
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