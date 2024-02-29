Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд – 7-й, Эльвира Оберг – 17-й, Жанмонно – 25-й, Брезаз-Буше – 29-й, Симон – 32-й

1 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет женская индивидуальная гонка.

Гонка должна была пройти 29 февраля, но была перенесена из-за погодных условий.

мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 16:15 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Дата проведения 29 февраля, 16.15

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