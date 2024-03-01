Рублева лишат всех призовых и очков за турнир в Дубае

Андрея Рублева лишат всех призовых и очков, заработанных на турнире в Дубае. Россиянин накричал на линейного судью, и его сняли с матча против Александра Бублика при счете 7:6(4), 6:7(5), 5:6.

Рублев потеряет 180 очков и $158 944 за полуфинал.

Автоматическое лишение всех очков и призовых прописано в правилах ATP в случае дисквалификации с турнира.

Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи