Рублева лишат всех призовых и очков за турнир в Дубае

Теги дисквалификации ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев деньги Теннис

Андрея Рублева лишат всех призовых и очков, заработанных на турнире в Дубае. Россиянин накричал на линейного судью, и его сняли с матча против Александра Бублика при счете 7:6(4), 6:7(5), 5:6.

Рублев потеряет 180 очков и $158 944 за полуфинал.

Автоматическое лишение всех очков и призовых прописано в правилах ATP в случае дисквалификации с турнира.

Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Офигеть. Ничё так поматерился на 160.000 баксов😦
В рублях это 14 миллионов.
+76
-1
+75
Блин он всего-лишь цитировал главу МИД :(
+41
-12
+29
Жестковато, конечно, но за уроки приходится платить. Только тогда они действенны.
+34
-6
+28
Я не фанат тенниса, но довольно часто выставляют видео, как Рублев кричит, матерится и ведет себя неадекватно, как истеричка.
Для профилактики хорошая санкция.
+24
-2
+22
Ответ Картман
Комментарий скрыт
Дебил это оскорбление в данном случае и не нужно натягивать сову на глобус. У этого слова очевидно негативная коннотация, а Рублёв теннисист, а не дипломированный психиатр чтобы употреблять этот термин и ставить диагноз.
Есть прямое оскорбление (+ агрессивное поведение) - есть наказание. Всё логично.
То что это не мат, в данном контексте уже не имеет значения.
Ничего бы не изменилось если бы он назвал судью петухом, бараном или додиком.
+20
0
+20
это должно помочь Андрею переосмыслить свое поведение. так как уже слишком....не смог решить вопрос сам с психотерапевт, так ему теперь атп поможет само дисваалом.
+19
0
+19
Ответ Guillermo
160 000 баксов за два слова?
С одной стороны жёстко, конечно.
С другой стороны это не просто маты на эмоциях без конкретного адресата, а прямое оскорбление судьи. Так что всё логично.
+19
-2
+17
Ответ Guillermo
160 000 баксов за два слова?
Дело не в том, что было сказано, а как это было сказано. Наорал в лицо несчастному линейному.
+16
-2
+14
Ответ Godare88
даже и не матерился. дебил - это не мат
Так он судье диагноз поставил. Дебил.
А образования медицинского не имеет.
Вот отсюда и штраф такой. За шарлатанство.
+15
-2
+13
Он на небеса свои приветы и благодарности шлёт после матча, вот теперь ему ответ прилетел, задумайся мол Андрюша, хватит может уже бесноваться на корте, ак окаянный, а что б думалось легче, грязные зелёные бумажки возвращай взад! Будем наблюдать, что поменяется...) хотя тут конечно фактор бублика сыграл, это как дети друг друга эмоциями в миг заражают, так и он рублеву сразу составил компанию по ругани)
+13
-1
+12
Ответ Dym86
Блин он всего-лишь цитировал главу МИД :(
Да, но глава МИД сказал это в адрес неопределенного круга лиц. А тут - прямо агрессия на простого работягу ))
+13
-1
+12
Ответ Montenegro Serbian
Офигеть. Ничё так поматерился на 160.000 баксов😦 В рублях это 14 миллионов.
даже и не матерился. дебил - это не мат
+16
-5
+11
Нужно себя в руках держать.
+9
0
+9
Ответ Dym86
Блин он всего-лишь цитировал главу МИД :(
Что дозволено Юпитеру.
+10
-2
+8
Ответ DivanGeneral
Сейчас бы за одно неосторожно сказанное слово выгонять с турнира и лишать призовых. Совсем уже поехали крышей со своей политкорректностью.
Так он рецидивист. И тут непросто неосторожно сказанное слово.
+7
0
+7
Рублев абсолютный псих, пусть пьет успокоительные
+8
-2
+6
Ответ S.Graf
Вильямса в 2009 (п/ф ЮСО с Ким Клийстерс) не лишили ни очков, ни призовых Оштрафовали на $82,5 тыс. (сравним с призовыми за п/ф ТБШ, ага) А там были угрозы линейной убийством (#мячВглотку)
Хватит выгораживать Рублика перед бабГалей, за дело получил, оскорблял и орал в лицо, агрессивно руками и ракеткой перед ним при этом размахивая
+8
-2
+6
Ответ ДоминаторТенниса
Видать Бублик знал регламент, весь турнир молчал.
Ахахах вы матчи не смотрите?)) Он никогда не молчит. Но за что его наказывать? Сидит матерится в переходах, ни на кого не агрессирует. "Удивляется" когда соперник в линию попадает)) На стиле Саша)) А вот на людей срываться нельзя
+5
0
+5
Пусть всем будет уроком
+5
0
+5
Видать Бублик знал регламент, весь турнир молчал.
+4
0
+4
Пора дисквал за подобное давать, всем кто так себя ведет. Например, первый раз на 3 месяца, при повторном нарушении-полгода и тд
+4
0
+4
ему бы немного проникнуться учения стоицизма
+3
0
+3
все верно. по правилам сняли.. странно почему за явные угрозы судье Серену не дискавальнули в свое время. тоже двойные стандарты
+6
-3
+3
Ответ Godare88
даже и не матерился. дебил - это не мат
Он утверждал или спрашивал?
+3
0
+3
Спорный вопрос. Выложили видео с субтитрами и судья предъявляет Андрею за то, что он сказал "f***ing moron", а Андрей действительно так не говорил. Он сказал просто "ты дебил". Если вопрос в оскорблении, то дисквал. Если вопрос в слове "факинг", то судьи неправильно разобрались. Без оправданий для Андрея, но возможно именно "факинг" для англоязычной аудитории является основным триггером.
+3
0
+3
Распространенное заблуждение всех русскоговорящих- никто не поймет.)Сам попадался на этом в Бразилии,правда не на деньги.)Теперь слежу за языком по миру.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Воронцов
Ахахах вы матчи не смотрите?)) Он никогда не молчит. Но за что его наказывать? Сидит матерится в переходах, ни на кого не агрессирует. "Удивляется" когда соперник в линию попадает)) На стиле Саша)) А вот на людей срываться нельзя
Я уже два года говорю, что Бублик - милота :))
+2
0
+2
Просто, $158 944 выкинул и все, считай. Его жизнь даже хуже от этого не станет. А для обычных людей, этих денег чуть ли не на всю жизнь хватило бы. Какая же все-таки большая разница есть, между людьми.
+2
0
+2
Ответ Dym86
Блин он всего-лишь цитировал главу МИД :(
Не переживай, это в плюс ему пойдет, вот увидишь...
+2
-1
+1
Ответ FromGabon
Рублев абсолютный псих, пусть пьет успокоительные
Правильно...
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий