Рублева лишат всех призовых и очков за турнир в Дубае
Андрея Рублева лишат всех призовых и очков, заработанных на турнире в Дубае. Россиянин накричал на линейного судью, и его сняли с матча против Александра Бублика при счете 7:6(4), 6:7(5), 5:6.
Рублев потеряет 180 очков и $158 944 за полуфинал.
Автоматическое лишение всех очков и призовых прописано в правилах ATP в случае дисквалификации с турнира.
Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи
В рублях это 14 миллионов.
Для профилактики хорошая санкция.
Есть прямое оскорбление (+ агрессивное поведение) - есть наказание. Всё логично.
То что это не мат, в данном контексте уже не имеет значения.
Ничего бы не изменилось если бы он назвал судью петухом, бараном или додиком.
С другой стороны это не просто маты на эмоциях без конкретного адресата, а прямое оскорбление судьи. Так что всё логично.
А образования медицинского не имеет.
Вот отсюда и штраф такой. За шарлатанство.