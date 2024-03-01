Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – футбольная столица по определению. Именно здесь официально зародился российский футбол»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Миллер Геннадий Орлов Чемпионат.com Футбол

Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«До 2009 года мы с Миллером только здоровались. А после того как стал плотно работать с «Зенитом», предложил ему сделать и передачу футбольную. И название «Футбольная столица» придумал Алексей Борисович.

Мы с ребятами написали 20 названий, а Миллер предложил «Футбольную столицу». Почему? Когда «Зенит» выиграл в 2007 году чемпионат в Раменском и вернулся домой, мы по телевидению показывали весь путь команды по Невскому к стадиону. Набился полный «Петровский». И Миллер, подняв кубок, сказал такую фразу: «Теперь футбольная столица переехала в Санкт-Петербург».

Но у меня было и другое обоснование этому названию. Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению», – заявил журналист и комментатор.

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194 комментария
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Ахах, выиграли в 2007 году первый за 30 с лишним лет титул и второй за всю историю и ВСЕ, ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА ПЕРЕЕХАЛА В ПИТЕР.
Вот откуда такой гонор? Да, Зенит сейчас - сильнейший клуб в стране, спорить не с чем. Но как бы в 2008 и 2009 вообще Рубин был чемпионом. Получается, футбольная столица в Казань переехала? Или мы летоисчисление нашего футбола ведем только с 2007 года? В СССР ведущие клубы из Киева и Москвы, после 91 года - Москва и редкий раз из других городов кто-то вклинивался в борьбу. Но футбольная столица - Питер, не иначе. Жизнь на земле тоже в Петербурге зародилась, по мнению Орлова
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Как футбол мог зародиться на болотах?
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Как же им хоть где-то, хочется быть столицей, комплексуют видимо
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Ответ Spartakus1984
Как футбол мог зародиться на болотах?
Есть такая разновидность, болотный футбол,может он про это
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И название «Футбольная столица» придумал Алексей Борисович (с)

Генка - известный холуй
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Большой взрыв тоже именно в Питере зародился, после чего наша вселенная появилась
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Да не обижайтесь вы, это же я факты написал, часто у вас столица того, сего
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Вечный, неизбывный комплекс питерских. Очень показателен в этом плане их эталонный продукт - Рома Ротенберг...
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Нет, Омск, откуда «Газ-Мяс»
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24 октября 1897 года состоялся первый официальный матч в Российской империи. Матч прошёл в Санкт-Петербурге между командами «Спорт» и «Василеостровским обществом футболистов». Победу со счётом 6:0 отпраздновала вторая команда

Футбол не рождался на болотах, он был привезён в Россию. Абсолютно логично, что футбол в России появился в крупнейшем портовом городе государства.
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Могу сказать точно -в Питере зародилось зло, которое жрет сейчас Россию. И так. На всякий случай. Это я про Зенит как вы понимаете.
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Ответ mihkel
24 октября 1897 года состоялся первый официальный матч в Российской империи. Матч прошёл в Санкт-Петербурге между командами «Спорт» и «Василеостровским обществом футболистов». Победу со счётом 6:0 отпраздновала вторая команда Футбол не рождался на болотах, он был привезён в Россию. Абсолютно логично, что футбол в России появился в крупнейшем портовом городе государства.
Вообще-то этот портовый город был столицей Российской Империи.
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Новая версия "Земли обетованной".
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такая себе логика, по ней столица России Новгород (если не Киев)
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Ответ Cruel Snake
И вообще Россия, Русь... Вселенная!
Ноттингем Форест из Ленинградских лесов же
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Ответ keylargo
Футбол СССР это величина, а российский футбол посредственность, где бы он не зародился
Почему у "великого" советского футбола из достижений - только 4 место на ЧМ и ЧЕ, в котором принимали участие всего 4 команды? Почему еврокубков столько же, сколько у российских и украинских клубов после распада СССР? И главное - почему нет ни одной ЛЧ? Её в те годы брали и румыны, и югославы, и шотландцы.
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Ответ Wokulski
По такой логике Киев - столица России... Поехал уже дед...
По той же логике столица России - Ладога. Вы тоже дед?
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Ребята, я больше скажу. В годы, когда украинцы копали Черное море, ленинградцы уже воспитывали молодежь для российской футбольной сборной.
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
ппц тебя корежит, ну точно комплекс 😂
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Ответ Slavnov
Как же им хоть где-то, хочется быть столицей, комплексуют видимо
Санкт-Петербург с первого кирпичика столица, а тебя чё задело так? москвач в десятом поколении ими?
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Ответ Stas Politik
Что не пост с упоминанием Петербурга - везде один хейт в адрес ГОРОДА. Москвичи, чем вам так не угодил самый красивый город страны? Комплексы?
К городу претензий нет. Разве что погода не для постоянного проживания там, а на экскурсию раз в год съездить.

А вот конкретно вокруг Зенита удивительное количество всякой нечисти скопилось.
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Ответ Ruscello
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/roger_young/2985819.html?ysclid=lt8rl0hty6974499055 Ну и в чем Орлов не прав?
родина и столица - разные понятия, не?
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Уморозмат какую-то х порит
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Ответ Stas Politik
Что не пост с упоминанием Петербурга - везде один хейт в адрес ГОРОДА. Москвичи, чем вам так не угодил самый красивый город страны? Комплексы?
Комплексы, да ещё какие!!!
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Ответ Никита Давыдкин
Ещё раз: ты разницу между СТОЛИЦЕЙ и РОДИНОЙ знаешь или нет?
Откуда им? Это ж питерский интеллект, там у них поголовно всё печально
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а чего сразу не мировой?))
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Ответ Виктор
Вообще-то этот портовый город был столицей Российской Империи.
Да, я знаю, что Питер был столицей в это время. Но появление футбола связано, скорее всего, не со статусом города, а с тем, что туда приходило много кораблей, в том числе из англии. а морякам этих кораблей было нечем заняться. вот и гоняли мяч, а нашим зевакам приглянулась диковинка
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Тут откуда ни возмись появилось …
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Ответ Злодей Спб
Ну если чисто с исторической точки зрения, то да. 12 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч.
Место рождения и столица немного разные понятия.
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Ответ Николай Ульянов
А какое отношение Панин Коломенкин имеет к совспорту? Вы понимаете, что в 17ом году не просто новая страна появилась, был уничтожена цивилизация с трехсотлетней историей и СССР позиционировал себя не как наследник, а как новое, невиданное доселе государство. СССР, чтоб вы знали, не было российской коммунистической партии. Украинская была, узбекская была, российской не было.
Вот и я спрашиваю: какое отношение имеет Панин-Кломенкин к 1917 году и СССР. Наверное такое же, как и советские олимпийские чемпионы к РФ? Не, не так?
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