Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – футбольная столица по определению. Именно здесь официально зародился российский футбол»

Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«До 2009 года мы с Миллером только здоровались. А после того как стал плотно работать с « », предложил ему сделать и передачу футбольную. И название «Футбольная столица» придумал Алексей Борисович.

Мы с ребятами написали 20 названий, а Миллер предложил «Футбольную столицу». Почему? Когда «Зенит» выиграл в 2007 году чемпионат в Раменском и вернулся домой, мы по телевидению показывали весь путь команды по Невскому к стадиону. Набился полный «Петровский». И Миллер, подняв кубок, сказал такую фразу: «Теперь футбольная столица переехала в Санкт-Петербург».

Но у меня было и другое обоснование этому названию. Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению», – заявил журналист и комментатор.