Геннадий Орлов: «Санкт-Петербург – футбольная столица по определению. Именно здесь официально зародился российский футбол»
Геннадий Орлов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
«До 2009 года мы с Миллером только здоровались. А после того как стал плотно работать с «Зенитом», предложил ему сделать и передачу футбольную. И название «Футбольная столица» придумал Алексей Борисович.
Мы с ребятами написали 20 названий, а Миллер предложил «Футбольную столицу». Почему? Когда «Зенит» выиграл в 2007 году чемпионат в Раменском и вернулся домой, мы по телевидению показывали весь путь команды по Невскому к стадиону. Набился полный «Петровский». И Миллер, подняв кубок, сказал такую фразу: «Теперь футбольная столица переехала в Санкт-Петербург».
Но у меня было и другое обоснование этому названию. Именно в Петербурге официально зародился российский футбол. Поэтому это футбольная столица по определению», – заявил журналист и комментатор.
Вот откуда такой гонор? Да, Зенит сейчас - сильнейший клуб в стране, спорить не с чем. Но как бы в 2008 и 2009 вообще Рубин был чемпионом. Получается, футбольная столица в Казань переехала? Или мы летоисчисление нашего футбола ведем только с 2007 года? В СССР ведущие клубы из Киева и Москвы, после 91 года - Москва и редкий раз из других городов кто-то вклинивался в борьбу. Но футбольная столица - Питер, не иначе. Жизнь на земле тоже в Петербурге зародилась, по мнению Орлова
Генка - известный холуй
Футбол не рождался на болотах, он был привезён в Россию. Абсолютно логично, что футбол в России появился в крупнейшем портовом городе государства.
А вот конкретно вокруг Зенита удивительное количество всякой нечисти скопилось.