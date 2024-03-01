Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тарьей Бо стартует 4-м, Самуэльссон – 16-м, Йоханнес Бо – 20-м, Фийон-Майе – 25-м, Лагрейд – 35-м, Кристиансен – 44-м

1 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет мужская индивидуальная гонка.

мира по биатлону

7-й этап

, Норвегия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

1. Тарьей Бо (Норвегия)

5. Яков Фак (Словения)

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

11. Мартин Понсилуома (Швеция)

13. Роман Реес (Германия)

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

18. Бенедикт Долль (Германия)

20. Йоханнес Бо (Норвегия)

21. Йеспер Нелин (Швеция)

22. Лукас Хофер (Италия)

23. Эмильен Жаклен (Франция)

25. Кентен Фийон-Майе (Франция)

32. Андрей Расторгуев (Латвия)

34. Эрик Перро (Франция)

35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

38. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

44. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

46. Йоханнес Кюн (Германия)

52. Филипп Наврат (Германия)

54. Филипп Хорн (Германия)

Дата проведения 1 марта, 17.45

Стартовый лист