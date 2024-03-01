Кубок мира. Индивидуальная гонка. Тарьей Бо стартует 4-м, Самуэльссон – 16-м, Йоханнес Бо – 20-м, Фийон-Майе – 25-м, Лагрейд – 35-м, Кристиансен – 44-м

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии Лукас Хофер Яков Фак Тарьей Бо сборная Словении сборная Латвии Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль индивидуальная гонка Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Филипп Хорн Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Эрик Перро Холменколлен Биатлон

1 марта на этапе Кубка мира в Холменколлене пройдет мужская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону

7-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Начало – 17:45 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

1. Тарьей Бо (Норвегия)

5. Яков Фак (Словения)

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

11. Мартин Понсилуома (Швеция)

13. Роман Реес (Германия)

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция) 

18. Бенедикт Долль (Германия)

20. Йоханнес Бо (Норвегия) 

21. Йеспер Нелин (Швеция) 

22. Лукас Хофер (Италия) 

23. Эмильен Жаклен (Франция) 

25. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

32. Андрей Расторгуев (Латвия) 

34. Эрик Перро (Франция) 

35. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) 

38. Эндре Стремсхайм (Норвегия) 

44. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) 

46. Йоханнес Кюн (Германия) 

52. Филипп Наврат (Германия) 

54. Филипп Хорн (Германия) 

Дата проведения
1 марта, 17.45
Онлайн гонки

Этап 7, Осло-Холменколлен, Норвегия. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Томаш Микишка
2  Томмазо Джакомель
3  Александр Мухин
4  Тарьей Бо
5  Яков Фак
6  Йоханнес Дале-Шевдал
7  Михал Крчмарж
8  Юстус Штрелов
9  Дмитрий Пидручный
10   Кэмпбелл Райт
11  Мартин Понсилуома
12  Теро Сеппяля
13  Роман Реес
14  Никлас Хартвег
15  Давид Коматц
16  Себастьян Самуэльссон
17  Симон Эдер
18  Бенедикт Долль
19  Павел Магазеев
20  Йоханнес Бо
21  Йеспер Нелин
22  Лукас Хофер
23  Эмильен Жаклен
24  Отто Инвениус
25  Кентен Фийон-Майе
26  Антон Дудченко
27  Флоран Клод
28  Рене Захна
29  Себастьян Штальдер
30  Витаутас Строля
31  Дмитрий Шамаев
32  Андрей Расторгуев
33  Владимир Илиев
34  Эрик Перро
35  Стурла Хольм Лагрейд
36  Георг Мариан Колтеа
37  Хейкки Лайтинен
38  Эндре Стремсхайм
39  Максим Макаров
40  Йоша Буркхальтер
41  Виктор Брандт
42  Фабьен Клод
43  Тарас Лесюк
44  Ветле Шостад Кристиансен
45  Магнус Оберхаузер
46  Йоханнес Кюн
47  Владислав Киреев
48  Миха Довжан
49  Дидье Бьона
50  Шон Доэрти
51  Йонаш Маречек
52  Филипп Наврат
53  Ренарс Биркенталс
54  Филипп Хорн
55  Жереми Финелло
56  Томаш Скленарик
57  Антонин Гигонна
58  Кристо Сиймер
59  Каспер Гунька
60  Ловро Планко
61  Патрик Брын
62  Витеслав Хорниг
63  Никита Акимов
64  Артем Прима
65  Томас Каукенас
66  Михаил Усов
67  Кресимир Црнкович
68  Марек Маккелс
69  Джейк Браун
70  Патрик Якоб
71  Максим Фомин
72  Якко Олави Ранта
73  Благой Тодев
74  Патрик Браунхофер
75  Эдгарс Мисе
76  Райдо Ранкель
77  Георге Бута
78  Апостолос Ангелис
79  Пеппе Фемлинг
80  Гион Штальдер
81  Денис Насыко
82  Сезар Бове
83  Антон Видмар
84  Роберт Хелдна
85  Корнел Пукьяну
86  Дамьян Чеснек
87  Микулаш Карлик
88  Доминик Унтервегер
89  Оскар Ломбардо
90  Йокубас Макине
91  Винсент Боначчи
92  Туомас Харьюла
93  Антон Иварссон
94  Антон Синапов
95  Андржей Нендза-Кубинец
96  Элия Дзени

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29 комментариев
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Мухин, шмелем после Джакомеля
+4
0
+4
Андрюха в огне)
+3
0
+3
Удачи и победы братьям👍😊
+8
-5
+3
За Йоху и Тарьея! Пусть разыграют Км))
+9
-7
+2
Ответ den258
Как быстро стали стрелять в мужском биатлоне
Вот вот, я как-то недавно смотрела как наши сейчас стряеляют, на контрасте-пропасть 😁
+2
0
+2
Расторгуев хорош!! 2 раза по нулям
+2
0
+2
A Филон Ё -Моё уже сфилонил - 2 минуты многовато ....
+2
0
+2
Как быстро стали стрелять в мужском биатлоне
+1
0
+1
Ответ fewral
Кроме окко есть где посмотреть?
Евроспорт-отлично показывает
+1
0
+1
Ответ Rygeek
Не только российские лыжи с биатлоном "никакая нахрен ни семья", оказывается. Смотри теперь в два глаза.)
Из-за переносов это.
+1
0
+1
Ответ Rygeek
Не только российские лыжи с биатлоном "никакая нахрен ни семья", оказывается. Смотри теперь в два глаза.)
Об чём речь! 🤔
+1
0
+1
Магазеев !! Достойно !!
+1
0
+1
Стромхейм в 10_ке )
+1
0
+1
Мазе говорит, что завтра гонок может вообще не быть, что прогноз еще хуже, чем сегодня был)))
+2
-1
+1
исправьте, в заголовке Тарьей стартует 4 в списке первым, чему верить?)))
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+1
Два брата лидируют. Пока без сенсаций.
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У Жаклена уже лысина появилась. Эх, а такой красавчик был.
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Йося все без победы. Теперь главное набрать много очков.
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Эх, Тарий последним промазал, а так хочется чтобы победил
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Жаклен - сделай нули ка ! 🚥
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Кроме окко есть где посмотреть?
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И Эрик со Стурлой туда же
Интрига норм)
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Братцы рядышком будут
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Ответ Игор Ткачук
ЕСЛИ ЕТО СЛУЧИТЬСЯ, Я ДУМАЮ, ЧТО ТАРЕЙ ОТДАСТ ЙОХЕ ПЯТУЮ ПОБЕДУ. А МОЖЕТ ЙОХА ОТДАСТ ТАРЕЮ ВТОРУЮ ПОБЕДУ.
Логика железная😁
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Не только российские лыжи с биатлоном "никакая нахрен ни семья", оказывается. Смотри теперь в два глаза.)
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Ответ Славонычч
Жаклен - сделай нули ка ! 🚥
Ну у вас и фантазия😄 а если серьёзно, было бы круто.
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Ответ den258
Андрюха в огне)
Если и на 4-ом тоже будет нуль то уже >>>> !!! Ох, как хочется ворваться в городок !!!
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