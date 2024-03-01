Промеса задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию после звонков из российских СМИ (Иван Карпов)
Названа причина задержания Квинси Промеса в ОАЭ.
Как пишет Иван Карпов, игрока «Спартака» задержали при вылете команды из ОАЭ не по запросу прокуратуры Нидерландов.
Дело в том, что, находясь на территории ОАЭ, Промес попал в аварию и скрылся с места ДТП. Из-за этого Квинси задержали при прохождении паспортного контроля.
Когда российские медиа связались с прокуратурой Нидерландов, чтобы выяснить причины задержания футболиста, она запросила у ОАЭ выдачу Промеса.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
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Пад сталом.))))))
Хотя по идее должен был просто ходить на тренировки, есть и спать.
Про таких есть народная мудрость "своей смертью не помрёт")
Это просто восхитительно.
ну это просто легендарно