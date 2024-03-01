Промеса задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию после звонков из российских СМИ (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Названа причина задержания Квинси Промеса в ОАЭ.

Как пишет Иван Карпов, игрока «Спартака» задержали при вылете команды из ОАЭ не по запросу прокуратуры Нидерландов.

Дело в том, что, находясь на территории ОАЭ, Промес попал в аварию и скрылся с места ДТП. Из-за этого Квинси задержали при прохождении паспортного контроля.

Когда российские медиа связались с прокуратурой Нидерландов, чтобы выяснить причины задержания футболиста, она запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

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215 комментариев
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Он флэш-рояль из статей собирает что ли?
+332
-7
+325
Если это правда - то он в высшей степени одарённый персонаж)))
+245
-6
+239
Ответ selso99
Он флэш-рояль из статей собирает что ли?
Играет в ГТА в реальной жизни)
+150
-4
+146
Здесь прекрасно абсолютно все
+130
-7
+123
Когда российские медиа связались с прокуратурой Нидерландов, чтобы выяснить причины задержания футболиста, она запросила у ОАЭ выдачу Промеса.
________________________________________________________
Пад сталом.))))))
+99
-4
+95
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Промес не просто дебил, а дебил в крадрате(кубе).
не в квадрате, а в ромбике ;)
+77
-4
+73
Ответ prist
Если это правда - то он в высшей степени одарённый персонаж)))
Промес после дтп: бонус за безумный трюк
+69
-4
+65
Ответ selso99
Он флэш-рояль из статей собирает что ли?
Не флеш-рояль, а очко )
+62
-6
+56
Все-таки с головой у него реальные проблемы, как 15-летний подросток
+60
-5
+55
Это конечно Карпов, тот ещё сказочник, но если правда, то это просто ахахахаха!!!
+56
-8
+48
Этот гений вообще умеет спокойно жить? Он даже на сборах в ОАЭ умудрился попасть в приключение и нарушить закон🤣🤷‍♂️
Хотя по идее должен был просто ходить на тренировки, есть и спать.

Про таких есть народная мудрость "своей смертью не помрёт")
+34
-3
+31
Промес не просто дебил, а дебил в крадрате(кубе).
+35
-5
+30
Ответ prist
Если это правда - то он в высшей степени одарённый персонаж)))
Настоящий спартаковец
+57
-27
+30
И именно его бывшие игроки "Спартака" предлагают защищать и надеются, что он будет тренировать детей в академии клуба?
Это просто восхитительно.
+26
-4
+22
Ответ скорпыч
Когда российские медиа связались с прокуратурой Нидерландов, чтобы выяснить причины задержания футболиста, она запросила у ОАЭ выдачу Промеса. ________________________________________________________ Пад сталом.))))))
Прокуратура Нидерландов Промесу: "Не понти, тебя свои же сдали"
+22
0
+22
Господи, у него вообще мозг-то есть? Будучи в розыске приехать в страну, от куда есть выдача, да еще и влипнуть в историю... Осталось только узнать, что в машине он был со стволом и обмазанным коксом.
+21
-4
+17
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
ну это просто легендарно
+15
0
+15
Ответ Гуго
Все-таки с головой у него реальные проблемы, как 15-летний подросток
зачем так оскорблять 15 летних парней?)
+15
0
+15
Ля! Чувак решил просто до пожизненного набрать всяких нарушений))) комбо
+15
-2
+13
Ответ Parafia
Здесь прекрасно абсолютно все
Квинси можно понять: без балласта размером в 1300 кг едется гораздо быстрее. Вот он с непривычки и залетел☝️
+14
-1
+13
Да уж! Еще одно яркое подтверждение того, что Промес - это самый типичный спартаковец и одновременно олицетворение сути и духа Спартака.
+23
-13
+10
Опять нашего русского Промеса очерняют! Как этот светлый парень мог оставить место ДТП? Чистый поклёп со стороны Европы!
+14
-4
+10
В ГТА играет
+10
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Премию Дарвина ему
+12
-4
+8
Ой дурак ©
+9
-1
+8
Ответ Parafia
Здесь прекрасно абсолютно все
Особенно качественная работа российских спортивных СМИ с правоохранителями недружественной страны, в целях нанесения урона российскому клубу)
+15
-7
+8
инсайдам карпа грош цена, конечно, но если правда, то промес может претендовать на звание самого «одаренного» человека на планете ахаха
+11
-3
+8
ну это уже вообще ни в какие ворота :).. какой то бедовый парнишка...
+13
-5
+8
Мне кажется если Промес попадёт в голландскую тюрьму, то там специально для него штрафной изолятор сделают, т.к он и там будет торговать наркотиками, хвататься за ноги, бить однокамерников и нарушать распорядок дня)
+10
-3
+7
Феерический идиот, просто феерический...
+7
0
+7
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