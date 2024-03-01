Дмитрий Егоров: «Суд по Промесу в ОАЭ будет 4-5 марта, за отъезд с места ДТП может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее всего, просто депортируют в Голландию»

Дмитрий Егоров раскрыл подробности о ситуации вокруг Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию после звонков из российских СМИ.

«Во-первых, реально Промес попал в аварию. И в Эмиратах об этом давно известно. Странно, что инфа просочилась только через наших инсайдеров. Первым из рос СМИ дал Карп.

Во-вторых, суд по его делу будет 4-5 марта. За то, что он свалил с места ДТП, может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию.

В-третьих, «Спартак» и Россия вряд ли смогут на что-то повлиять. Да и вряд ли захотят, учитывая обстоятельства.

Промес – это премия Дарвина. Ни больше, ни меньше. Шанс вернуться в Россию – процентов 20. А шанс обыграть «Зенит» у «Спартака» – ноль!» – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

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