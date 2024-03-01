Дмитрий Егоров: «Суд по Промесу в ОАЭ будет 4-5 марта, за отъезд с места ДТП может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее всего, просто депортируют в Голландию»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Егоров БроукБойз Футбол

Дмитрий Егоров раскрыл подробности о ситуации вокруг Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию после звонков из российских СМИ.

«Во-первых, реально Промес попал в аварию. И в Эмиратах об этом давно известно. Странно, что инфа просочилась только через наших инсайдеров. Первым из рос СМИ дал Карп.

Во-вторых, суд по его делу будет 4-5 марта. За то, что он свалил с места ДТП, может приплыть 4 года в арабской тюрьме. Но, скорее все, его просто депортируют в Голландию.

В-третьих, «Спартак» и Россия вряд ли смогут на что-то повлиять. Да и вряд ли захотят, учитывая обстоятельства.

Промес – это премия Дарвина. Ни больше, ни меньше. Шанс вернуться в Россию – процентов 20. А шанс обыграть «Зенит» у «Спартака» – ноль!» – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес задержан полицией ОАЭ. Что происходит

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями

Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну это реально клиника, господа.
Просто невменяемый
+36
-2
+34
Всё-таки Промес проникся русским духом. Ибо так лоханулся могут только наши.
Сбежать с места ДТП (!) в чужой стране (!!), которая имеет договор по депортации с Голландией (!!!), будучи объявленным в международный розыск (!!!!) это просто комбо.
+29
-7
+22
Говорят, что однажды Промес вышел со стадиона и не нарушил какой-нибудь закон.
+22
-3
+19
Если бы давали сроки за тупость, то Промес и сотрудники Спартака, которые разрешили и взяли его с собой на сборы а ОАЭ, должны были получить пожизненное.
+19
-5
+14
Есть страна где он ничего не нарушал?:)

1) избил жену
2) нырнул ножом друга
3) контрабанда
4) ДТП

Ну, это "покер" на языке футбола... Просто жесть!
+14
-2
+12
Ответ Красная стрела
Получается в Голландию стуканули наши рос СМИ, а те даже не в курсе были🤦🏻‍♂️. Дичайшая история в нашем футболе😂
Что значит стукнули?
+9
-2
+7
Ответ Пользователь Имени
Если это правда (ДТП), то оставьте его там, надоел
Тоже так думаю... Все эти наркотики, поножовщины еще ладно, но вот ДТП просто нельзя прощать.
+7
-2
+5
Если это правда (ДТП), то оставьте его там, надоел
+7
-2
+5
Ответ Олимпионик
Комментарий скрыт
А у ОАЭ договор по депортации с Голландией.
+3
-1
+2
А за скрытие уголовника международного уровня со спартка нужно снять штрафные очки и аннулировать все заслуги
+4
-2
+2
Реально премия Дарвина. Тебе срок впаяли, а ты раскатываешь по другим странам. Сиди не высовывайся в России, раз уж тут приютили и чинушам плевать на твой бэкграунд. Но нет, хочется приключения на свою ....
Умом Промяса не понять.
+4
-2
+2
Ответ Slavanya
Ну это реально клиника, господа. Просто невменяемый
Готовый депутат
+5
-3
+2
> Избил жену
> Пырнул ножом брата
> Торговал полторой тонной кокаина
> Устроил ДТП в аравии
> Скрылся с места преступления
И вот этого психа спартаковцы покрывают
+4
-3
+1
Есть всё-таки справедливость. 😁
+8
-7
+1
Словосочетание "Легенда Спартака" заиграло новыми красками...
+1
0
+1
Так этот 🤡 еще и в ОАЭ вляпался в уголовщину? Да уж. Пусть посидит в тюрьме у арабов, а потом депортация в Голландию и там еще посидит за делишки.
+1
0
+1
Так а кто первым сдал Промеса прокуратуре нидерландской, сообщив,что Антошку задержали? Карпов?
+1
0
+1
Ответ Spartak Zenit
интересный сюжет для сериала намечается
Для какого? Ремейк деревни дураков, разве что)
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Для какого? Ремейк деревни дураков, разве что)
Летучий голландец 😆
+1
0
+1
Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
Ламар? Он не брат, а кореш вроде бы)
+1
0
+1
Парам парам пам! Всё!
+4
-3
+1
Одноклубники показали «Слово пацана».
+1
0
+1
Ответ GtSwan
Антоха пустился во все тяжкие…
Уолтер Блэк
+1
-1
0
Ответ Витольд Бубеный
Я/МЫ Промес!
Ещё надо четвёртое слово дописать.
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
И это мы ещё не говорим, что он за Спартак играл
Ну это на грех не тянет, так грешок)
0
0
0
Ответ Олимпионик
Комментарий скрыт
Так им тогда проще вообще не выпускать, зачем?
0
0
0
Антоха пустился во все тяжкие…
+3
-3
0
Ну-ка, сам можешь… Всё! Ведь, может же! Ну это гений! Я щас закончу вообще все!
+2
-2
0
просто депортируют в Голландии
---------------
Так мило сказано)
Как-будто он в деревню к бабушке на всё лето поедет)
+3
-3
0
Ответ Пользователь Имени
Если это правда (ДТП), то оставьте его там, надоел
Даже болельщики Спартака не выдержали!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий