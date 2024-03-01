Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Сван выиграли командный спринт, Пярмякоски и Матинтало – 2-е, Хенниг и Гиммлер – 3-и, Лотта Венг и Шистад – 4-е

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен спринт (жен) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Йонна Сундлинг Лотта Венг Йоханна Матинтало Катарина Хенниг Майя Далквист Кристине Ставос Шистад Матильде Мирвол Фрида Карлссон Линн Сван Кристин Фоснес Джулия Керн Лаура Гиммлер Колетта Ридзек Саманта Смит Лыжи

Шведки Сундлинг и Сван выиграли классический командный спринт на Кубке мира в Лахти.

Лыжные гонки 

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Командный спринт, классический стиль

Финал

1. Йонна Сундлинг – Линн Сван (Швеция) – 18.51,77

2. Криста Пярмякоски – Йоханна Матинтало (Финляндия) – 24,75

3. Катарина Хенниг – Лаура Гиммлер (Германия) – 25,41

4. Лотта Венг – Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 25,58

5. Кристин Фоснес – Матильде Мирвол (Норвегия) – 25,89

6. Анне Кюллонен – Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 37,16

7. Лиза Лохманн – Колетта Ридзек (Германия) – 52,37...

14. Фрида Карлссон – Майя Далквист (Швеция) – 1.30,07

15. Саманта Смит – Джулия Керн (США) – 1.43,97

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карлссон почти не тренировалась прошлую неделю из-за смены часовых поясов плохо спала и ещё немного простудилась.
Но говорит, что сейчас чувствует себя хорошо.
+4
0
+4
Ответ Rygeek
Лотта сейчас совсем не в форме.
А кто на планете Земля может победить Линн и Йонну в тим-спринте, когда последние в хорошей форме?)
Это произойти может только в случае форс-мажора типа падения. У одной лучший в мире темповой кусок на 1,5 км любым стилем, а 2-я вместе с Шистад делит 1 место по мощности на финишной прямой.
+5
-1
+4
Сейчас все с первого этапа надеются, чтобы Сундлинг не работала на полную с первого круга, а включилась на максимум только на третьем😅
А так очень хотелось бы увидеть, на сколько может убежать Йонна, если будет работать 3 круга на пределе.
+3
0
+3
Ответ SkierNSK
Сундлинг уезжает в закат
Она посмотрела на Дальквист и решила не рисковать.
+2
0
+2
А Панжинский не верил в немок,что в призёрах будут.Лаура дотерпела до бронзы
+1
0
+1
Ответ Сергей Котов
Может Хенинг удержаться. Если убежит со шведками то Норвегии нечего не светит.
Хотела ее написать, но по последним гонкам не супер форма у нее. В любом случае все будет зависеть от прыти Сундлинг. Если как на последнем этапе врубит, отвалятся все
+1
0
+1
Ответ Сергей Котов
Кто знает Шистад вообще бегала командный спринт? Мне кажется ей сегодня будет тяжело! Но если Лота уседит за шведками то Шистад может и выиграть! Длинный спуск, длинная финишная прямая!!!
Шистад бежала командный спринт только один раз, и то в Дрездене, где одна равнина.
Будет интересно: как она справится с 3 кругами с минимальным отдыхом.
+1
0
+1
Ответ Грюденфельдер
Тут вопрос если Лотта усидит за Карлссон что абсолютно реально. Большой вопрос если они обе усидят за Сундлинг которая все 4 км может бежать как 1.3. С другой стороны завтра 20 км , потом ещё и Спринт личный. Не думаю Йонна, Линн и Фрида будут все выкладывать. Джессика с Бреннан и Нисканен с Эббой сегодня отдыхают.
Фрида да, но Йонна и Линн на разделке в 20 км фаворитами точно не выглядят и вот там как раз могут пробежать не сильно затрачиваясь перед личным спринтом.
+1
0
+1
И норвежки умудрились без медали остаться.
+1
0
+1
На повороте при заходе на этот спуск, где упала Дальквист, в 2021 году упал вечно второй и снёс Холуна, а потом лживо заявлял, что это якобы норвежец его снёс ))
+2
-1
+1
Комментаторы "накаркали" перед стартом по части шведок,что мол,все с ними может быть.
+1
0
+1
Ответ _Lena_
Она посмотрела на Дальквист и решила не рисковать.
Это точно
0
0
0
Ответ Rygeek
Я к тому, что все теперь может решиться уже к концу 4-го этапа.
На такой трассе все и решится на 2 этапе Йонны скорее всего. Трасса не самая простая и темповое ускорение многое может решить.
0
0
0
Ответ Йенс Мустерманн
На повороте при заходе на этот спуск, где упала Дальквист, в 2021 году упал вечно второй и снёс Холуна, а потом лживо заявлял, что это якобы норвежец его снёс ))
Помню разговоры что Холунн там специально прыгнул... 😫
0
0
0
Ответ _Lena_
Фрида да, но Йонна и Линн на разделке в 20 км фаворитами точно не выглядят и вот там как раз могут пробежать не сильно затрачиваясь перед личным спринтом.
У Сванн 200 баллов в КМ запас от Карлссон, но осталось 550 (вроде с бонусами) дистанционных баллов и 345 спринтерских, только за марафон будет 190 баллов. Так что Линн надо 20 км хорошо бежать.
0
0
0
Ответ SkierNSK
И норвежки умудрились без медали остаться.
Что-то Шистад на последней смене слабо прошла, кроме финишной прямой.
0
0
0
Ответ Сергей Котов
Кто знает Шистад вообще бегала командный спринт? Мне кажется ей сегодня будет тяжело! Но если Лота уседит за шведками то Шистад может и выиграть! Длинный спуск, длинная финишная прямая!!!
Тут вопрос если Лотта усидит за Карлссон что абсолютно реально. Большой вопрос если они обе усидят за Сундлинг которая все 4 км может бежать как 1.3. С другой стороны завтра 20 км , потом ещё и Спринт личный. Не думаю Йонна, Линн и Фрида будут все выкладывать. Джессика с Бреннан и Нисканен с Эббой сегодня отдыхают.
0
0
0
Ответ gerr_max
Что-то Шистад на последней смене слабо прошла, кроме финишной прямой.
В лучшем случае бы за 4 боролась с Финляндией если бы Майя с Хенниг не упали.
0
0
0
Ответ Лизавета Анна -Мария
Венг при передаче Шистад что ли не заметила, проскочив мимо неё?😁 Вообще не поняла причину....( Шистад даже немного жалко стало, финиш у неё прекрасный сейчас был.
Как можно не заметить такую жердь?)
0
0
0
Ответ SkierNSK
Сейчас все с первого этапа надеются, чтобы Сундлинг не работала на полную с первого круга, а включилась на максимум только на третьем😅 А так очень хотелось бы увидеть, на сколько может убежать Йонна, если будет работать 3 круга на пределе.
Если бы командник был последний Йонна могла бы феерить , а когда завтра 20 км и личный спринт , лично я бы даже не советовал 😀
0
0
0
Ответ _Lena_
Хотела ее написать, но по последним гонкам не супер форма у нее. В любом случае все будет зависеть от прыти Сундлинг. Если как на последнем этапе врубит, отвалятся все
Она классикой бежит слабей чем коньком, поэтому может и не получиться!!!
0
0
0
Ответ SkierNSK
Шистад выдала самый быстрый круг на своём первом этапе - немного из трёх минут, это был перебор: лучший круг Сундлинг 3 мин 4 секунды, у Сван - 3 минуты 5 сек. Поэтому на последний круг немного и не хватило, но без ошибки при передаче спокойно бы второй была.
У Шистад случилась заминка на передаче эстафеты на последнем этапе и потеря драгоценных секунд. А этап она прошла хорошо, финиш вообще великолепно.
0
0
0
Ответ _Lena_
Там может и не понадобится какого-то супер ускорения. Ей не с кем по большому счету соперничать, если только Фрида. Те кто могут поддержать ее ускорение на втором этапе бегут.
Может Хенинг удержаться. Если убежит со шведками то Норвегии нечего не светит.
0
0
0
Ответ zloi_toni
На такой трассе все и решится на 2 этапе Йонны скорее всего. Трасса не самая простая и темповое ускорение многое может решить.
Я не вижу смысла ускоряться до последнего этапа. Особенно учитывая что это 1-ая гонка.
0
0
0
Ответ zloi_toni
На такой трассе все и решится на 2 этапе Йонны скорее всего. Трасса не самая простая и темповое ускорение многое может решить.
Там может и не понадобится какого-то супер ускорения. Ей не с кем по большому счету соперничать, если только Фрида. Те кто могут поддержать ее ускорение на втором этапе бегут.
0
0
0
Вообще то командный спринт будет.
0
0
0
Шистад выдала самый быстрый круг на своём первом этапе - немного из трёх минут, это был перебор: лучший круг Сундлинг 3 мин 4 секунды, у Сван - 3 минуты 5 сек. Поэтому на последний круг немного и не хватило, но без ошибки при передаче спокойно бы второй была.
0
0
0
Венг при передаче Шистад что ли не заметила, проскочив мимо неё?😁
Вообще не поняла причину....(
Шистад даже немного жалко стало, финиш у неё прекрасный сейчас был.
0
0
0
Это была самая хорошая пара лыж у Майи которая поломалась , ещё с чемпионата мира 😞
0
0
0
Ну вот и вернулись падения шведок, эстафету вообще Рибом должна была бежать если не болезнь. Хорошо что хоть Фрида отдохнула, шла. Да и Линн 2 этапа своим темпом.
Шистад готова хорошо , очень из далека поддтянулась к немкам. Без сноса Хенниг Майей Германия была бы 2я.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий