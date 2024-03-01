Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Сван выиграли командный спринт, Пярмякоски и Матинтало – 2-е, Хенниг и Гиммлер – 3-и, Лотта Венг и Шистад – 4-е
Шведки Сундлинг и Сван выиграли классический командный спринт на Кубке мира в Лахти.
Лыжные гонки
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Женщины
Командный спринт, классический стиль
Финал
1. Йонна Сундлинг – Линн Сван (Швеция) – 18.51,77
2. Криста Пярмякоски – Йоханна Матинтало (Финляндия) – 24,75
3. Катарина Хенниг – Лаура Гиммлер (Германия) – 25,41
4. Лотта Венг – Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 25,58
5. Кристин Фоснес – Матильде Мирвол (Норвегия) – 25,89
6. Анне Кюллонен – Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 37,16
7. Лиза Лохманн – Колетта Ридзек (Германия) – 52,37...
14. Фрида Карлссон – Майя Далквист (Швеция) – 1.30,07
15. Саманта Смит – Джулия Керн (США) – 1.43,97
Но говорит, что сейчас чувствует себя хорошо.
Это произойти может только в случае форс-мажора типа падения. У одной лучший в мире темповой кусок на 1,5 км любым стилем, а 2-я вместе с Шистад делит 1 место по мощности на финишной прямой.
А так очень хотелось бы увидеть, на сколько может убежать Йонна, если будет работать 3 круга на пределе.
Будет интересно: как она справится с 3 кругами с минимальным отдыхом.
Вообще не поняла причину....(
Шистад даже немного жалко стало, финиш у неё прекрасный сейчас был.
Шистад готова хорошо , очень из далека поддтянулась к немкам. Без сноса Хенниг Майей Германия была бы 2я.