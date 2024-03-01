Лыжи. Кубок мира. Сундлинг и Сван выиграли командный спринт, Пярмякоски и Матинтало – 2-е, Хенниг и Гиммлер – 3-и, Лотта Венг и Шистад – 4-е

Шведки Сундлинг и Сван выиграли классический командный спринт на Кубке мира в Лахти.

Лыжные гонки

мира

, Финляндия

Женщины

Командный спринт, классический стиль

Финал

1. – (Швеция) – 18.51,77

2. Криста Пярмякоски – (Финляндия) – 24,75

3. Катарина Хенниг – Лаура Гиммлер (Германия) – 25,41

4. Лотта Венг – Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 25,58

5. Кристин Фоснес – Матильде Мирвол (Норвегия) – 25,89

6. Анне Кюллонен – Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 37,16

7. Лиза Лохманн – Колетта Ридзек (Германия) – 52,37...

14. Фрида Карлссон – Майя Далквист (Швеция) – 1.30,07

15. Саманта Смит – Джулия Керн (США) – 1.43,97