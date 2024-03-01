Промеса отпустили из полиции в Дубае. Ему запрещено покидать ОАЭ

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Квинси Промес отпущен полицией ОАЭ, но пока не может покинуть страну.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

По информации «Р-Спорт», Промес покинул полицейский участок в Дубае.

Телеграм-канал Baza пишет, что игрок «Спартака» «отпущен из-под стражи». При этом Квинси пока запрещено покидать ОАЭ, где у него есть вид на жительство.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

Материалы по теме

119 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотелось бы, чтобы он получил по заслугам. Удивительно, что некоторые фанаты Спартака умудряются защищать Промеса
+108
-24
+84
Зря отпустили, сейчас ещё чего нибудь натворит, а там и до гильотины такими темпами недалеко 😂
+64
-7
+57
Ответ Cruel Snake
В смысле фанаты?! Депутаты ГосДумы его защищают! Это вообще сюр!
Кстати да. Но Депутаты ГосДумы почему-то забыли, что за несколько грамм наркотиков молодых парней отправляют на зону на 8 лет и ломают им жизнь. А тут Промес, который обеспечил себя на всю жизнь, но травит людей дурью, и устраивает разборки
+51
-4
+47
Ну что это, как не рука Газпрома. Как стало ясно, что с Зенитом не сыграет - сразу отпустили.
+45
-3
+42
Ответ Футбольные Хроники
Хотелось бы, чтобы он получил по заслугам. Удивительно, что некоторые фанаты Спартака умудряются защищать Промеса
В смысле фанаты?! Депутаты ГосДумы его защищают! Это вообще сюр!
+37
-5
+32
У него как в ГТА прям. Поймала полиция,отвезли в участок. Конфисковали все оружие и 100$)))
+31
0
+31
Беги, Квинси, беги!
+22
-2
+20
Как вариант - можно в турбине самолёта тайно прилететь в Дагестан.
+24
-5
+19
Почему-то есть подозрение что он постарается свалить, но его поймают и он словит ещё одну статью 🤣
+16
-4
+12
Ну все на верблюде пересеч границу. А там своим ходом до России матушки))
+14
-2
+12
Операция "Промес в пустыне"
+10
-1
+9
Ответ Мистер Уайт
Как вариант - можно в турбине самолёта тайно прилететь в Дагестан.
Откуда такие дремучие люди берутся? Ведь даже дети знают, что в турбине самолета могут прилетать представители только одной нации, к которой Промес явно не относится.
+7
-1
+6
Самое время бежать, в общем-то. За любое бабло
+6
0
+6
Ответ Олег Семенов
то есть, ты был рядом, когда он провозил, продавал и так далее?
Так он не провозил и продавал, а финансировал. Этот факт был установлен судом, отсюда и не очень большой срок
+5
0
+5
Дубайск- забавное местечко.. и людей там много, кто помочь может
+5
0
+5
Сериал с Мбаппе кончился, но этот не хуже.
+4
0
+4
Там до Ирана плыть всего ничего. Или в Йемен можно свалить, к хуистам.
+4
0
+4
Ответ Камо Мелкумян
Щас скажут это заговор со стороны зенита перед матчем , чтоб самый сильный игрок не играл .
А ты оперативный.
+4
0
+4
Теперь срочно выслать частный самолёт или подводную лодку к берегам, выручать антоху.
+5
-1
+4
Ответ Cruel Snake
В смысле фанаты?! Депутаты ГосДумы его защищают! Это вообще сюр!
Рука руку моет
+4
0
+4
Ответ sbvinn
А ты оперативный.
Я бы даже сказал, что у человека не человеческая реакция))))
+4
0
+4
Если он сейчас попытается сбежать, то тем голландским киноделам, что собрались снимать про него сериал "с вымышленными элементами", даже ничего придумывать не надо будет.
+4
-1
+3
Ответ Go_Blues
В смысле ломают жизнь за несколько граммов? Он или наркоман, или дилер - его жизнь уже сломана.
В том то и дело. Чаще всего в нашей стране продают наркотики, чтобы заработать денег. И чаще всего этим занимаются подростки которые хотят быстрых денег. Их сажают на 8-9 лет, они выходят на свободу и на этом все. У Промеса нужды в деньгах будучи футболистом не было
+3
0
+3
Ответ Red_Marlboro_
Зря отпустили, сейчас ещё чего нибудь натворит, а там и до гильотины такими темпами недалеко 😂
Кроме как смыться в грузовом отсеке, не чего не сможет натворить
+3
0
+3
Достали уже, мягко говоря.
+3
0
+3
Ответ Футбольные Хроники
Хотелось бы, чтобы он получил по заслугам. Удивительно, что некоторые фанаты Спартака умудряются защищать Промеса
С одной стороны, да. С другой стороны, было бы забавно, если этот сериал продлили ещё один сезон. Новые приключения, новый кринж.
+2
0
+2
С Антохиным опытом уходить от правосудия ждём его завтра на матче)
+3
-1
+2
Ответ Мистер Уайт
Беги, Квинси, беги!
https://www.youtube.com/watch?v=gTfM4SmYZ3U
+2
0
+2
Ща окажется, что в отеле за wi fi не заплатил и закроют на пять лет.
+2
0
+2
Ответ Снежана Цветкова
Как же вы его боитесь 🤣
Кого мне боятся? Мне не хочется, чтобы в такой прекрасной команде как Спартак играл нарушитель закона! Спартак должен подумать о своём имидже, а вы будучи фанаткой Спартака строите теорию о том, что Голландского преступника кто-то боится
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий