Промеса отпустили из полиции в Дубае. Ему запрещено покидать ОАЭ

Квинси Промес отпущен полицией ОАЭ, но пока не может покинуть страну.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции .

«Спартак» заявил сегодня: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию».

По информации « », Промес покинул полицейский участок в Дубае.

Телеграм-канал Baza пишет, что игрок «Спартака» «отпущен из-под стражи». При этом Квинси пока запрещено покидать ОАЭ, где у него есть вид на жительство.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много