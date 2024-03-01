Гран-при Бахрейна-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

В пятницу, 1 марта, на трассе «Сахир» состоялась квалификация к первому этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бахрейна.

Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне:

Суперборьба за поул в первой квале нового сезона «Ф-1»

Международный автодром Бахрейна

1 марта 2024 года

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,179

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,306

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,328

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,358

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,363

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,435

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.504

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.531

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,323

Выбыли после второго сегмента:

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

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