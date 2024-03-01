Гран-при Бахрейна-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

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В пятницу, 1 марта, на трассе «Сахир» состоялась квалификация к первому этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бахрейна. 

Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне:

Суперборьба за поул в первой квале нового сезона «Ф-1»

Международный автодром Бахрейна
1 марта 2024 года
Квалификация
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,179
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,306
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,328
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,358
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,363
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,435
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.504
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.531
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,323
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Юки Цунода («РБ»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
 

Результаты трех сегментов:

Изображение кликабельно.

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220 комментариев
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На болиде Стролла Алонсо уже был бы чемпионом !
+21
-1
+20
Вот теперь настоящее начало сезона, всех с праздником!
+20
-1
+19
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
А ты?)))
+16
0
+16
Альпин это просто лол, шарашкина контора, походу обоих пилотов в конце сезона потеряет)
+14
-1
+13
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Весна - обострение?
+11
0
+11
Так возвращайте, тех кто ушёл обратно😂
+12
-1
+11
Понятно, что выводы делать рано, но пока по ощущениям все на тех же местах, что и в конце прошлого сезона. РБ, Феррари, Маки, Астон и Мерс в середине. Только Альпин мощно провалились
+11
-1
+10
В плане расположения пилотов в протоколе ничего особо не поменялось, но вот времена стали плотнее. Рисковый прогноз - Перес не будет вице-чемпионом.
+10
0
+10
Алонсо конечно монстр. Дядьке пятый десяток на минуточку
+12
-3
+9
Сезон можно закрывать
+8
0
+8
Ответ Ведробог
Ощущение что все дико шифруются ) ждём третий сегмент
Особенно Альпин, в гонке покажут мощь
+8
0
+8
В Феррари знатно накосячили с подписанием пешехода)
+10
-2
+8
Перес редкостное дно. Впрочем как всегда.
+10
-3
+7
Мерседесу нужно новую концепцию...эта не вывозит
+8
-1
+7
Леклер возможно опять будет брать иногда поулы и НЕ побеждать. А в целом, остальным только с Гвадалахарцем бороться
+7
0
+7
Сразу 6 десятых всем привез. Завершайте этот сезон)))
+7
0
+7
Честно, мне кажется Ферзь хочет выиграть 4 титула как можно скорее и уйти на пенсию к РСП.
+6
0
+6
чё-то Альпин - ведро какое-то. И вроде секунду только проиграли, но последний ряд, позади Хаасов... Кабздец.
+5
0
+5
Ответ Женя Дерунов
Мерседесу нужно новую концепцию...эта не вывозит
Беспонтонную опять делать? :)
+6
-1
+5
Ответ Olga1212
Почему Попов по шинам ничего не говорит?
потому что он просто горлопан, причем давно
его жена больше следит за цифрами чем он
+6
-1
+5
эх, Шарль во 2-м сегменте проехал быстрее времени Макса в 3-м.
+5
0
+5
Мне кажется Алонсо мог и выше быть, нужна была еще одна попытка. Но все равно сильно.
А так достаточно плотно.
+5
0
+5
Всех с началом сезона! Очень надеюсь на конкурентный сезон, надежды хотя-бы до первого сегмента)
+5
0
+5
Ответ Женя Дерунов
Фуры в третий раз выезжают....зачем?
Стратег индус или индиец
Это радио Маранелло, лучшее комедийное шоу, что есть в гонках
+6
-1
+5
А наш Стролл как всегда 🤡
+4
0
+4
Представьте насколько силён был розовый мерседес,если такие днари как Перес и Стролл боролись за подиумы.
+4
0
+4
Кстати Хорнера не показывают или я просто не заметил🤔
+4
0
+4
В целом отец за счёт таланта как в 2010 и 2012 тащит эту технику туда где она не должна быть по факту! Пятый десяток это даааа….это минимум уважение🤝
+9
-5
+4
Дед в гордом одиночестве.
+4
0
+4
Урааааа!
Наконец-то новый сезон
А это и 4-е чемпинство Макса(не хочу)
Радио Маранелло и ушедшие шины Сэра
И шутки про Стейк, разумеется
Кстати, шутки про Стейк:
1. Как называется штаб-квартира команды Стейк? - Стейкхаус
2. Если эта машина и мотор будут не надёжны, то Стейк развалился и пригорел.
3.Если Ботасс поедет на жёлтых шинах, то получается Стейк Мидиум
+4
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