Гран-при Бахрейна-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
В пятницу, 1 марта, на трассе «Сахир» состоялась квалификация к первому этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Бахрейна.
Следить за событиями квалификации можно было на нашем онлайне:
Суперборьба за поул в первой квале нового сезона «Ф-1»
Международный автодром Бахрейна
1 марта 2024 года
Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.29,179
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,306
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,328
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,358
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,363
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,435
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.504
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.531
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,323
Выбыли после второго сегмента:
11. Юки Цунода («РБ»)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Пьер Гасли («Альпин»)
Результаты трех сегментов:
Изображение кликабельно.
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его жена больше следит за цифрами чем он
А так достаточно плотно.
Это радио Маранелло, лучшее комедийное шоу, что есть в гонках
Наконец-то новый сезон
А это и 4-е чемпинство Макса(не хочу)
Радио Маранелло и ушедшие шины Сэра
И шутки про Стейк, разумеется
Кстати, шутки про Стейк:
1. Как называется штаб-квартира команды Стейк? - Стейкхаус
2. Если эта машина и мотор будут не надёжны, то Стейк развалился и пригорел.
3.Если Ботасс поедет на жёлтых шинах, то получается Стейк Мидиум