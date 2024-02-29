«Ливерпуль» выиграл с 18-летними, победы «МЮ» и «Челси», 4:0 от «Интера» и 6:1 от «Наполи», «Реал» не накажут за ролики клубного ТВ, Гагарина не споет гимн перед Сербией, Хорнера оправдали и другие новости

1. В Кубке Англии обошлось без сенсаций: «Ливерпуль» с 18-летними прошел «Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед» с голом на 89-й победил «Ноттингем», а «Челси» справился с «Лидсом» (Мудрик забил). В 1/4 финала «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии, «Ман Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Челси» – с «Лестером».

2. Килиан Мбаппе на ужине с Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани сказал, что еще не договорился с «Реалом». Эмир Катара пожелал форварду удачи.

3. Хави не передумает уходить из «Барсы» даже в случае победы в Ла Лиге или ЛЧ. Тренер не будет работать год, сообщает Diario Sport. При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта и вице-президент клуба Рафа Юсте хотят, чтобы он остался еще на сезон.

4. Полина Гагарина отказалась исполнить гимн России перед матчем с Сербией – у нее не получилось перенести корпоратив, пишет Mash. Тем не менее она может выступить перед игрой с Парагваем.

5. В Италии было жарко! «Интер» разнес «Аталанту» (4:0), Лаутаро забил и не реализовал пенальти, а гол де Кетеларе отменили из-за руки Миранчука. А «Наполи» забил 6 голов «Сассуоло»: у Осимхена хет-трик и ассист, у Хвичи – гол и пас.

6. Кристиан Хорнер сохранил пост руководителя «Ред Булл» по итогам расследования. В команде сообщили, что он полностью оправдан.

7. НХЛ. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» (4:1) и выйти на 1-е место в лиге. В другом матче дня «Эдмонтон» принимает «Сент-Луис».

8. Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов». Первый канал опубликовал список участников.

9. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не накажет «Реал» за ролики клубного ТВ, так как мадридцы не нарушали дисциплинарный регламент. «Севилья» не сдается и направит новую жалобу.

10. Сергей Карасев будет главным судьей на матче «Зенит» – «Спартак», сообщает Sport24.

11. НБА. «Клипперс» играет с «Лейкерс», «Денвер» принимает «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

12. Арда Гюлер расстроен тем, что мало играет в «Реале». Клубу не нравятся реакции игрока на решения Анчелотти.

13. У сотрудника мэрии Парижа украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр-2024. Впрочем, выяснилось, что важных данных там не было.

14. Следственный комитет потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Евгения Савина по делу о дискредитации армии РФ.

Цитаты дня.

Олич назвал Роналду идеальным нападающим и не стал выбирать навыки от других футболистов: «У него все было – левая, правая, голова, скорость и обыгрыш»

«Ветхий Завет – единственная книга, которая затянула. Кто христианин, тот поймет, что я читаю». Хавбек «Ростова» Щетинин о чтении

Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

«Бог все видит. Вероятно, он травмировал судью». Кроос о матче с «Севильей»

Лучшая футболистка мира Бонмати: «Женскую лигу в Испании продвигают не так, как мы заслуживаем. Чувствую, что победа на ЧМ была напрасной»

Макрон – Мбаппе во время званого ужина: «Снова втягиваешь нас в неприятности»

Алуко о нападках Бартона: «Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Сейчас мужчины, ненавидящие женщин, прославляются в интернете»

Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»