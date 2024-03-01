«Спартак»: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию»
«Спартак» выступил с заявлением о ситуации Квинси Промеса.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.
«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ.
Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.
Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много
кхм, ребят, как бы вам так намекнуть…))
Объявят выговор за торговлю кокаином и лишат молока перед сном.
Заслужили бы респект от всех болельщиков РПЛ вне зависимости от клубных пристрастий. А это какое-то шапито
А данное блеяние про "дисциплинарные меры" - это смешно и позорно.
Конечно! У него же нож!
Смешные люди там вещают в клубе конечно.