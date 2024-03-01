«Спартак»: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию»

«Спартак» выступил с заявлением о ситуации Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

« пропустит матч с « ». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ.

Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» .

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ. Онлайн