«Спартак»: «Промес пропустит матч с «Зенитом». Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» выступил с заявлением о ситуации Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ.

Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург.

Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

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143 комментария
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Примет. Через 8 лет
+237
-6
+231
«после возвращения в Россию»

кхм, ребят, как бы вам так намекнуть…))
+123
-5
+118
>после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры

Объявят выговор за торговлю кокаином и лишат молока перед сном.
+77
-11
+66
такого петросянсянства от пресс-службы клуба я даже при Федуне не помню! )))
+58
-5
+53
Ответ Setar
Комментарий скрыт
и ДТП ему в ОАЭ подстроил?) вы переоцениваете "многоходовочность" руководителей клуба)
+53
-3
+50
😂😂😂
+35
-2
+33
Лучше бы молчали🤡
+28
-4
+24
Шапито🐷🤡🎪
+28
-4
+24
Не ну на месте Промеса я бы добровольно ехал в Нидерланды, а то дисциплинарные меры в организации где одобряют наркоторговли и нападение с применением ножа могут быть очень опасными.
+26
-2
+24
Ответ Филипп Петров
Примет. Через 8 лет
Там ещё нужно 1.5 года за поножовщину отсидеть, да и в ОАЭ могут до 4х лет дать. Так что тут могут быть все 13.5
+26
-3
+23
То есть Спартак не устраивает в Атоне Эскабаро, только то что он на игру не прибыл? Контрабанда 1,5 тон кокса так мелочи.....
+18
0
+18
Ответ Филипп Петров
Примет. Через 8 лет
6.5😁
+18
-2
+16
Кто болеет за Спартак, тот в цирке не смеется
+17
-1
+16
Почему нельзя сказать "Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы в одностороннем порядке разрываем контракт! Мы за честный и здоровый образ жизни и спорт. В таком клубе как Спартак нет места игрокам, которые не разделяют наши приоритеты и нарушают закон." Всё

Заслужили бы респект от всех болельщиков РПЛ вне зависимости от клубных пристрастий. А это какое-то шапито
+15
-1
+14
К Спартаку надо применить дисциплинарные меры,отправка в первую лигу за покрывания наркоторговца
+19
-5
+14
После возвращения в Россию? Какие оптимисты работают в Спартаке))
+13
0
+13
Дисциплинарные меры ))))) ахахах
+11
0
+11
Ответ Owen_the_Simple
>после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры Объявят выговор за торговлю кокаином и лишат молока перед сном.
Борща!
+10
-1
+9
Ответ serhiot@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Кто боится?12 лет без побед в Питере,очнись.Преступник должен сидеть в тюрьме.
+9
-2
+7
Нееее, это правоохранительная система Нидерландов применить к нему дисциплинарные меры
+6
0
+6
Вы должны были расторгнуть контракт в одностороннем порядке, просто наплевав на "международные" правила контрактов и прочее. Вот это был бы сильный поступок, учитывая, что сама УЕФА позволяла игрокам просто в одностороннем порядке покидать клубы РФПЛ.

А данное блеяние про "дисциплинарные меры" - это смешно и позорно.
+7
-1
+6
Иногда лучше молчать, чем говорить
+5
0
+5
Ответ serhiot@yandex.ru
Комментарий удален модератором
>так боится Промеса

Конечно! У него же нож!
+7
-2
+5
То есть он отсидит в ОАЭ, потом в Голландии, а потом Спартак заполирует это всё своими дисциплинарными мерами?
+5
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+4
думаю, через 7,5 лет Квинси не захочется возвращаться в Россию за санкциями
+5
-1
+4
спартак продолжает прикидываться шлангом резиновым🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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0
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Ответ faragoot
«Клуб применит к нему дисциплинарные меры после возвращения в Россию» Ему по выходу из тюрьмы будет 38. Зачем ему возвращаться в Россию.
Ну, так, чтобы тренировать детишек. Предлагал же там кто-то.
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Ответ Филипп Петров
Примет. Через 8 лет
Через 8 лет Промес приедет забрать трудовую книжку и получить 2ндфл финальную.
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Промес уволен из спартаковцев две недели назад, а футболку Спартака можно купить на Садоводе.
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Расторгайте контракт и забудьте про эти меры. Он уже не игрок, а человек, который будет отбывать наказание.

Смешные люди там вещают в клубе конечно.
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