«Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь!» Разговор Рублева с судьями перед дисквалификацией в Дубае
Андрея Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае за брань в адрес линейного судьи. По ходу полуфинала против Александра Бублика он крикнул линейному «Ты дебил!» Это услышал другой – русскоязычный – линейный судья.
В результате на корт вызвали супервайзера – и он принял решение о дисквалификации.
Разговор с Рублевым и линейным, который перевел его слова, выглядел следующим образом:
Супервайзер: Андрей, это господин, который говорил на русском. Он сказал…
АР: Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут.
Супервайзер – линейному: Можете повторить то, что он сказал?
Линейный: Вы ему сказали: «Ты дебил. Как ты не видел?»
Супервайзер: Это дисквалификация. Он так говорит – и он знает русский.
АР: Я не говорил с ним по-русски.
Супервайзер: Он говорит, что говорили. И если это то, что ты сказал, то…
АР: Я такого не говорил.
Супервайзер – линейному: Можете повторить?
АР: Вы серьезно? (По-русски линейному) Вы серьезно сейчас? Я даже не говорил по-русски.
Линейный: Если бы я не слышал, я бы ничего не сказал.
Супервайзер: Он говорит по-русски.
АР: А я не говорил по-русски.
Супервайзер: Это дисквалификация.
АР: В смысле – дисквалификация? Клянусь, я не…
Супервайзер – линейному: Он сказал «fucking moron»?
АР: Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь! Клянусь – я такого не говорил.
Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация.
АР: Как вы можете доверять…
Супервайзер: Он говорит по-русски.
АР: Не может быть. Нет! Нельзя так делать.
После этого Рублева сняли с матча. Он потом еще обращался к супервайзеру: «Можете сначала проверить камеры, а потом уже ему верить? Он мог что угодно придумать. Может быть, специально».
Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи
слышно же, судья правильно все повторила
Но, с другой стороны, его дисквалифицировали именно за слово «f*cking», а не «moron», притом конкретно этого слова он не говорил. Да, сказал «дебил», но никак не «е*****й дебил», как сказал линейный.
Фактически, линейный солгал и лишил Андрея призовых и очков. На мой взгляд и линейного за такое должны дисквалифицировать и лишать зарплаты за турнир.
И что характерно, очередные моралисты деликатно обходят вопрос, откуда появилось "fucking" в переводе от линейного лжеца
Ой, и не могу - "проверил в гугл переводчике" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣