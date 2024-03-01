«Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь!» Разговор Рублева с судьями перед дисквалификацией в Дубае

Андрея Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае за брань в адрес линейного судьи. По ходу полуфинала против Александра Бублика он крикнул линейному «Ты дебил!» Это услышал другой – русскоязычный – линейный судья.

В результате на корт вызвали супервайзера – и он принял решение о дисквалификации.

Разговор с Рублевым и линейным, который перевел его слова, выглядел следующим образом:

Супервайзер: Андрей, это господин, который говорил на русском. Он сказал…

АР: Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут.

Супервайзер – линейному: Можете повторить то, что он сказал?

Линейный: Вы ему сказали: «Ты дебил. Как ты не видел?»

Супервайзер: Это дисквалификация. Он так говорит – и он знает русский.

АР: Я не говорил с ним по-русски.

Супервайзер: Он говорит, что говорили. И если это то, что ты сказал, то…

АР: Я такого не говорил.

Супервайзер – линейному: Можете повторить?

АР: Вы серьезно? (По-русски линейному) Вы серьезно сейчас? Я даже не говорил по-русски.

Линейный: Если бы я не слышал, я бы ничего не сказал.

Супервайзер: Он говорит по-русски.

АР: А я не говорил по-русски.

Супервайзер: Это дисквалификация.

АР: В смысле – дисквалификация? Клянусь, я не…

Супервайзер – линейному: Он сказал «fucking moron»?

АР: Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь! Клянусь – я такого не говорил.

Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация.

АР: Как вы можете доверять…

Супервайзер: Он говорит по-русски.

АР: Не может быть. Нет! Нельзя так делать.

После этого Рублева сняли с матча. Он потом еще обращался к супервайзеру: «Можете сначала проверить камеры, а потом уже ему верить? Он мог что угодно придумать. Может быть, специально».

Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи