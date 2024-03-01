«Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь!» Разговор Рублева с судьями перед дисквалификацией в Дубае

Теги происшествия ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев брань контент Теннис

Андрея Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае за брань в адрес линейного судьи. По ходу полуфинала против Александра Бублика он крикнул линейному «Ты дебил!» Это услышал другой – русскоязычный – линейный судья.

В результате на корт вызвали супервайзера – и он принял решение о дисквалификации.

Разговор с Рублевым и линейным, который перевел его слова, выглядел следующим образом:

Супервайзер: Андрей, это господин, который говорил на русском. Он сказал…

АР: Я с ним говорил по-английски. И спросил, как он не увидел там аут.

Супервайзер – линейному: Можете повторить то, что он сказал?

Линейный: Вы ему сказали: «Ты дебил. Как ты не видел?»

Супервайзер: Это дисквалификация. Он так говорит – и он знает русский.

АР: Я не говорил с ним по-русски.

Супервайзер: Он говорит, что говорили. И если это то, что ты сказал, то…

АР: Я такого не говорил.

Супервайзер – линейному: Можете повторить?

АР: Вы серьезно? (По-русски линейному) Вы серьезно сейчас? Я даже не говорил по-русски.

Линейный: Если бы я не слышал, я бы ничего не сказал.

Супервайзер: Он говорит по-русски.

АР: А я не говорил по-русски.

Супервайзер: Это дисквалификация.

АР: В смысле – дисквалификация? Клянусь, я не…

Супервайзер – линейному: Он сказал «fucking moron»?

АР: Я не говорил «fucking». В смысле – «fucking»? Я не говорил! Это огромная ложь! Клянусь – я такого не говорил.

Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация.

АР: Как вы можете доверять…

Супервайзер: Он говорит по-русски.

АР: Не может быть. Нет! Нельзя так делать.

После этого Рублева сняли с матча. Он потом еще обращался к супервайзеру: «Можете сначала проверить камеры, а потом уже ему верить? Он мог что угодно придумать. Может быть, специально».

Рублева дисквалифицировали с матча! За «ты дебил» в адрес судьи

53 комментария
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Всё он говорил. На повторе отчётливо всё слышно. Дисквалификация абсолютно по делу. Но я не согласен с отбором очков и призовых. Аннулировали бы только этот матч и вынесли бы предупреждение и штраф. Думаю, этого было бы достаточно, а за рецидив бы уже и очки отбирали б.
+47
-11
+36
напомнило диалог из Большого куша
+15
0
+15
Ответ Leo Bonart
Что он говорил и как это переводится на английский?
На видео отчетливо слышно слово «дебил»
+14
-1
+13
Ответ Ярик01
https://m.vk.com/wall-212808533_2930999 слышно же, судья правильно все повторила
HOW MANY TIMES.
+8
0
+8
https://m.vk.com/wall-212808533_2930999
слышно же, судья правильно все повторила
+14
-6
+8
Конечно, Рублик сам виноват, его психи прям прогрессируют.

Но, с другой стороны, его дисквалифицировали именно за слово «f*cking», а не «moron», притом конкретно этого слова он не говорил. Да, сказал «дебил», но никак не «е*****й дебил», как сказал линейный.

Фактически, линейный солгал и лишил Андрея призовых и очков. На мой взгляд и линейного за такое должны дисквалифицировать и лишать зарплаты за турнир.
+8
-2
+6
Ответ Guilliaume
Всё он говорил. На повторе отчётливо всё слышно. Дисквалификация абсолютно по делу. Но я не согласен с отбором очков и призовых. Аннулировали бы только этот матч и вынесли бы предупреждение и штраф. Думаю, этого было бы достаточно, а за рецидив бы уже и очки отбирали б.
Какая разница ему 100к+ выпишут штрафа после турнира или сейчас 150к за полуфинал снимут? Всё тут АТП сделала правильно, Рубль уже давно свой штраф по совокупности заслужил
+8
-4
+4
Если бы мне сказали, что в этом матче будет дисквалификация за разговоры, то я бы не удивился,но то точно бы я не на Рублева подумал
+5
-1
+4
Ответ S.Graf
Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация. © Т.е. видео так и НЕ посмотрели Но решение о дисквале было принято и на месте, и безоговорочно однако ....
Ага, очень прикольно
И что характерно, очередные моралисты деликатно обходят вопрос, откуда появилось "fucking" в переводе от линейного лжеца
+8
-5
+3
Он псих,когда успокоится уже))))
+4
-1
+3
Вчера был на матче Рублева, а затем Медведева. Андрей конечно звезду поймал в последнее время (хз может в личном что-то случилось): раздавал автографы с крайне недовольным лицом, в отличии от Дани - тот прямо радовался
+7
-4
+3
Ответ Leo Bonart
И как это переводится на английский?
Moron, retard не знаю. Какая разница как это переводится?
+4
-1
+3
Ответ Rjcnbr
Какая разница ему 100к+ выпишут штрафа после турнира или сейчас 150к за полуфинал снимут? Всё тут АТП сделала правильно, Рубль уже давно свой штраф по совокупности заслужил
Его лишили ВСЕХ призовых и ВСЕХ очков, заработанных на неделе.
+3
0
+3
Ответ Leo Bonart
Ага, очень прикольно И что характерно, очередные моралисты деликатно обходят вопрос, откуда появилось "fucking" в переводе от линейного лжеца
И почему я не удивлён
+2
0
+2
Ответ Serzhique
Конечно, Рублик сам виноват, его психи прям прогрессируют. Но, с другой стороны, его дисквалифицировали именно за слово «f*cking», а не «moron», притом конкретно этого слова он не говорил. Да, сказал «дебил», но никак не «е*****й дебил», как сказал линейный. Фактически, линейный солгал и лишил Андрея призовых и очков. На мой взгляд и линейного за такое должны дисквалифицировать и лишать зарплаты за турнир.
Б**** дебил переводится как факинг марон. Проверил в гугл переводчике. Линейный прав.
+5
-3
+2
Каждый матч матерится и первый раз по делу наказали, еще пару раз так сделать и забудет про мат и споры
+2
0
+2
Ответ S.Graf
И почему я не удивлён
Кстати, Давидович-Фокина уже высказался
+2
0
+2
Ответ Пользователь Имени
Да там за само поведение могли дать дисквалификацию, он "не в воздух" ругается, а чуть ли не в лицо кричит линейному, подойдя к нему, спокойно сидящему на стуле
За само поведение прямой дисквал на моей памяти не давали никогда
+3
-2
+1
Ответ Диономис
HOW MANY TIMES.
Я тоже на записи слышу только хау мэни Таймс 🤷
+1
0
+1
Ответ S.Graf
Супервайзер: Нужно будет посмотреть видео. Но это дисквалификация. © Т.е. видео так и НЕ посмотрели Но решение о дисквале было принято и на месте, и безоговорочно однако ....
Да там за само поведение могли дать дисквалификацию, он "не в воздух" ругается, а чуть ли не в лицо кричит линейному, подойдя к нему, спокойно сидящему на стуле
+3
-2
+1
Ответ Guilliaume
Всё он говорил. На повторе отчётливо всё слышно. Дисквалификация абсолютно по делу. Но я не согласен с отбором очков и призовых. Аннулировали бы только этот матч и вынесли бы предупреждение и штраф. Думаю, этого было бы достаточно, а за рецидив бы уже и очки отбирали б.
"Fucking moron" не было сказано. В обращении было сказано просто "moron", то есть разница есть, и судье неправильно перевели.
+2
-1
+1
Псишок
+1
0
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Ответ Leo Bonart
За физическое воздействие в неигровой ситуации дисквалифицировали сразу всегда. Рублев никакого физического воздействия не оказывал, так что ваше утверждение неверно
Ага, случайное попадание и прямой "наезд" на судью и ладно, просто "выговорился", нет надо было поорать прямо в лицо. Ещё раз, думаю по совокупности любой бы теннисист получил бы дисквал при таком поведении. Налбандян со сломанным рекламным или Джок с попаданием мяча на БШ и агрессия Рублева с наездом и оскорблением как минимум должны быть с идентичным наказанием.
+2
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+1
К сожалению, случай с Хафманом, показал, что Андрей врушка.
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Ответ Dym86
Б**** дебил переводится как факинг марон. Проверил в гугл переводчике. Линейный прав.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ой, и не могу - "проверил в гугл переводчике" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
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0
Ответ Leo Bonart
За само поведение прямой дисквал на моей памяти не давали никогда
Ракеткой не бросались, мячом не попадали? У Джоковича спросите, что он получил за попадание мячом, а тут от Рублева агрессии гораздо больше. Глупо повел себя , глупо получил дисквалификацию
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Дебил - это маленько другое
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Ответ Олег910
Неправильно. Было сказано в обращении "moron", а не "fucking moron", о чем Рублев и сказал судье.
Медведеву к матчу готовиться, а он с судьей общается на матче Рублева )
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Ответ Dym86
Я тоже на записи слышу только хау мэни Таймс 🤷
В начале видео, послушай, отчётливо слышно, ты дe**л, а уже потом, когда подошёл ближе было, How many
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Ответ Ярик01
https://m.vk.com/wall-212808533_2930999 слышно же, судья правильно все повторила
Неправильно. Было сказано в обращении "moron", а не "fucking moron", о чем Рублев и сказал судье.
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