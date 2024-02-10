Джикия разжигает конфликт в «Спартаке», Роналду засунул в шорты шарф «Аль-Хилаля», «Зенит» пропустил 4 гола от катарцев, 160 млн евро для Мбаппе от «ПСЖ» и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Угальде забил дебютный гол за клуб, у Игнатова дубль.

«Зенит» пропустил 4 гола от катарского «Аль-Райяна» (2:4), зато досрочно выиграл Кубок Равноправия. В других товарищеских матчах ЦСКА проиграл «Сочи» (1:2), «Рубин» уступил «Санкт-Пельтену» (1:2).

2. После матча Георгий Джикия обострил конфликт со «Спартаком» по поводу своего будущего. Капитан команды чувствует себя обманутым из-за контракта, считает, что не попадает в состав не только по игровым причинам, и предполагает, что может играть вместе с Бабичем, несмотря на мнение Абаскаля. Тренер «Спартака» не стал продолжать спор, а гендиректор клуба Олег Малышев заявил, что агенты «не могут диктовать условия и ставить ультиматумы в «Спартаке».

3. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Питтсбург» (3:2), Капризов набрал 1+1 (гол – 20-й в сезоне, что позволило установить очередной рекорд клуба). «Рейнджерс» одолели «Чикаго» (4:3 ОТ), Шестеркин вернулся в ворота нью-йоркцев, одержал 20-ю победу в сезоне и получил малый штраф за стычку. Все результаты дня – здесь.

4. НБА. «Милуоки» разгромил «Шарлотт», «Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан» и другие результаты.

5. Криштиану Роналду болезненно отреагировал на поражение «Аль-Насра» от «Аль-Хилаля» (0:2). Сперва португалец обратился к трибунам со словами «здесь я, а не Месси» в ответ на скандирование имени Лионеля. Затем 39-летний нападающий засунул брошенный фанатом шарф «Аль-Хилаля» в шорты, подтерся им и выкинул.

6. «ПСЖ» предлагает Мбаппе 2-летний контракт на 160 млн евро. Килиан склоняется к переходу в «Реал».

7. Жюлия Симон выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я.

8. Алексей Морозов единогласно переизбран президентом КХЛ. Он возглавляет лигу с 2020 года.

9. Александр Большунов победил в классическом спринте на Спартакиаде в Тюмени, Ардашев – 2-я, Червоткин – 3-й, Устюгов – 6-й. У женщин выиграла Анастасия Фалеева, Степанова – 2-я, Дарья Непряева – 3-я.

Симен Хегстад Крюгер победил в масс-старте на на этапе Кубке мира по лыжам в Кэнморе, Амундсен – 2-й, Фермойлен – 3-й, Клэбо – 15-й. Джесси Диггинс выиграла масс-старт у женщин, Клодель – 2-я, Хайди Венг – 3-я.

10. В КХЛ «Торпедо» победило «Сочи», «Нефтехимик» уступил «Сибири» в овертайме.

11. О введении синей карточки в футболе решили не объявлять после негативной реакции на новость. Идею раскритиковали Карло Анчелотти, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино. Из тренеров не против был только Микель Артета.

12. «Манчестер Сити» угрожает АПЛ судом из-за ужесточения правил сделок между структурами с одним владельцем.

13. Трансферные новости. В «Зените» подтвердили переход Ду Кейроса в «Гремио» на правах аренды, в случае выкупа петербуржцы получат 6 млн евро. «Зенит» не рассматривает возможность аренды Кругового, переходящего в ЦСКА. «Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Боки» Фернандесом. ЦСКА не продал Давилу в мексиканскую «Америку» за 6 млн евро.

14. Стал известен состав участников Спартакиады-2024 в фигурном катании. Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов выступят, Гуменник заболел пневмонией и может пропустить соревнование.

15. Апелляция «Барсы» по второй желтой карточке Роке отклонена: форвард не сыграет с «Гранадой». Сам бразилец считает удаление несправедливым.

16. Экс-генсек IBU Николь Реш рассказала, что Александр Тихонов пытался подарить ей украшения во время допингового скандала в 2009-м.

17. «Боруссия» Дортмунд продлила серию без поражений до 8 матчей, разгромив «Фрайбург» – 3:0. У Фюллькруга гол и 2 ассиста на Малена.

Цитаты дня.

Елистратов о нейтральном статусе: «Если нужно будет подписывать декларацию, то какой смысл? Зачем мне предавать свою семью, тренеров, государство?»

Арустамян о комментировании: «Профессия сложная, я был не самым сильным персонажем. Вот Уткин – гений! Феноменальный уровень реакции и отличнейший русский язык»

РУСАДА об участии Валиевой в шоу: «В некоторых случаях может произойти нарушение условий дисквалификации, которое приведет к удвоению срока санкции»

Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси – это больше Гретцки»

Премьер-министр Словакии выступил за допуск россиян к турнирам: «Я бы никогда не мешал спортсменам соревноваться»