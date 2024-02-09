Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли», Игнатов сделал дубль к 28-й

«Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Ростов» и «Кайрат».

Абу-Даби, ОАЭ

Winline Зимний Кубок РПЛ

«Шабаб Аль-Ахли» ОАЭ – «Спартак» Россия – 0:2 (первый тайм)

Голы: 0:1 – Игнатов (3), 0:2 – Игнатов (28).

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Классен, Пруцев, Умяров, Мозес, Медина, Игнатов, Промес.

Положение команд: «Ростов» – 6 очков (2 игры), « » – 3 (2), « » – 0 (1), «Кайрат» – 0 (1).