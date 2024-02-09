Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли», Игнатов сделал дубль к 28-й
«Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Ростов» и «Кайрат».
Абу-Даби, ОАЭ
Winline Зимний Кубок РПЛ
«Шабаб Аль-Ахли» ОАЭ – «Спартак» Россия – 0:2 (первый тайм)
Голы: 0:1 – Игнатов (3), 0:2 – Игнатов (28).
«Спартак»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Классен, Пруцев, Умяров, Мозес, Медина, Игнатов, Промес.
Положение команд: «Ростов» – 6 очков (2 игры), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (1), «Кайрат» – 0 (1).
Чота у меня депрессия началась ( надо принять таблетки.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин (Ахметов, 46), Васильев, Коваленко, Изидор (Мантуан, 46), Мостовой, Сергеев.
https://www.youtube.com/watch?v=sKfBJXuL414