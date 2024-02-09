Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли», Игнатов сделал дубль к 28-й

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты высшая лига ОАЭ Шабаб Аль-Ахли Кубок РПЛ Футбол

«Спартак» играет с «Шабаб Аль-Ахли» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Ростов» и «Кайрат».

Абу-Даби, ОАЭ

Winline Зимний Кубок РПЛ

«Шабаб Аль-Ахли» ОАЭ – «Спартак» Россия – 0:2 (первый тайм)

Голы: 0:1 – Игнатов (3), 0:2 – Игнатов (28).

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Дуарте, Бабич, Классен, Пруцев, Умяров, Мозес, Медина, Игнатов, Промес.

Положение команд: «Ростов» – 6 очков (2 игры), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (2), «Спартак» – 0 (1), «Кайрат» – 0 (1).

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54 комментария
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Первый гол, Игнатов! 👍 Всех Спартачей с почином!
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+3
Ответ Вячеслав Припузов
Первый гол, Игнатов! 👍 Всех Спартачей с почином!
2-0.....дубль, напоминает начало сезона
+3
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Ответ PIT-BUL
5 человек в старте Российских , сравните с инстаграмной командой из Невы ))))
а что лучше: болтаться по таблице с 5-ю россиянами или чемп выигрывать с 3-мя?)))
+3
-1
+2
"Перспективная ветка", ни одного комментария в плюс, одни минусы (причем, не зависимо от комментария).. У кого-то явно не лучший день
+4
-2
+2
Селихов выручает.
+2
-1
+1
Вперёд Спартак! После первого блина комом только победы! <с>
+10
-9
+1
Красненькие против зелёненьких.
Чота у меня депрессия началась ( надо принять таблетки.
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
Арабам рассказали про зенит.. они собирают вам тёплые вещи и средства гигиены..
Искрометный юмор, Петросян почувствовал конкурента )))
+2
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+1
Понятно, почему резерв играет у арабов. Через два дня возобнавляется чемпионат.
+1
0
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Играет молодёжка арабов. Ну всё ясно. Испортили вечер.
+2
-1
+1
Ну наконец-то спартак себе соперника по уровню нашел, может хоть эти полную авоську не накидают ))
+7
-6
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Напомню, что игра с чемпионом ОАЭ. Ростов выиграл у них 3-1. Чем ответит Спартак? 😊
Спартак просто тренируется и готовится к сезону-наигрывает связи.
+3
-2
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Первый гол, Игнатов! 👍 Всех Спартачей с почином!
Вернулись, что бы править. 😁
+5
-4
+1
Вперёд Спартак 🙃
+6
-5
+1
Вперёд, Спартак!!! Ждём победы!!!
+7
-6
+1
Обязательно посмотрю.
+4
-3
+1
Ответ Spartakus1984
Соболева опять нет в запасе даже
Любопытно будет посмотреть за игрой вратарей Спартака.
+1
-1
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Второй провал в обороне КБ.
+1
-1
0
Ответ pelevin78
Сказал бы кто-нибудь арабам, что в спартак, обычно, входит больше, чем в Сашу Грей, пусть не стесняются )))
Арабам рассказали про зенит.. они собирают вам тёплые вещи и средства гигиены..
+4
-4
0
Ответ pelevin78
Искрометный юмор, Петросян почувствовал конкурента )))
Там Зенит летит 0-2 уже Аль какому-то, а ты тут. 😁
0
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0
Ответ PIT-BUL
5 человек в старте Российских , сравните с инстаграмной командой из Невы ))))
Ну давай сравним. =)
«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Родригао, Сутормин, Ерохин (Ахметов, 46), Васильев, Коваленко, Изидор (Мантуан, 46), Мостовой, Сергеев.
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Ответ cveto4
тоесть у них параллельно играет их клубишко (ну как играет, летит 0-2), а они пасутся на спартаковской ветке? это какой-то... позор.
Уже 1-2. 😊
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Ответ cveto4
тоесть у них параллельно играет их клубишко (ну как играет, летит 0-2), а они пасутся на спартаковской ветке? это какой-то... позор.
Зенит-то турнир выиграл. А тут интересно - будет ли очередной разгром, но, вроде, нет.
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Ответ Spartakus1984
Может у кого то есть прям цель выиграть этот кубок.
Даже Кайрат играл в каждом из таймов разными составами. Призовые, конечно, приятный бонус, но не более.
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Ответ Чебурашка от Гены
Как и все. 😁
Может у кого то есть прям цель выиграть этот кубок.
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Ответ Spartakus1984
Спартак просто тренируется и готовится к сезону-наигрывает связи.
Как и все. 😁
0
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0
Ответ Чебурашка от Гены
Напомню, что игра с чемпионом ОАЭ. Ростов выиграл у них 3-1. Чем ответит Спартак? 😊
Зая в ДубаЯх? ))

https://www.youtube.com/watch?v=sKfBJXuL414
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Платье такое совершенно неуместно для интервью спортивного мероприятия.
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Сегодня Спартак уже бежит немного быстрее.
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Оранжевый диван полная туфта. Только мешает смотрть футбол.
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