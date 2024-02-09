Лыжи. Спартакиада. Фалеева, Степанова, Баранова, Ступак, Пантрина, Крупицкая, Пеклецова выступят в квалификации классического спринта
9 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный женский классический спринт.
Тюмень
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 9.00, финала – 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Алина Пеклецова
5. Елизавета Маслакова
14. Вероника Степанова
16. Ольга Царева
18. Алиса Жамбалова
20. Дарья Непряева
23. Ольга Якимушкина
24. Христина Мацокина
25. Юлия Ступак
27. Анастасия Фалеева
30. Анастасия Кириллова
31. Евгения Крупицкая
32. Алена Баранова
35. Елизавета Пантрина
37. Екатерина Евтягина
48. Олеся Ляшенко
55. Яна Кирпиченко
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024
По прогнозу небольшой снег. Если будет, надеюсь хоть в этот раз прокатчики будут, хотя бы на финише...