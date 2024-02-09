Лыжи. Спартакиада. Фалеева, Степанова, Баранова, Ступак, Пантрина, Крупицкая, Пеклецова выступят в квалификации классического спринта

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Спартакиада Ольга Царева Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Анастасия Кириллова Яна Кирпиченко Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Евтягина Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Олеся Ляшенко Алина Пеклецова Елизавета Маслакова Лыжи

9 февраля на Спартакиаде в Тюмени пройдет лыжный женский классический спринт.

Спартакиада-2024

Тюмень

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 9.00, финала – 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Алина Пеклецова

5. Елизавета Маслакова

14. Вероника Степанова

16. Ольга Царева

18. Алиса Жамбалова

20. Дарья Непряева

23. Ольга Якимушкина

24. Христина Мацокина

25. Юлия Ступак

27. Анастасия Фалеева

30. Анастасия Кириллова

31. Евгения Крупицкая

32. Алена Баранова

35. Елизавета Пантрина

37. Екатерина Евтягина

48. Олеся Ляшенко

55. Яна Кирпиченко

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание трансляций турнира по лыжным гонкам на Спартакиаде-2024 

6 комментариев
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Ответ Gondeira
За Паклю, Степашку, Терентьеву-мл))), Ступак, Фалееву, Крупицкую, Баранову и Пантрину. У ЕВ даже 16-и летние бегут))
как можно быть за ступак?? совсем что ли?
+6
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Тут за Фалееву.
По прогнозу небольшой снег. Если будет, надеюсь хоть в этот раз прокатчики будут, хотя бы на финише...
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Конечно Настя фаворит, Ника поборется, поболею за кнопку Пеклецову, Лизу Пантрину, Алёну Баранову. И всем-всем девочкам удачи!
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В Юлю как-то слабо верится, если честно... Но в любом случае, буду рада и её успеху)
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Ответ Мультик
как можно быть за ступак?? совсем что ли?
А почему нельзя? ))
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