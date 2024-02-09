О введении синей карточки решили не объявлять в пятницу после реакции на новость о ней (The Telegraph)

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О введении синей карточки в футболе решили пока не объявлять.

По данным The Telegraph, в пятницу планировалось объявить о введении синей карточки в профессиональном футболе.

Но после активной реакции на новость – в том числе и от футбольных боссов – о реформе решили не объявлять.

ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями

 

49 комментариев
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А в какой день недели объявлять о синей карточке, как не в пятницу?
+128
-1
+127
Ответ Aleksey Yashin
А в какой день недели объявлять о синей карточке, как не в пятницу?
1 апреля объявят, чтобы никто не понял, что это не шутка.
+56
-3
+53
Ответ Куба99
Да да, знаем как Это на западе работает 🤡 Уже закинули новость, протестили народ, теперь подождут пока в голове мысль "успокоиться" и тогда введут по полной ) Скоро через СМИ начнут зомбировать, что мол де синяя карточка то того - зашибись! Уже новости вон пошли 😅
Хорошо что в России нет этой проблемы-никто не интересуется реакцией публики. Сказали фан айди-сделали фан айди и плевали на мнения.
+58
-11
+47
Надо ввести зелёную карточку. Кинуть её в случайное место на поле и команда, чей игрок найдет её, зарабатывает пенальти)
+30
0
+30
У многих пятница и без того синяя
+27
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+27
Поняли, что Ла Лига превратится в чемпионат 6х6
+13
-1
+12
Ответ Кнопка Баттона
Надо ввести зелёную карточку. Кинуть её в случайное место на поле и команда, чей игрок найдет её, зарабатывает пенальти)
И будет отдельный чувак, который обползает газон на четвереньках, типа ловец в Гарри Поттере) Я даже знаю пару кандидатов
+7
-1
+6
Без введения чистого времени удаления на 10 минут не несут никакого смысла. Данная мера будет только лишним усложнением правил и приведет к большим спорам.
+7
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+6
Ответ seppblatter@mail.ru
Хорошо что в России нет этой проблемы-никто не интересуется реакцией публики. Сказали фан айди-сделали фан айди и плевали на мнения.
В рф обычно все решения спускают народу на тарелке.
+8
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+6
Ответ seppblatter@mail.ru
Хорошо что в России нет этой проблемы-никто не интересуется реакцией публики. Сказали фан айди-сделали фан айди и плевали на мнения.
Щас бы сравнивать фед закон и футбольные правила🤣
Чё там по пенсионной реформе во Франции? Тамошние Футболисты поддержали протестующих? Или по судебной в Израиле? Фермеры уже разошлись или всё жгут покрышки?🤣
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Ответ Lycerae
Надеюсь, не струсят, и введут. Топовая тема будет. Вчера объяснил подробно, но комментарий удалили модераторы, не знаю, почему.
Слишком подробно, видимо))
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+3
Ответ seppblatter@mail.ru
Хорошо что в России нет этой проблемы-никто не интересуется реакцией публики. Сказали фан айди-сделали фан айди и плевали на мнения.
На самом деле у нас также, Вспомните пенсионную реформу, о ней заговорили где-то за год до принятия, потом выборы, Вовку выбрали, затем максимально высокий возраст приняли пенсионный, а потом Василич типа герой чуть убавил возраст пенсионный, так что у нас методы теже самые
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Ответ Антон Киселёв
Всегда пожалуйста🤣 здесь на спортсе в комментах вполне себе параллельная реальность, поэтому даже неудивительно, что накрыть недовольную толпу слезоточивым газом и оставить в силе решение о реформе - это "прислушиваться к мнению протестующих"
Хорошо что в России толпа даже собраться уже не может, ибо жим-жим, так что и накрывать некого. И никогда не забывай указывать как там плохо, от этого россиянину легче на душе становиться.
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Надеюсь, не струсят, и введут. Топовая тема будет. Вчера объяснил подробно, но комментарий удалили модераторы, не знаю, почему.
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Ответ Антон Киселёв
Щас бы сравнивать фед закон и футбольные правила🤣 Чё там по пенсионной реформе во Франции? Тамошние Футболисты поддержали протестующих? Или по судебной в Израиле? Фермеры уже разошлись или всё жгут покрышки?🤣
Щас сравнивали заинтересованность принимающих решение в мнении тех, для кого оно принимается. И спасибо за отрицательные примеры из Франции, они подтверждают мой комент.
+4
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Ответ seppblatter@mail.ru
Щас сравнивали заинтересованность принимающих решение в мнении тех, для кого оно принимается. И спасибо за отрицательные примеры из Франции, они подтверждают мой комент.
Всегда пожалуйста🤣 здесь на спортсе в комментах вполне себе параллельная реальность, поэтому даже неудивительно, что накрыть недовольную толпу слезоточивым газом и оставить в силе решение о реформе - это "прислушиваться к мнению протестующих"
+5
-3
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Хорошо что в России толпа даже собраться уже не может, ибо жим-жим, так что и накрывать некого. И никогда не забывай указывать как там плохо, от этого россиянину легче на душе становиться.
Они как-то хитро в лоб сравнивают пенсионные реформы, забывая что в России возраст дожития, и средняя продолжительность жизни то намного короче чем в той же Франции
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Ответ VMX1389
Они как-то хитро в лоб сравнивают пенсионные реформы, забывая что в России возраст дожития, и средняя продолжительность жизни то намного короче чем в той же Франции
У них главное не сравнивать, а тыкать, что там либо также, либо хуже. Это должно успокаивать бытие тут. А если сравнивать в деталях, то можно облажаться)
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Нафиг не нужно ничего этого!
Даже эти пресловутые 10 минут - их кто засекать будет?
И как их высчитывать?
Чистым временем?
Тогда вообще надо его вводить придётся...
Грязным?
Тогда игроки из команды, у кого синяя карточка, будут по пять минут валяться))
Бред.
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=Да уж сразу раздавайте голубые карточки !
К чему эти полумеры ?
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Синяя карточка для футболистов с перегаром ?
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Ответ Lycerae
Надеюсь, не струсят, и введут. Топовая тема будет. Вчера объяснил подробно, но комментарий удалили модераторы, не знаю, почему.
Слишком доступно и адекватно просто
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Ответ Антон Киселёв
Щас бы сравнивать фед закон и футбольные правила🤣 Чё там по пенсионной реформе во Франции? Тамошние Футболисты поддержали протестующих? Или по судебной в Израиле? Фермеры уже разошлись или всё жгут покрышки?🤣
Ну даже по пенсионной реформе Французы молодцы боролись до последнего, в отличие от нас
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Ответ last_guard
Без введения чистого времени удаления на 10 минут не несут никакого смысла. Данная мера будет только лишним усложнением правил и приведет к большим спорам.
Чистое время - тоже не самое лучшее решение, тк игры будут затягиваться. Самый оптимальный вариант - в регби, когда судья сам решает, когда остановить время.
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Ответ БратДругБорщ
И будет отдельный чувак, который обползает газон на четвереньках, типа ловец в Гарри Поттере) Я даже знаю пару кандидатов
Ложная нырятка
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Ответ Lycerae
Надеюсь, не струсят, и введут. Топовая тема будет. Вчера объяснил подробно, но комментарий удалили модераторы, не знаю, почему.
Короче, вам нравится, но вы не расскажете, почему.
А по сути это более жесткое наказание, чем ЖК. За те же нарушения, за которые сейчас разрешено давать жёлтые. Но судьи дают их не всегда, не всем и не очень последовательно. Т.е. влияют на результат сильнее, чем должны. С новой карточкой будут влиять еще сильнее.
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Ответ Lycerae
Надеюсь, не струсят, и введут. Топовая тема будет. Вчера объяснил подробно, но комментарий удалили модераторы, не знаю, почему.
но интересно знать чуть больше...сколко макс таких удалений одновременно?кто будет мерять и разрешать выходить ,если удаленно больше ? я еще могу кучу таких вопросов сделать
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Ввести её втихаря?
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Ответ Антон Киселёв
Щас бы сравнивать фед закон и футбольные правила🤣 Чё там по пенсионной реформе во Франции? Тамошние Футболисты поддержали протестующих? Или по судебной в Израиле? Фермеры уже разошлись или всё жгут покрышки?🤣
Ну например пенсионная реформа в Израиле приостановлена после протестов. А ты что хотеь сказать?
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Ну, да, лучше сразу ввести снитч и игрока на позицию ловца, чо уж мелочиться.
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