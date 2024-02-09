О введении синей карточки решили не объявлять в пятницу после реакции на новость о ней (The Telegraph)
О введении синей карточки в футболе решили пока не объявлять.
По данным The Telegraph, в пятницу планировалось объявить о введении синей карточки в профессиональном футболе.
Но после активной реакции на новость – в том числе и от футбольных боссов – о реформе решили не объявлять.
ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»
Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями
Чё там по пенсионной реформе во Франции? Тамошние Футболисты поддержали протестующих? Или по судебной в Израиле? Фермеры уже разошлись или всё жгут покрышки?🤣
Даже эти пресловутые 10 минут - их кто засекать будет?
И как их высчитывать?
Чистым временем?
Тогда вообще надо его вводить придётся...
Грязным?
Тогда игроки из команды, у кого синяя карточка, будут по пять минут валяться))
Бред.
К чему эти полумеры ?
А по сути это более жесткое наказание, чем ЖК. За те же нарушения, за которые сейчас разрешено давать жёлтые. Но судьи дают их не всегда, не всем и не очень последовательно. Т.е. влияют на результат сильнее, чем должны. С новой карточкой будут влиять еще сильнее.