О введении синей карточки решили не объявлять в пятницу после реакции на новость о ней (The Telegraph)

О введении синей карточки в футболе решили пока не объявлять.

По данным The Telegraph, в пятницу планировалось объявить о введении синей карточки в профессиональном футболе.

Но после активной реакции на новость – в том числе и от футбольных боссов – о реформе решили не объявлять.

ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»

Синяя карточка вот-вот появится в футболе. Так будут удалять на 10 минут за тактические фолы и споры с судьями