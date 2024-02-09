Анчелотти о синей карточке: «Моя идея – правила нужно максимально упрощать. Не знаю, усложнит ли карточка работу судьи»
Карло Анчелотти высказался о синей карточке.
«Моя общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.
Упростить свод правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу рефери», – сказал тренер «Реала».
Экс-арбитр Уолтон поддерживает введение синей карточки: «Добавится еще один слой субъективности, но футбол может выиграть от этого»
Синяя карточка появится в футболе – удаление на 10 минут за тактический фол или за несогласие с судьей
ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»
Хм, давайте подумаем, что будет делать команда в меньшинстве эти десять минут и как это скажется на зрелищности матча ;)
Так прям жили, что даже желание смотреть этот цирк пропало.
А в футболе принято жить "по понятиям".