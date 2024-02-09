Анчелотти о синей карточке: «Моя идея – правила нужно максимально упрощать. Не знаю, усложнит ли карточка работу судьи»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи правила Футбол

Карло Анчелотти высказался о синей карточке.

«Моя общая идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно.

Упростить свод правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли [синяя] карточка работу рефери», – сказал тренер «Реала».

Экс-арбитр Уолтон поддерживает введение синей карточки: «Добавится еще один слой субъективности, но футбол может выиграть от этого»

Синяя карточка появится в футболе – удаление на 10 минут за тактический фол или за несогласие с судьей

ФИФА: «Сообщения о синей карточке на топ-уровне ошибочны и преждевременны. Должно быть тестирование на низших уровнях»

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47 комментариев
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Не упростит точно. Ещё и спорных моментов станет больше.
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Усложнит, конечно. Будет вдвое больше споров по поводу того, синяя была карточка или жёлтая. Или вообще красная.
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Они желтую и красную то не могут нормально дать, тут еще синяя
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Ответ Potapson
Не упростит точно. Ещё и спорных моментов станет больше.
Тут за вторую желтую не всегда удаляют... А если на минуте 20 игры даст ЖК, а потом на 70 СК и может не удалить, ибо забудет, что давал ЖК... Идиотизм во всей красе... Достаточно просто ужесточить правила поведения на поле. Хотя, за всякие провокации, аля Диего Коста с его плевками, соплями и прочим, я бы выписывал синюю карточку... Но только не на 10 минут удаления. Так сказать: показал СК за неспортивное поведение, а потом эту СК рассматривали бы после матча и поведение игрока. Признают игрока виновным в неспортивном поведении - дисквалификация на 5-10 матчей. Что бы жизнь мёдом не казалась. Пусть потом перед клубом отчитывается, за что ему зарплату платят, если он играет матч через 10
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+15
Моя идея, поправьте
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+11
Определенно усложнит - нужен третий карман и улучшенная координация движений )
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Ответ Михаил Опякин
Моя идея, поправьте
Возможно это идея Мая Абрикосова
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Ответ Михаил Опякин
Моя идея, поправьте
Докажи, что твоя
+4
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+4
До треугольного поля осталось не так много. Поднажмите, чиновники!
+3
0
+3
Синяя карточка только усугубит дело, возникнет еще больше споров, недовольств судейскими решениями, кучами апелляций и тому подобное. Очень странное и глупое предложение. Надеюсь разум возобладает и это решение отменят.
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Я не знаю, кому в голову пришла эта дебильная идея, но она именно что дебильная. Во-первых, никакого отличия от жёлтой, т.к. 2 синие = красная всё равно. Во-вторых, можно возразить, что отличие есть, это удаление на 10 минут.
Хм, давайте подумаем, что будет делать команда в меньшинстве эти десять минут и как это скажется на зрелищности матча ;)
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Гениальная мысль Анчелотти. Придумали ворох всякого хлама, что даже судьи путаются и продолжают выдумывать херню.
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сейчас и так в каждой игре скандал, представьте добавить туда ещё и синюю карточку.
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То есть судьям дадут ещё одну возможность обламывать игру нужной команды и влиять на результат. Я уже молчу про то остывшие игроки после выхода будут чаще получать травмы.
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Вот поэтому я смотрю регби. Там правила настолько сложные, что их знает только судья, потому с ним никто не спорит.
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Ответ Buzya
Тут за вторую желтую не всегда удаляют... А если на минуте 20 игры даст ЖК, а потом на 70 СК и может не удалить, ибо забудет, что давал ЖК... Идиотизм во всей красе... Достаточно просто ужесточить правила поведения на поле. Хотя, за всякие провокации, аля Диего Коста с его плевками, соплями и прочим, я бы выписывал синюю карточку... Но только не на 10 минут удаления. Так сказать: показал СК за неспортивное поведение, а потом эту СК рассматривали бы после матча и поведение игрока. Признают игрока виновным в неспортивном поведении - дисквалификация на 5-10 матчей. Что бы жизнь мёдом не казалась. Пусть потом перед клубом отчитывается, за что ему зарплату платят, если он играет матч через 10
Ну да, ещё за удушающие приемы в официальных матчах давать карточки, а не поощрять ЗМ☝️
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А может просто надо отдать "синюю" карточку на откуп судье на ВАР. Хоть ответственность нести будет
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Ответ Potapson
Не упростит точно. Ещё и спорных моментов станет больше.
Смотря как её использовать. Если использовать синию карточку как оранжевую, то спорных моментов станет меньше. Допустим пограничный момент, как бы фол последней надежды, но вроде как и жёлтую можно дать. Вот в этих случаях удаление на 10 минут отличный выход. Пока идет игра, ВАР может ужесточить наказание до красной. Так сейчас делают в регби. Яркий пример красная игроку Аталанты в матче с Реалом. Там намного ближе к жёлтой чем к красной, но основания для красной были, значит ВАР уже ничего не может сделать. Если же любое удаление прогонять через временное, то ошибки будут практически полностью исключены. В нынешней редакции синяя карточка это ерунда.
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Не говоря даже об усложнении, удалять на 10 минут футболиста, когда в футболе всё ещё нет чистого времени, редкостный идиотизм. Этак команды начнут тянуть время и валяться по полю не только под конец, но и в середине матча, чтобы дождаться, когда у них игрок вернётся на поле.
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Ответ luthien
Ага, вон правило игры рукой упростили. Ещё хуже стало.
Не, тут скорее усложнили))
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Ответ Wiley Fox
Я даже не знаю, какой идиот это придумал Футбол без этого жил больше века, пока вне футбола были жулики инфантина и чеферина Даже вижу довольные рожи газовых судей РПЛ - у них новый способ легко рубить бабло с газпрома
Футбол менялся всегда. Даже правило офсайда было разным, и последнее серьёзное изменение было всего лишь в 1990 году, до этого форварду нельзя было получать пас на одной линии с защитником, а нужно было находиться на приличном расстоянии
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Ответ Леопардер
Усложнит, конечно. Будет вдвое больше споров по поводу того, синяя была карточка или жёлтая. Или вообще красная.
СМС-голосование!! Вот панацея от всех бед. И никаких споров ;)) К этому явно всё идет...
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Ответ Buzya
Тут за вторую желтую не всегда удаляют... А если на минуте 20 игры даст ЖК, а потом на 70 СК и может не удалить, ибо забудет, что давал ЖК... Идиотизм во всей красе... Достаточно просто ужесточить правила поведения на поле. Хотя, за всякие провокации, аля Диего Коста с его плевками, соплями и прочим, я бы выписывал синюю карточку... Но только не на 10 минут удаления. Так сказать: показал СК за неспортивное поведение, а потом эту СК рассматривали бы после матча и поведение игрока. Признают игрока виновным в неспортивном поведении - дисквалификация на 5-10 матчей. Что бы жизнь мёдом не казалась. Пусть потом перед клубом отчитывается, за что ему зарплату платят, если он играет матч через 10
Что значит забудет?) во первых, они у себя все записывают, во вторых, при второй жк не забывают же красную показывать, в третьих же есть ассистенты, которые подскажут что это вторая карточка
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Ответ Buzya
Винисиус был бы доволен.
Возможно, но больше был бы доволен Холланд, если бы ЗМ и зеБест вручали не за удушающие ☝️
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Ответ Wiley Fox
Я даже не знаю, какой идиот это придумал Футбол без этого жил больше века, пока вне футбола были жулики инфантина и чеферина Даже вижу довольные рожи газовых судей РПЛ - у них новый способ легко рубить бабло с газпрома
Ну да, при жуликах Авеланже, который развел тотальную коррупцию и особенно Блаттере с его шестеркой Платини, при которых исход половины турниров вообще решался под ковром, а матчи плей-офф ЧМ судил профессиональный наркодилер.)
Так прям жили, что даже желание смотреть этот цирк пропало.
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Ответ Hong Kil
До треугольного поля осталось не так много. Поднажмите, чиновники!
А играть будут 3 команды?
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Ответ ЦСКА1960
Вот поэтому я смотрю регби. Там правила настолько сложные, что их знает только судья, потому с ним никто не спорит.
Да лучше там знают правила;) и всего лишь в одной стране считают себя особенными, на которых они не должны распространяться.)))
А в футболе принято жить "по понятиям".
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Ответ Dexter Morgan
Делают всё хуже и хуже. Скоро вообще для тик-токеров сделают футбол. Идиоты просто.
Да в американку пусть уже гоняют. Динамично, модно, молодёжно)
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Ответ KMR
Любой фол удаление на 10 мин. Грубый - до конца матча. 4 мелких фола - идешь отдыхать до конца матча
И просматривать в ВАР можно любой фол
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Ответ Buzya
Тут за вторую желтую не всегда удаляют... А если на минуте 20 игры даст ЖК, а потом на 70 СК и может не удалить, ибо забудет, что давал ЖК... Идиотизм во всей красе... Достаточно просто ужесточить правила поведения на поле. Хотя, за всякие провокации, аля Диего Коста с его плевками, соплями и прочим, я бы выписывал синюю карточку... Но только не на 10 минут удаления. Так сказать: показал СК за неспортивное поведение, а потом эту СК рассматривали бы после матча и поведение игрока. Признают игрока виновным в неспортивном поведении - дисквалификация на 5-10 матчей. Что бы жизнь мёдом не казалась. Пусть потом перед клубом отчитывается, за что ему зарплату платят, если он играет матч через 10
👍🏼
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