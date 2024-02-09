Джикия о Бабиче: «Мы конкуренты. Но ведь левоногие играют вместе. В сборной Испании? Неплохая сборная, да?»

Георгий Джикия высказался о конкуренции со Срджаном Бабичем в «Спартаке».

Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил: «Джикия и Бабич могут выйти вместе в центре обороны, если только у нас не останется защитников».

– Претензии со стороны Абаскаля к вам были [в процессе разговора с ним]?

– Вы думаете, я буду рассказывать, о чем мы разговаривали?

– Какие ты выводы сделал для себя после этой беседы?

– Что я остаюсь в «Спартаке», буду биться, делать все, чтобы завоевать место и работать на благо «Спартака».

– Возможна ли твоя связка с Бабичем? Было ли тебе интересно и комфортно играть в паре с другим левоногим защитником? Или вы в любом случае конкуренты?

– Мы конкуренты. Но есть такое, что левоногие играют вместе?

– Да, в сборной Испании.

– Неплохая сборная, да? – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Напомним, что и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока заявил, что соглашение с капитаном « » не будет продлено, если тренер останется в клубе.

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