Джикия о Бабиче: «Мы конкуренты. Но ведь левоногие играют вместе. В сборной Испании? Неплохая сборная, да?»
Георгий Джикия высказался о конкуренции со Срджаном Бабичем в «Спартаке».
Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил: «Джикия и Бабич могут выйти вместе в центре обороны, если только у нас не останется защитников».
– Претензии со стороны Абаскаля к вам были [в процессе разговора с ним]?
– Вы думаете, я буду рассказывать, о чем мы разговаривали?
– Какие ты выводы сделал для себя после этой беседы?
– Что я остаюсь в «Спартаке», буду биться, делать все, чтобы завоевать место и работать на благо «Спартака».
– Возможна ли твоя связка с Бабичем? Было ли тебе интересно и комфортно играть в паре с другим левоногим защитником? Или вы в любом случае конкуренты?
– Мы конкуренты. Но есть такое, что левоногие играют вместе?
– Да, в сборной Испании.
– Неплохая сборная, да? – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.
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Походу 2-ой Глушаков, посадили на лавку и обиделся
"Жора не потому сидит на лавке, что растолстел и обленился, а потому что Абаскаль - редиска" - примерно так получается.
При этом даже сейчас, игроки в сборной Испании посильнее, чем Бабич и Джикия. Сравнивать просто глупо. Джикия вообще соображает в футболе, вроде бы должен, раз футболист...