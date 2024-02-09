Джикия о Бабиче: «Мы конкуренты. Но ведь левоногие играют вместе. В сборной Испании? Неплохая сборная, да?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Sports.ru Георгий Джикия Срджан Бабич Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия высказался о конкуренции со Срджаном Бабичем в «Спартаке».

Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил: «Джикия и Бабич могут выйти вместе в центре обороны, если только у нас не останется защитников».

– Претензии со стороны Абаскаля к вам были [в процессе разговора с ним]?

– Вы думаете, я буду рассказывать, о чем мы разговаривали?

– Какие ты выводы сделал для себя после этой беседы?

– Что я остаюсь в «Спартаке», буду биться, делать все, чтобы завоевать место и работать на благо «Спартака».

– Возможна ли твоя связка с Бабичем? Было ли тебе интересно и комфортно играть в паре с другим левоногим защитником? Или вы в любом случае конкуренты?

– Мы конкуренты. Но есть такое, что левоногие играют вместе?

– Да, в сборной Испании.

– Неплохая сборная, да? – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Левоногие же, а не кривоногие.
+156
-4
+152
Левоногие играют вместе. А жирные? Жирные играют?
+94
-5
+89
если это не токсичное поведение, то я не знаю что такое токсичное поведение
+64
-4
+60
Ответ Доктор Верховцев
Левоногие играют вместе. А жирные? Жирные играют?
В соньку, в монополию, покер
+35
0
+35
Ответ ygcn5c2ty9
если это не токсичное поведение, то я не знаю что такое токсичное поведение
Дуарте порой лучше играл, чем Бабич и управлял обороной, просто Джикия и его агент нашли крайнего в лице в Дуарте
Походу 2-ой Глушаков, посадили на лавку и обиделся
+31
-1
+30
Ответ Доктор Верховцев
Левоногие играют вместе. А жирные? Жирные играют?
Жирный один играет, на воротах
+21
-1
+20
Ответ tankist231
Какие же всё таки болельщики в большинстве своём не благодарные, стоило игроку подсдать,сразу закидали ссаными тряпками, кривоногий сразу, жирный, хотя не так давно столько лести было, мужик, настоящий капитан и тд, мне иногда кажется, от истерии и нетерпения болел Спартака, проблем не меньше, чем от руководства клуба, тренера или игроков
Так ведь не болелы Спартака раздули всё это, а Джикия со своим агентом.
"Жора не потому сидит на лавке, что растолстел и обленился, а потому что Абаскаль - редиска" - примерно так получается.
+13
0
+13
Это он где такое видел то? Левоногие в паре почти никогда не играют. Правоногих с детства учат играть в паре, поскольку их статистически больше. А вот левоногих нет, поэтому это скорее исключение
+10
-1
+9
Если бы Джикия был игроком уровня сборной Испании, то тогда играл бы
+8
-1
+7
Так там играют Пару Торрес и Лапорт, а не Джикия.
+4
0
+4
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Жора так и не понял : его уровень - "Амкар". В "Спартак" он попал во многом благодаря паспорту. Не было бы лимита - дальше Перми и не уехал бы.
Кхм... Он, возможно, и сдал теперь. Ну, Вы тоже не перегибайте ;) А в сборную он тогда как попал? В карты выиграл? ;)
+5
-1
+4
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Джикия чушь сказал. На чемпионате мира в центре играл Родри в паре с левоногим Ляпортом, а левоногий Пау Торрес на банке сидел
судя по тексту, он этого и не говорил
+4
-1
+3
Всё это уже больше на нытьё похоже. С виду брутальный мужик, а по факту ведёт себя как баба.
+4
-2
+2
Что-то Георгий сегодня с шашкой наголо пошёл на Абаскаля.
+2
0
+2
Ответ tankist231
Да агент понятно, тот ещё тип, но он накинул на вентилятор, другие подхватили, а Жора говорит что будет соблюдать контракт, биться за место и тд, ничего уж прям такого страшного не сказал, а вот агенту стоило бы заткнуться
А что, Джикия не может попросить своего агента молчать? Может, но не делает этого. Ещё и сам масла в огонь подливает, как сегодня, к примеру.
+2
-1
+1
Ответ ГШ68
Так ведь не болелы Спартака раздули всё это, а Джикия со своим агентом. "Жора не потому сидит на лавке, что растолстел и обленился, а потому что Абаскаль - редиска" - примерно так получается.
Да агент понятно, тот ещё тип, но он накинул на вентилятор, другие подхватили, а Жора говорит что будет соблюдать контракт, биться за место и тд, ничего уж прям такого страшного не сказал, а вот агенту стоило бы заткнуться
+3
-2
+1
Джикия чушь сказал. На чемпионате мира в центре играл Родри в паре с левоногим Ляпортом, а левоногий Пау Торрес на банке сидел
+1
0
+1
Ответ Bleffinho
Если бы Джикия был игроком уровня сборной Испании, то тогда играл бы
Нифига у спартачей запросы )
+1
0
+1
Жору на ворота
+1
0
+1
Жора так и не понял : его уровень - "Амкар". В "Спартак" он попал во многом благодаря паспорту. Не было бы лимита - дальше Перми и не уехал бы.
+4
-3
+1
Сборная Испании вышла на свой пик(никогда до этого не была такого уровня сборной), провела мощнейший отрезок, имея великое поколение, но и все. Сейчас Испания вернулась "на свое место", просто уровня "вроде бы европейский гранд, но ничего от них не ждем". Равняться на нынешнюю сборную Испании - глупость.

При этом даже сейчас, игроки в сборной Испании посильнее, чем Бабич и Джикия. Сравнивать просто глупо. Джикия вообще соображает в футболе, вроде бы должен, раз футболист...
0
0
0
Да неплохо, но Дуарте выглядит лучше тебя! Доказывай игрой, а не языком
+2
-2
0
Джикия и игрок то мягко говоря средний и человек с iq 20
0
0
0
Джикия возомнил себя, легендой Спартака?? Очен много слов от джикии и его агента….бла…бла…бла…они вредят клубу! Пускай джикия сваливает. Клуб важнее
0
0
0
Ответ Айнур Гайсин
Дуарте порой лучше играл, чем Бабич и управлял обороной, просто Джикия и его агент нашли крайнего в лице в Дуарте Походу 2-ой Глушаков, посадили на лавку и обиделся
Я бы сказал что все цз Спартака те себе по мастерству.
0
0
0
А кто в Испании 2 основных левоногих цз?
0
0
0
А в сборной Андорры играет Пуйоль.
+1
-1
0
Так там футболисты играют. А ты-то - Джикия)
0
0
0
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Жора так и не понял : его уровень - "Амкар". В "Спартак" он попал во многом благодаря паспорту. Не было бы лимита - дальше Перми и не уехал бы.
Амкал !
0
0
0
Ну и параплан)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий