РУСАДА об участии Валиевой в шоу: «В некоторых случаях может произойти нарушение условий дисквалификации, которое приведет к удвоению срока санкции»

Теги РУСАДА Этери Тутберидзе дисквалификации Спорт-Экспресс Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

В РУСАДА рассказали, может ли Камила Валиева участвовать в ледовых шоу.

Валиева дисквалифицирована на четыре года за допинг до декабря 2025 года и лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Пекина-2022. 

Сейчас Валиева все еще заявлена на все шоу тура команды Этери Тутберидзе по российским городам. Она указана в описании к шоу как чемпионка мира среди юниоров. 

«Примерами запрещенного сотрудничества в случае с Валиевой могут быть: участие в тренировочном процессе в качестве тренера, персонала спортсмена, включая советы по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине другим спортсменам.

Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена.

Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки.

В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», — сообщили в пресс-службе РУСАДА. 

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?

Материалы по теме

99 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ King_bez_ice
Тут вопрос как посчитать спонсора Тинькофф И то, что по первому могут пиарить шоу Этери Ну и хз на 100 % ли оно коммерческое Но не понятно зачем им рисковать с Ками так
Тинькофф по бумагам частный банк,но проблема в том,что все катки на которых будет шоу государственные,могут ли это притянуть как гос поддержку? Вполне возможно

Надо прояснить этот момент в РУСАДА
+27
0
+27
Ответ pas33pas
А чем Ками рискует? Через 2 года без шоу про неё вообще забудут. А шансов что-то побеждать в плане побед, да ещё через 2 года - у неё минимум. Здесь терять нечего.
Сама Камила конечно ни чем не рискует,просто ей накинут +4 года и закончится она в 2029 только

Тут вопрос в другом,что за нарушение правил дисквалификации,могут приплести и федерацию,мол мы специально игнорируем решение суда,тогда санкции будут намного жёстче
+26
0
+26
Тут вопрос как посчитать спонсора Тинькофф
И то, что по первому могут пиарить шоу Этери
Ну и хз на 100 % ли оно коммерческое
Но не понятно зачем им рисковать с Ками так
+20
0
+20
Ответ exitor
Бей своих, чтобы чужие боялись. Трусливые холопы
Они просто выполняют требования дисквалификации, которые для всех одинаковые
+15
0
+15
Ответ Xxx_Fss
Тинькофф по бумагам частный банк,но проблема в том,что все катки на которых будет шоу государственные,могут ли это притянуть как гос поддержку? Вполне возможно Надо прояснить этот момент в РУСАДА
И вроде же нельзя участвовать в общих номерах
Ну короче тут прям на 100% надо быть уверенными что все ок
А то потом как всегда будут кричать что ничего не нарушали, а нас наказывают
+16
-2
+14
Ответ FS.Nika1
Могут же думать, когда хотят )
Будем надеяться, что действительно будут соблюдать правила теперь, а то были опасения, что скажут "нам начхать, для нас она не виновна"...
+17
-4
+13
Могут же думать, когда хотят )
+17
-5
+12
Понятно что надо выполнять любые требования боссов мирового спорта, но тогда вопрос, почеиу ОкР и федра не защитили девочку от такого сурового наказания. уверена , что могли хотя бы это.
сняли статус защищенного лица, не отстояли, дали макс. бан. не отстояли. теперь и в шоу нельзя. только слова поддержки . вот на что способны местные спортивные чиновники.
+18
-8
+10
В каких "некоторых" случаях нельзя, а в каких можно?
Опубликуйте весь список, пожалуйста!
+11
-1
+10
Взаимодействие других участников шоу с Валиевой,не несёт рисков)

А тренеров,если Тутберидзе будет взаимодействовать с Валиевой или кто-то из ее команды,это вполне можно считать за запрещённое сотрудничество)
+12
-3
+9
Ответ exitor
Бей своих, чтобы чужие боялись. Трусливые холопы
Ученики Чёгина свои, например? Их не нужно было контролировать, давать дополнительные сроки?
Свои ли они в том, что отнимали медали даже внутри страны у других, но чистых российских спортсменов и у них же забирали места на международных соревнованиях?
+11
-2
+9
Ответ pas33pas
А чем Ками рискует? Через 2 года без шоу про неё вообще забудут. А шансов что-то побеждать в плане побед, да ещё через 2 года - у неё минимум. Здесь терять нечего.
Камила не будет участвовать ни в каких шоу пока она находится в нынешнем своем статусе.
+10
-2
+8
Ответ Александр Иванов
Комментарий скрыт
Ее команда пытается найти лазейку в правилах,чтоб Камила хоть в шоу смогла катать

А вообще странно это, кататься в шоу без должных тренировок,на гос катках она не имеет права тренироваться,а за свой счёт форму долго поддерживать не выйдет
+8
-1
+7
Саму Валиеву вообще спросили нужно ли ей теперь это всё? Верит ли она в фигурное катание дальше? Возможно, девочка уйдет в медийное пространство не связанное с фк окончательно, уже в кино не как фигуристка, а как блогер снималась, ведущей нескольких не причастных к фк проектов была, она не пропадет без фк, благо девочка не обделена другими талантами
+11
-6
+5
Ответ Александр Иванов
У нас же есть негосударственные катки? А уж с финансами вопросов быть не должно. Эту проблему решить легко и просто (через спонсорство бизнеса 6ез госучастия).
Негосударственные катки с трибунами? Таких вроде нет

А так у Плющенко частный каток

Вообще в теории СКА Арена по бумагам частная,но там за ООО депутаты Госдумы стоят,и сама стройка была наполовину за гос счёт,так что хз.

Если смотреть только в бумаги

По идее на катке Плющенко она может тренироваться,одна или с тренером за свой счёт

А на СКА Арене выступать в шоу имени себя с частными спонсорами
+5
0
+5
Ответ riverman1980
А зачем их соблюдать, если допуска к международным соревнованиям все равно нет?
А других причин соблюдать правила вы в принципе представить не можете?
+8
-3
+5
Ничего непонятно,но очень интересно

В любом случае даже если Тутберидзе найдет какой-то легальный способ затащить Камилу в шоу

У западных СМИ бомбанет и иск о нарушении дисквалификации будет
+7
-3
+4
Ответ Железная Леди
А то, чт эти шоу финансируются учреждениями государственного характера не играет роли?
У Навки не сможет точно, а со спонсорами Тутберидзе непонятно.
+4
0
+4
Ответ exitor
Бей своих, чтобы чужие боялись. Трусливые холопы
Конечно, надо на всех наплевать ради комфорта одной доперши
+8
-4
+4
Ответ King_bez_ice
И вроде же нельзя участвовать в общих номерах Ну короче тут прям на 100% надо быть уверенными что все ок А то потом как всегда будут кричать что ничего не нарушали, а нас наказывают
Есть ещё момент,ей же тренироваться запрещено по факту, тренировки если и будут,то явно не в том объеме,чтобы быть готовой катать номера в шоу, сомневаюсь что сама Камила хочет катать шоу в разобранном состоянии
+4
-1
+3
Ответ riverman1980
и как накажут нашу федерацию? неужели отстранят от международных соревнований? ))
Есть санкции политические,а есть спортивные)
Да лишат статуса соответствия и отстранят от международных соревнований

Так что даже после снятия политических санкций ФФККР будет болтаться на дне как ВФЛА, уже лет 10 это делает
+4
-1
+3
Ответ exitor
Бей своих, чтобы чужие боялись. Трусливые холопы
Ну так в чем проблема, разогнать РУСАДА, и получить уже пожизненный бан на всех спортсменов, устраивать только Спартакиады, но нет, начинается вой, что "ко-ко-ко, нас не пускают на ОИ", а с чего должны пускать? Антидопинговые агентства есть у каждой страны, которая в МОК, и все выполняют общие требования, но нет, только наши глубинарии, как обычно ищут какой-то особый путь, потому что соответствовать общим правилам у них почему-то мозгов не хватает
+3
0
+3
Ответ alexnew
Да, мы уже поняли, что РУСАДА сделает все, чтобы закопать Валиеву навсегда. Вы бы лучше рассказали, как так получилось, что форма допинг-контроля была изменена на ЧР и лаборатория точно знала, что это именно проба Валиевой? Причем не только пробу Валиевой задерживали, а и еще одной девочки от Тутберидзе именно. https://sportmail.ru/news/figure-skating/59652257/
А что РУСАДА должно делать в данном конкретном случае, когда есть правила для всех дисквалифицированных?
Сколько было восторгов, когда ДАК оправдал Валиеву.
+5
-2
+3
Ответ alexnew
Да, мы уже поняли, что РУСАДА сделает все, чтобы закопать Валиеву навсегда. Вы бы лучше рассказали, как так получилось, что форма допинг-контроля была изменена на ЧР и лаборатория точно знала, что это именно проба Валиевой? Причем не только пробу Валиевой задерживали, а и еще одной девочки от Тутберидзе именно. https://sportmail.ru/news/figure-skating/59652257/
Нормальная статья кстати, а не то, что на спортсе печатают
+5
-2
+3
А то, чт эти шоу финансируются учреждениями государственного характера не играет роли?
+4
-1
+3
"если она не будет выполнять функции персонала спортсмена" - кто нибудь понял это?
+3
0
+3
Ответ Xxx_Fss
Взаимодействие других участников шоу с Валиевой,не несёт рисков) А тренеров,если Тутберидзе будет взаимодействовать с Валиевой или кто-то из ее команды,это вполне можно считать за запрещённое сотрудничество)
Вот это несёт, никогда Тудберидзе на это не пойдет ей ещё дочу с зятьком кормить до сканчания веков
+9
-6
+3
Ответ alexnew
Да, мы уже поняли, что РУСАДА сделает все, чтобы закопать Валиеву навсегда. Вы бы лучше рассказали, как так получилось, что форма допинг-контроля была изменена на ЧР и лаборатория точно знала, что это именно проба Валиевой? Причем не только пробу Валиевой задерживали, а и еще одной девочки от Тутберидзе именно. https://sportmail.ru/news/figure-skating/59652257/
Тёмный лес просто и быть могло всё, что угодно.
+2
0
+2
Ответ imaxim
а потом Федра будет еще 10 лет в бане сидеть, как ВФЛА до санкций 2022 года
ФФККР очень хочется пройти путь ВФЛА видимо
+2
0
+2
Ответ Российский пользователь
так на ее карьере крест, пусть участвует дальше в шоу
а потом Федра будет еще 10 лет в бане сидеть, как ВФЛА до санкций 2022 года
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий