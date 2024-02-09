РУСАДА об участии Валиевой в шоу: «В некоторых случаях может произойти нарушение условий дисквалификации, которое приведет к удвоению срока санкции»

В РУСАДА рассказали, может ли Камила Валиева участвовать в ледовых шоу.

Валиева дисквалифицирована на четыре года за допинг до декабря 2025 года и лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Пекина-2022.

Сейчас Валиева все еще заявлена на все шоу тура команды Этери Тутберидзе по российским городам. Она указана в описании к шоу как чемпионка мира среди юниоров.

«Примерами запрещенного сотрудничества в случае с Валиевой могут быть: участие в тренировочном процессе в качестве тренера, персонала спортсмена, включая советы по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине другим спортсменам.

Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена.

Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки.

В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», — сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?