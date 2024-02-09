РУСАДА об участии Валиевой в шоу: «В некоторых случаях может произойти нарушение условий дисквалификации, которое приведет к удвоению срока санкции»
В РУСАДА рассказали, может ли Камила Валиева участвовать в ледовых шоу.
Валиева дисквалифицирована на четыре года за допинг до декабря 2025 года и лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Пекина-2022.
Сейчас Валиева все еще заявлена на все шоу тура команды Этери Тутберидзе по российским городам. Она указана в описании к шоу как чемпионка мира среди юниоров.
«Примерами запрещенного сотрудничества в случае с Валиевой могут быть: участие в тренировочном процессе в качестве тренера, персонала спортсмена, включая советы по тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине другим спортсменам.
Таким образом, взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве в случае, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена.
Участие в шоу в первую очередь может представлять риск для самого дисквалифицированного спортсмена или спортсменки.
В некоторых случаях, например если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации, которое может привести к удвоению срока санкции», — сообщили в пресс-службе РУСАДА.
Что теперь запрещено Валиевой? А будет ли расследование против Тутберидзе?
Надо прояснить этот момент в РУСАДА
Тут вопрос в другом,что за нарушение правил дисквалификации,могут приплести и федерацию,мол мы специально игнорируем решение суда,тогда санкции будут намного жёстче
И то, что по первому могут пиарить шоу Этери
Ну и хз на 100 % ли оно коммерческое
Но не понятно зачем им рисковать с Ками так
Ну короче тут прям на 100% надо быть уверенными что все ок
А то потом как всегда будут кричать что ничего не нарушали, а нас наказывают
сняли статус защищенного лица, не отстояли, дали макс. бан. не отстояли. теперь и в шоу нельзя. только слова поддержки . вот на что способны местные спортивные чиновники.
Опубликуйте весь список, пожалуйста!
А тренеров,если Тутберидзе будет взаимодействовать с Валиевой или кто-то из ее команды,это вполне можно считать за запрещённое сотрудничество)
Свои ли они в том, что отнимали медали даже внутри страны у других, но чистых российских спортсменов и у них же забирали места на международных соревнованиях?
А вообще странно это, кататься в шоу без должных тренировок,на гос катках она не имеет права тренироваться,а за свой счёт форму долго поддерживать не выйдет
А так у Плющенко частный каток
Вообще в теории СКА Арена по бумагам частная,но там за ООО депутаты Госдумы стоят,и сама стройка была наполовину за гос счёт,так что хз.
Если смотреть только в бумаги
По идее на катке Плющенко она может тренироваться,одна или с тренером за свой счёт
А на СКА Арене выступать в шоу имени себя с частными спонсорами
В любом случае даже если Тутберидзе найдет какой-то легальный способ затащить Камилу в шоу
У западных СМИ бомбанет и иск о нарушении дисквалификации будет
Да лишат статуса соответствия и отстранят от международных соревнований
Так что даже после снятия политических санкций ФФККР будет болтаться на дне как ВФЛА, уже лет 10 это делает
Сколько было восторгов, когда ДАК оправдал Валиеву.