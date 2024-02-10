Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом», став автором победной шайбы. У него 47 очков в 44 играх
Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (3:2).
Также он отметился результативной передачей при игре в большинстве. На счету россиянина стало 47 (20+27) очков в 44 играх в текущем сезоне.
Сегодня Кирилл (21:01, 6:51 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 5 мимо, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.
Ну да ладно, главное Кирилл в порядке.
Стабильный график 1+ очка за игру в сезоне.