Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом», став автором победной шайбы. У него 47 очков в 44 играх

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Пингвинс» (3:2).

Также он отметился результативной передачей при игре в большинстве. На счету россиянина стало 47 (20+27) очков в 44 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кирилл (21:01, 6:51 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 5 мимо, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.