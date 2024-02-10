Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом», став автором победной шайбы. У него 47 очков в 44 играх

Теги Питтсбург Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом».

Форвард «Миннесоты» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (3:2).

Также он отметился результативной передачей при игре в большинстве. На счету россиянина стало 47 (20+27) очков в 44 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Кирилл (21:01, 6:51 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 5 мимо, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа.

6 комментариев
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Поздравляю Кирилла. Последнее время прибавил.
+8
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+8
неправда.звезды матча Флери,Болдин и Броди.Капризова по непонятной причине нет среди звёзд
+5
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+5
Ответ КаримБабай
неправда.звезды матча Флери,Болдин и Броди.Капризова по непонятной причине нет среди звёзд
Спасибо. Померещилось, значит)
+3
0
+3
Ответ КаримБабай
неправда.звезды матча Флери,Болдин и Броди.Капризова по непонятной причине нет среди звёзд
Совершенно непонятной. Весь матч хорошо смотрелся, в эпизоде с пасом здорово сыграл, плюс гол победный. Опять же матч домашний был.
Ну да ладно, главное Кирилл в порядке.
+3
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+3
Капри зажигает!
Стабильный график 1+ очка за игру в сезоне.
+1
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+1
Обычно за победный гол автоматом среди трёх звёзд оказываются... Хотя пофиг, главное что забил и выиграл
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