Апелляция «Барсы» по второй желтой карточке Роке отклонена. Форвард не сыграет с «Гранадой»

Теги Барселона Ла Лига дисквалификации судьи Федерация футбола Испании Гранада Хуан Мартинес Мунуэра Витор Роке Футбол

Апелляцию «Барселоны» по второй желтой Витора Роке отклонили.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.

«Барса» оспорила это решение, но апелляцию каталонцев отклонили.

Роке, таким образом, не сыграет против «Гранады» в воскресенье.

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46 комментариев
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Барселона платила Негрейре, чтоб он хоть как-то защищал клуб от мадридской мафии в испанском футболе (с)

Всё больше смысла в этих словах
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-14
+52
Если посмотреть повтор, видно что судья даже не видел эпизод, когда он повернулся то игрок уже лежал на газоне и кричал, и судья сразу показывает вторую желтую даже не думая) если бы он через некоторое время показал то можно было сказать что ему подсказали помощники ) но он не сомневаясь удалил Роке сразу же)
+53
-7
+46
🤡🤡🤡
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-11
+30
Ну хотя бы не дали 3-х матчевую дисквалификацию, можно было даже и это ожидать 🤷🏻‍♂️
+27
-2
+25
Позор!
+26
-3
+23
А был бы молодой бразилец из Мадридского клуба...
+27
-7
+20
Кто-то реально удивлён?
+27
-7
+20
Там оба эпизода еле тянут на одну желтую…клоунада
+15
-1
+14
Ответ TAGAY
Винисиусу!
Там матчей 3-4 дисквы грозило. Кабинет успел среагировать, отрезав всё с корня - отменили красную
+14
-3
+11
Грустно, что Роке не сыграет с Гранадой..
Очень хорошо выходил на замену и давал Барселоне результат.

Надеюсь, в следующем матче после дисквалификации выйдет в старте наконец )
+10
-1
+9
Судейство в ЛаЛиге это цирк
+8
-1
+7
Ответ Кирилл Шарапов
Кому из Реала отменяли 1 матчевую дисквалификацию? Не ради срача, просто интересно
Винисиусу!
+8
-2
+6
Кто бы сомневался
+6
0
+6
В студии Реал Мадрид ТВ открывают шампанское
+10
-4
+6
Ответ Nathan De Stavr
А был бы молодой бразилец из Мадридского клуба...
Кому из Реала отменяли 1 матчевую дисквалификацию? Не ради срача, просто интересно
+10
-6
+4
Привет винисиусу.
+8
-4
+4
Клоуны. Ждем ответ от Ромеро
+6
-2
+4
очередной цирк в исполнении лалиги, гении что сказать, сплошная клоунада и позор
+6
-3
+3
Ответ Vlad Zhadejko
При второй жёлтой не могут дать дисквалификацию больше, чем на 1 матч ))) Хотя, возможно, это был сарказм )))
именно это сарказм)
+3
0
+3
Тут вопрос не о Реале или Барселоне, а о судействе не объективной. Принцип судейство это честность, не подкупность, со вторым наверное в Ла лиге большие вопросы.
+3
0
+3
Увы это только Реалу отменяют дисквалификацию,
даже если их игрок был заслуженно удалено. Реал
не может судейский комитет поможет. Это аксиома.
+4
-1
+3
Мартинес Мунуэра всегда неровно дышит к каталонцам.
+2
0
+2
Ответ Sheroz Sanginov
Ну хотя бы не дали 3-х матчевую дисквалификацию, можно было даже и это ожидать 🤷🏻‍♂️
Ну если Левандовскому за то что он соизволил почесать нос перед судьёй дали три матча, то за этот эпизод с Марином можно было ожидать и бан похлеще чем у Суереса в своё время был
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Шарапов
Кому из Реала отменяли 1 матчевую дисквалификацию? Не ради срача, просто интересно
Винисиусу
+2
-1
+1
Фаны Реала, когда у Барсы удалили Левандоского и Роке ни за что: ы, Хави нытик, всё время жалуется на судейство, вот нас душат, а Анчи и Перес стойко переносят это!
Фаны Реала, когда Начо сократили дисквалификацию за опасный фол: это другое, понимать надо!
+3
-2
+1
Этим решением ещё больше себя уничтожают. Судейство в Испании,наравне с АПЛ хуже некуда.
+1
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Что по этому поводу скажет мадридское ТВ, как самое независимое СМИ?)
+2
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На иное Барселоне рассчитывать не приходится ....
+1
0
+1
Ответ Sheroz Sanginov
Ну хотя бы не дали 3-х матчевую дисквалификацию, можно было даже и это ожидать 🤷🏻‍♂️
При второй жёлтой не могут дать дисквалификацию больше, чем на 1 матч )))
Хотя, возможно, это был сарказм )))
+1
-1
0
Ответ Tristan...
В студии Реал Мадрид ТВ открывают шампанское
Ну Реал конечно волнуется от того что так близка Барселона 😂 8 очков мизерное отставание
+1
-1
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