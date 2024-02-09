Апелляция «Барсы» по второй желтой карточке Роке отклонена. Форвард не сыграет с «Гранадой»
Апелляцию «Барселоны» по второй желтой Витора Роке отклонили.
Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча Ла Лиги с «Алавесом» (3:1) после второй желтой карточки – главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.
«Барселона» подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.
«Барса» оспорила это решение, но апелляцию каталонцев отклонили.
Роке, таким образом, не сыграет против «Гранады» в воскресенье.
Всё больше смысла в этих словах
Очень хорошо выходил на замену и давал Барселоне результат.
Надеюсь, в следующем матче после дисквалификации выйдет в старте наконец )
даже если их игрок был заслуженно удалено. Реал
не может судейский комитет поможет. Это аксиома.
Фаны Реала, когда Начо сократили дисквалификацию за опасный фол: это другое, понимать надо!
Хотя, возможно, это был сарказм )))