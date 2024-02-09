Апелляция «Барсы» по второй желтой карточке Роке отклонена. Форвард не сыграет с «Гранадой»

Апелляцию «Барселоны» по второй желтой Витора Роке отклонили.

Нападающего «Барселоны» удалили на 72-й минуте матча с « » (3:1) после второй желтой карточки – главный судья посчитал, что сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина. Первое предупреждение Роке получил на 67-й минуте за столкновение с защитником Науэлем Тенальей.

« » подала апелляцию на вторую желтую карточку Роке. Королевская испанская футбольная федерация объявила, что оставила удаление в силе, так как доказательств явной ошибки судьи нет.

«Барса» оспорила это решение, но апелляцию каталонцев отклонили.

Роке, таким образом, не сыграет против «Гранады» в воскресенье.