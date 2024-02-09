❄️ Лыжи. Кубок мира. Крюгер выиграл коньковый масс-старт на 15 км, Амундсен – 2-й, Фермойлен – 3-й, Клэбо – 15-й
Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам в Кэнморе.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
7-й этап
Кэнмор, Канада
15 км, масс-старт, свободный стиль
Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 36.06,5
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 9,8
3. Мика Фермойлен (Австрия) – 10,3
4. Фридрих Мох (Германия) – 11,1
5. Йенс Бурман (Швеция) – 12,4
6. Жюль Лапьер (Франция) – 13,4
7. Жюль Шаппа (Франция) – 18,5
8. Скотт Паттерсон (США) – 28,9
9. Элиа Барп (Италия) – 31,1
10. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 31,1
11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 31,4...
14. Калле Халварссон (Швеция) – 35,7
15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 43,1...
19. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,2...
25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 55,3
26. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.01,5...
28. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.21,2
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе
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