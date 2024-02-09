❄️ Лыжи. Кубок мира. Крюгер выиграл коньковый масс-старт на 15 км, Амундсен – 2-й, Фермойлен – 3-й, Клэбо – 15-й

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Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

15 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 36.06,5

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 9,8

3. Мика Фермойлен (Австрия) – 10,3

4.  Фридрих Мох (Германия) – 11,1

5. Йенс Бурман (Швеция) – 12,4

6. Жюль Лапьер (Франция) – 13,4

7. Жюль Шаппа (Франция) – 18,5

8. Скотт Паттерсон (США) – 28,9

9. Элиа Барп (Италия) – 31,1

10. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 31,1

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 31,4...

14. Калле Халварссон (Швеция) – 35,7

15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 43,1...

19. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,2...

25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 55,3

26. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.01,5...

28. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.21,2

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе

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110 комментариев
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Просто кайф
Рюкзаки и спринтеры страдают
Такими должны быть лыжные гонки
+8
0
+8
Надо убирать Кэнмор из календаря, негоже так унижать великого. Современные трассы должны быть лёгкими и короткими.
+9
-1
+8
С таким Крюгером может справиться только один лыжник
+7
-1
+6
Где внука забыли?)
+5
0
+5
Ответ Rygeek
Симен вернулся, герой сегодня. Клэбо на каком месте?
15
+4
0
+4
Ответ Грюденфельдер
Тяжеловат он думаю для этой трассы
Ну в Пекине на более тяжкой феерил.
+4
0
+4
Пусть выступают, Болле уже все выиграл этой зимой и доказал, что он сильнейший в мире
+5
-2
+3
Полярник вспомнил, что он и в спринте не промах.)
+3
0
+3
Крюгер в форме это, конечно, мощь, только Большунов (в форме) может соперничать с ним, жаль, что нескоро это увидим
+3
0
+3
Жаль таких трасс очень мало на КМ
+3
0
+3
🤣🤣🤣
Норм трасса для стайера и Симен просто свалил
+3
0
+3
Вопли Вермюлена ещё час будут раздаваться по всему Кэнмору.
+3
0
+3
А где там этот, ну который типа "король лыж" у мустерманки?
+3
0
+3
Ответ gerr_max
Ну что. 4 гонки на этапе = 4 победы внука?
Естественно , 2 масс старта по маленьким кругам и 2 спринта. Ещё и плюс 2 гонки в парке в США , то есть 6.
+4
-1
+3
Крюгер сказал что очень расстроился когда поменяли разделку на масс старт , и видно это придало силы сегодня и рад что хоть рельеф немного сложный был.
+3
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+3
Какая же крутая трасса! Кайфуешь от таких гонок!
+3
0
+3
Ответ Кузя23
Ну конечно, с начала сезона заготовить то нельзя)
Забастовка работников немецкой авиакомпании, которая отвечала за доставку, привела к отмене большинства рейсов и они застряли в Европе. У FIS же недавно сменился спонсор по таймингу и оборудование похоже возят с этапа на этап.
+2
0
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Ответ Йенс Мустерманн
Уже 35 000 билетов продано )) The Feb. 17-18 races at Theodore Wirth Park overlooking downtown Minneapolis will mark the first American stop on the annual cross country skiing tour in 23 years. More than 35,000 tickets have been sold for the Stifel Loppet Cup, a figure organizers believe would spike much higher if space allowed. https://apnews.com/article/cross-country-world-cup-diggins-4a3f59ee3fe7964928abc71a1cc4b488 В Тюмени сегодня наверное все 50 тысяч было 🤭
Показывать-то хоть нормально будут? А то, помнится, показывали в Штатах биатлон - аж двумя камерами.)
+2
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Симен вернулся, герой сегодня. Клэбо на каком месте?
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до Тронхейма далеко, прокапываться придётся где-то неподалеку)
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Крюгер красава! Австриец заслужил подиум, ну и Мох с Бурманом молодцы.
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Ответ Дмитрий Итешин
Кто есть полярник?)
Амундсен.
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Неплохой денëк.
После триумфа Короля лыж в Тюмени и успеха Джесси за океаном преуспел ещë и Саймон.
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Крюгер погулял, пощупал, теперь пошёл
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Внук +43с, прекрасная гонка. Спокойной ночи
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Ухахах, Крюгер как от детей уехал. Внук хоть доедет? А то сойдет сейчас
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Вермюлен красавец.
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Ну что Крюгер поехал
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ой, а где гражданин Рюкзаков?)
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Ответ Йенс Мустерманн
Лапалю всё же сошёл.
А что там с Клебо?
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