❄️ Лыжи. Кубок мира. Крюгер выиграл коньковый масс-старт на 15 км, Амундсен – 2-й, Фермойлен – 3-й, Клэбо – 15-й

Симен Хегстад Крюгер выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам в Кэнморе.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

7-й этап

Кэнмор, Канада

15 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 36.06,5

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 9,8

3. Мика Фермойлен (Австрия) – 10,3

4. Фридрих Мох (Германия) – 11,1

5. Йенс Бурман (Швеция) – 12,4

6. Жюль Лапьер (Франция) – 13,4

7. Жюль Шаппа (Франция) – 18,5

8. Скотт Паттерсон (США) – 28,9

9. Элиа Барп (Италия) – 31,1

10. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 31,1

11. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 31,4...

14. Калле Халварссон (Швеция) – 35,7

15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 43,1...

19. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,2...

25. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 55,3

26. Эрик Валнес (Норвегия) – 1.01,5...

28. Пол Гульберг (Норвегия) – 1.21,2

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжам в Кэнморе